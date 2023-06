Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 GIUGNO 2023

Anche oggi, giovedì 29 giugno 2023, come da tradizione ogni settimana, torna il regolare appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tra i giochi a premio più apprezzati e partecipati in Italia! I premi, lo ricordiamo, sono sempre ricchissimi e potrebbero, in molti casi, rappresentare delle importanti svolte nella vita. L’appuntamento, oltre che ogni giovedì, si ripresenta sempre uguale e puntuale il martedì e il sabato.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, giovedì 29 giugno 2023: i simboli vincenti

Per conoscere l’esito delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ovviamente, occorrerà attendere la sera, quando verranno estratti i numeri vincenti di tutti e tre i giochi. Nel frattempo, comunque, possiamo recuperare l’esito delle varie estrazioni della giornata di martedì 27 giugno, partendo dal principale dei tre giochi, ovvero il Lotto, che ha distribuito complessivamente ben 5,8 milioni di euro! La vincita più importante al Lotto è stata registrata a Marineo, in provincia di Palermo, dove un fortunatissimi giocare, grazie a 6 ambi, 4 terni e 1 quaterna ha vinto l’impressionante cifra di 513.750 euro. Secondo posto, invece, per la provincia di Salerno, con un premio da 475 mila euro vinto a Eboli, mentre il terzo posto spetta di diritto a Mezzolombardo (Trento) dove sono stati vinti due premi, di cui uno da 124.750 euro e l’altro da 12 mila.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 27 giugno 2022

Messo da parte il Lotto, prima di scoprire se qualche giocatore è riuscito a mettere le mani sul “6” del Superenalotto, dedichiamo anche un rapido sguardo al 10eLotto. Nella giornata di martedì 27 la vincita più importante si è registrata a Bari dove un “9 Oro” è valso ben 50 mila euro ad un giocatore. Secondo e terzo posto del podio per Torpè (Nuoro) e Padova, con due vincite da 20 mila euro con un “8 Doppio Oro” e un “9”. Anche in Lombardia non sono mancate le vincite, che complessivamente sono ammontata a 38 mila euro, ripartiti in 15 mila euro a Limbate e Pantigliate ed altri 8 mila a Cusano Milanino. Complessivamente il 10eLotto ha distribuito premi per 23,2 milioni di euro in tutta Italia.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, martedì 27 giugno 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperati il Lotto e il 10eLotto della giornata di martedì 27 giugno 2023, dedichiamo ora la nostra attenzione all’estrazione del Superenalotto. Ancora una volta nessun giocatore è riuscito a mettere le mani sul punto da “6”, che permette di accedere al montepremi massimo in palio, e questo significa che il jackpot del Superenalotto è salito a ben 18,8 milioni di euro! Seppur non siano stati segnati punti da “6”, nell’estrazione di martedì un fortunatissimo giocatore ha messo le mani sul punto da “5”, vincendo ben 198.196,21 euro. Da segnalate anche i 3 punti da “4 Stella”, dal valore di ben 55.881 euro l’uno e i 101 punti da “3 Stella” che hanno garantito una vincita da 3.780 euro ad ogni giocatore.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Sicuramente in moltissimi tra i giocatori di questo apprezzatissimo concorso si sono chiesti cosa avrebbero fatto se fossero riusciti a mettere le mani sul ricchissimo premio in palio, trovandosi a fantasticare su mille idee diverse. Ovviamente, prima si dovrebbe pensare alle proprie esigenze, magari togliendosi anche qualche soddisfazione e desiderio, mentre un’altra parte del budget potrebbe essere utilizzata per finanziare un innovativo progetto.

Prendendo, per esempio, in riferimento il sito Kickstarter, che raccoglie parecchi progetti in cerca di finanziamenti privati, potremmo optare per PLAUD NOTE, ovvero un registratore vocale intelligente, dotato di ChatGPT. Tramite un tasto, infatti, si possono avviare registrazioni per un totale di 30 ore di durata della batteria, che automaticamente dall’IA vengono trascritte, ed addirittura riorganizzate in elenchi puntati (dove necessari) e in mappe concettuali. Spesso poco meno di 3 millimetri, sarà un compagno fidato di ogni riunione al lavoro, o una vera svolta per i giornalisti e gli studenti universitari.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Qualche nuovo possibile giocatore del Superenalotto o del Lotto e 10eLotto potrebbe trovarsi, ora, attirato dai premi, indeciso sui numeri su cui puntare. Un sistema tradizionale per ricavare numeri, da giocare, è quello della Smorfia Napoletana, che “traduce” le sensazioni, le notizie ed anche i sogni in qualche numero utile. Per fare un esempio, prendiamo la singolare notizia dell’acqua tinta di rosso sangue nel porto di Okinawa, in Giappone, a causa dello sversamento di alcuni reflui (non tossici) di una vicina birreria. Di numeri si potrebbero ricare il 18, ovvero l’acqua, o il 5, la birra, manche il 36 per il proto, il 60 per il rosso e il 32 per il colore.











