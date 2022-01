Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 GENNAIO 2022

Estrazione del Lotto di oggi 29 gennaio in arrivo come quelle di Superenalotto e 10eLotto. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 13/2022? Prima di scoprirlo diamo un’occhiata a quanto accaduto a livello di quote assegnate negli ultimi concorsi disputati giovedì 29 gennaio 2022. Il portale agipronews.it ci informa che per quanto riguarda il Lotto due vincite importanti sono state riportate in Sardegna: una a Sassari, l’altra a Quartu Sant’Elena. Nel capoluogo di provincia in particolare è stata registrata la più alta di giornata con un ambo secco sulla ruota di Cagliari che ha fruttato 12.500 euro. Festa pure in Piemonte. Ad Alba tre ambi e un terno su Venezia hanno generato un premio da 9.500 euro.

Da segnalare anche una vincita a Roma: nella Capitale sono stati messi a segno tre ambi e un terno sulla ruota Nazionale da 5.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,9 milioni di euro, per un totale di oltre 85 milioni da inizio anno. Capitolo 10eLotto: Sicilia protagonista con vincite complessive per 30mila euro. La più alta è arrivata a Catania grazie a un 7 Doppio Oro da 15 mila euro. Bottino da 20mila euro in Campania: quella più corposa è giunta a Terzigno, in provincia di Napoli, con un 3 Oro da 7.800 euro, mentre a Pozzuoli. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 277 milioni da inizio 2022.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Come sono andate le cose nel concorso del Superenalotto di giovedì? Focus sulle quote distribuite! Nessuno ha fatto “6” né “5+1”: la vincita più alta è stata dunque quella da 33.616,05 euro portata a casa da 6 persone. Il “4”? Ha premiato 442 persone con 447,79 euro. Capitolo “3”: qui sono stati assegnati 34,60 euro a 18.036 concorrenti. Ultimo premio del Superenalotto quello da 6,32 euro associato a “2” finito nelle tasche di 303.630 giocatori. E il SuperStar? Il premio più alto è stato il “4 Stella” da 47.779,00 euro vinto da un anonimo giocatore.

Il “3 Stella” ha assegnato a 113 fortunati una vincita da 3.460,00 euro, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nel portafogli di 2.048 concorrenti. I 10 euro dell’1 Stella? Appannaggio di 13.612 persone. Lo “0 Stella” invece ha attribuito 5 euro a 35.212 persone. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: in questo caso i 50 e i 3 euro essi correlati sono finiti rispettivamente nelle tasche di 113 e 17.079 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 29 gennaio 2022, ammonta a 147.500.000 €. Come investire tale somma? Come sempre a noi de ilsussidiario.net piace suggerire un progetto innovativo da sostenere con una piccola porzione di vincita. Oggi vogliamo segnalarvi in particolare il progetto presente sulla piattaforma kickstarter.com intitolato “Roadie coach”. Si ratta di un “allenatore da strada”, un tutor musicale, registratore intelligente, che aiuta chi lo sfrutta a suonare le sue canzoni preferite.

In che modo? Registrando le performance e seguendo i progressi. Capiamo bene che questa descrizione non è abbastanza chiara: serve osservare coi propri occhi di cosa stiamo parlando. E allora cliccate qui. Se il progetto ha superato i 160mila dollari di donazione un motivo ci sarà…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non sarebbe la rubrica de ilsussidiario.net se non avesse al suo interno almeno un paragrafo dedicato alla Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto. Come sempre ci piace prendere spunto dalla cronaca per poi lasciarla interpretare alla Smorfia partenopea, e in questo caso non possiamo fare a meno di parlare dell’elezione del presidente della Repubblica. Apriamo dunque con il numero 45 di “presidente”, per poi proseguire con il numero 90 di “Repubblica”.

Altra parola chiave è ovviamente “Italia” (numero 1), ma grandi protagonisti sono gli “scontri”, numero 15, tra le varie forze della “politica” (numero 42). Alla fine resta una domanda sul taccuino: chi sarà il prossimo presidente? Visto l’andazzo delle trattative appare forse più facile azzeccare i numeri del Lotto e del Superenalotto…



