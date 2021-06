LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 79/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di sabato 26 giugno. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta di giornata è stata centrata in quel di Bologna. Un giocatore del capoluogo emiliano si è portato a casa ben 312.000,00 euro: con una giocata complessiva di appena 1,50 euro ha infatti realizzato cinque quaterne e una cinquina sulla ruota di Torino. Quando si dice ottenere tanto con poco!

Al secondo posto c’è un giocatore di Napoli che ha vinto 31.500,00 euro, seguito da uno di Atri (TE) che si è aggiudicato oltre 23mila euro. L’ultimo concorso del Lotto, come riportato da agipronews.it, ha distribuito oltre 7,4 milioni di euro, per un totale di oltre 590 milioni dall’inizio dell’anno. Capitolo 10eLotto: in questo caso la vincita maggiore è andata ad un giocatore di Cadrezzate con Osmate, in provincia di Varese, che ha fatto festa con un 9 Oro da 50mila euro. Grande gioia anche a Taurianova (RC), dove un giocatore si è portato a casa 30mila euro. Sul podio, a pari merito, ci sono tre fortunati vincitori da 20mila euro ciascuno, a Milano, Francofonte (SR) e Albano Laziale (RM). Agipronews.it ci informa che nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati distribuiti quasi 24 milioni di euro, per un totale che supera i 2,3 miliardi di euro da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Adesso spostiamo il mirino sulle quote del Superenalotto assegnate nella giornata di sabato. Nessuno ha fatto “6” e anche il “5+1” è rimasto vacante. Per trovare il primo premio bisogna dunque scorrere fino al “5”: in questo caso sono stati quattro i fortunati giocatori che si sono portati a casa un premio da 62.636,08 €. Il “4” ha fatto gioire invece 695 giocatori con 365,88 euro, mentre sono stati 27.126 ad intascare i 28,28 euro associati al “3”. Ultimo premio del Superenalotto? Il “2” fatto proprio da 409.760 giocatori che hanno vinto 5,82 euro. Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto nessuno ha fatto “5 Stella”, ma il “4” Stella ha premiato due fortunati anonimi con 36.588,00€. Il “3 Stella” è valso invece 2.828 euro a 142 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.822 persone. “1 Stella” e “0 Stella” hanno premiato con 10 e 5 euro rispettivamente 19.691 e 43.523 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 47.300.000 euro. Voi sapreste come investire tale cifra fino all’ultimo centesimo nel caso foste proprio voi i fortunati a vincere il Jackpot? Se non avete propriamente le idee chiare, noi de ilsussidiario.net vi diamo una mano suggerendovi un modo per spendere una piccola parte di questa imponente somma. Sulla piattaforma kickstarter.com sono infatti presenti migliaia di progetti innovativi e intelligenti che attendono solamente di essere finanziati per spiccare il volo. In questo senso oggi vogliamo parlarvi di Phantom, la Scacchiera robotica in vero legno. Di che si tratta? Come sempre facciamo parlare gli sviluppatori del progetto: “Gli scacchi online sono sicuramente convenienti e offrono possibilità che una scacchiera fisica non può offrire. Tuttavia, giocare su uno schermo non ti porterà mai la stessa esperienza, e toglie completamente la bellezza del gioco. Noi ti portiamo il meglio di entrambi i mondi. Le infinite possibilità degli scacchi online con l’esperienza arricchente di un set fisico. Vi presentiamo Phantom. La scacchiera più avanzata del mondo. Una scacchiera automatica che è anche bella. Phantom è elegantemente realizzato in legno naturale, con l’attenzione ai dettagli che gli scacchi meritano. Ma ciò che lo rende davvero straordinario è all’interno. Per realizzare il miglior set di scacchi autonomo al mondo, abbiamo creato una sofisticata serie di sensori che rileva la posizione precisa di ogni pezzo, e un meccanismo veloce e silenzioso che muove i pezzi in modo fluido sulla scacchiera, come per magia, per la più incredibile esperienza di scacchi che tu abbia mai avuto. Gioca contro qualsiasi umano sulla terra. Phantom ti permette di goderti una partita di scacchi reale e fisica contro chiunque, ovunque. Che si tratti di qualcuno dall’altra parte del mondo, o di un amico o un membro della famiglia che non hai potuto vedere per un anno, Phantom ti riunisce. Quando giochi contro qualcuno online, le sue mosse avvengono in tempo reale sulla tua tavola come se fossero nella stessa stanza. E non hanno nemmeno bisogno di avere un Phantom. Possono giocare con te usando il loro smartphone o computer, ma se usano la loro tavola Phantom, l’esperienza diventa magica, perché anche le tue mosse si riflettono nella loro tavola in tempo reale. Gioca con la tua voce. Dirigi le tue truppe in battaglia con comandi vocali veloci e reattivi. Proprio come uscire da una storia di fantasia, i pezzi si muovono autonomamente come se fossero incantati. Stupisci chiunque giocando una partita a scacchi a mani libere”. Volete saperne di più? Vedere con i vostri occhi? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Impossibile dimenticarci della Smorfia Napoletana nell’approfondimento legato al Lotto e al Superenalotto di oggi. Come sempre in questo periodo vogliamo trarre ispirazione dalle partite di Euro2020 nella scelta dei numeri che speriamo saranno vincenti. Quali sono le partite in programma oggi? Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina. Il simbolo dell’Inghilterra? Beh, se chiudiamo gli occhi non può non venirci in mente la “regina”, che nella Smorfia è associata al numero 73. Per rappresentare la Germania optiamo invece per l’aquila dipinta nel suo stemma: “aquila” che nella Smorfia partenopea è correlata al numero 36. Seconda partita Svezia-Ucraina: per gli scandinavi il simbolo è una “corona” rappresentata tre volte: optiamo dunque per il numero 66 (appunto la corona secondo la Smorfia) e per il numero 3. Chiusura per l’Ucraina, il cui simbolo è un “tridente”, numero 58, disegnato su uno “scudo”, numero 51. C’avremo visto giusto? Lo scopriremo soltanto dopo l’estrazione di oggi…



