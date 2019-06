Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 29 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 78/2019. Nuovi numeri vincenti e premi aspettano i giocatori più fortunati di entrambe le lotterie italiane. Com’è andato invece l’appuntamento dello scorso giovedì? Scopriamolo insieme grazie ai dati ufficiali pubblicati dall’agenzia di stampa Agipro News. Al primo posto della Top 3 del 10eLotto troviamo ben quattro appassionati, mentre il bottino è di 20 mila euro. I vincitori sono di Tortoli (NU), Taurianova (RC), Sandre (CN) e Milano. Le vincite complessive dell’ultima estrazione ammontano a circa 22 milioni di euro, mentre saliamo a 3 miliardi di euro per i bottini registrati in tutto il 2019. Il vincitore più fortunato del Lotto ha centrato invece 97.500 euro grazie a terno e ambo su Firenze. Il giocatore è della provincia di Viterbo, di Tarquinia. La ruota toscana premia inoltre Procida, in provincia di Napoli, e Reggio Calabria. Quest’ultimo ha indovinato un premio da 36 mila euro, mentre l’appassionato napoletano ha realizzato un bottino da 14 mila euro.

LE QUOTE DEL CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

178,1 milioni di euro per il Jackpot del concorso del SuperEnalotto di questa sera. Ultimo giro di corse per il gioco della Sisal, pronto a rivelarci quale sarà la sorte di ogni aspirante vincitore. Il montepremi continua ad aumentare il proprio valore al passo con ogni assenza, ma la situazione potrebbe cambiare del tutto proprio oggi. Mentre aspettiamo il risultato dell’estrazione, rivediamo la classifica legata all’appuntamento dello scorso giovedì. Primo posto per due vincitori che con il 5 superano i 110 mila euro in premio. A seguire i tre appassionati che hanno indovinato il 4, del valore di oltre 40 mila euro. Sono 568 i tagliandi vincenti associati alla quota del 4, con un premio da 401,34 euro, mentre saliamo fino a 21.665 per i giocatori che hanno indovinato il 3. Il bottino è da 31,34 euro, mentre 6,05 euro per il premio del 2, vinto da 346.265 vincitori. Concludono la classifica gli appassionati che hanno realizzato il 2+ da 100 euro, in tutto 1.664. Seguono a ruota gli 11.810 partecipanti che hanno centrato i 10 euro dell’1+ ed infine lo 0+ con i suoi 5 euro in premio. Il bottino è stato consegnato a 29.063 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Avete già pensato a come spendere il Jackpot del SuperEnalotto? Ogni aspirante vincitore si sta ponendo questa domanda nelle ultime ore che ci separano dall’estrazione di oggi. Il montepremi milionario potrebbe bussare alla porta di qualsiasi giocatore e sarà essenziale non farsi cogliere impreparati. Iniziative e idee personali o familiari saranno fra le priorità di tutti i vincitori, ma si potrà anche optare per un piccolo progetto istantaneo per inaugurare il bottino appena centrato. La nostra Rubrica ritorna per quest’ultimo appuntamento di giugno e vi propone una delle iniziative di KickStarter, che potrete tenere in considerazione in seguito alla vostra vincita. Oggi parliamo di nano tecnologia e di velocità grazie a ThePhoneCoat, uno speciale gel in grado di aumentare notevolmente le prestazioni di qualsiasi device ed allo stesso tempo proteggere i nostri dati. ThePhoneCoat nano gel è la strada migliore per impedire che graffi e tempo usurino lo schermo del nostro smartphone. Basterà ricoprire la superficie con il gel ed il gioco è fatto! La particolare resistenza all’acqua renderà inoltre il dispositivo immune a qualsiasi liquido ed in più la sua azione antibatterica regalerà una protezione maggiore al materiale del mobile. Il gel è infatti in grado di proteggere non solo lo schermo ed i componenti nterni, ma anche la cover posteriore. Uno dei vantaggi più interessanti è che la pellicola di nano tecnologia è altamente sensibile al tocco, superando di gran lunga qualsiasi protezione in vetro temperato finora esistente sul mercato. Il goal da raggiungere in 15 giorni di tempo è di 3 mila euro e la buona notizia è che per ora i versamenti superano gli 11 mila.

LA SMORFIA DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per aprire le danze con un nuovo concorso: quali saranno i numeri vincenti di oggi? L’estrazione premierà solo i più fortunati ed ovviamente anche i bottini sono ancora tutti da scoprire. Per partecipare alla gara occorrerà seguire pochi e semplici passaggi, come sanno bene tutti gli appassionati di Lottomatica e Sisal. Si inizia infatti dai numeri vincenti, fino alla registrazione della schedina ed all’attesa del risultato. Se siete a caccia di idee su quali numeri giocare, potete valutare la proposta della nostra Rubrica, ancora una volta in pole position con la smorfia napoletana ed una news interessante. Il problema delle buche sul manto stradale riguarda tutte le città del mondo e persino l’avanzata New York non ne è immune. Come sappiamo non si tratta di un problema solo estetico, ma che influenza anche la sicurezza di tutti i guidatori e passanti. Coby Persin ha avuto un’idea particolare subito dopo aver colpito una buca con la sua auto ed aver dovuto sostituire una delle ruote. Ha scelto infatti di riempire ogni buca con dei fiori, piante di ogni tipo e persino piccoli alberi. La sua iniziativa è finita sui social, ma i funzionari della Grande Mela hanno subito storto il naso. A detta di molti infatti la soluzione di Persin rappresenterebbe comunque un problema di sicurezza, a causa delle deviazioni impreviste a cui sarebbero costretti i guidatori. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la buca, 8, il fiore, 20, la soluzione, 4, la strada, 25, e il cemento, 18. Come Numero Oro scegliamo la natura, 40.



