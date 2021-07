LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 LUGLIO 2021

Ci siamo quasi per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 29 luglio 2021. Qualche altra ora di attesa e poi conosceremo i numeri vincenti relativi al concorso Sisal numero 90/2021. Per renderci conto di quel che potrebbe riservarvi l’estrazione di stasera è sufficiente approfondire quanto successo negli ultimi concorsi di Lotto e Superenalotto. Partiamo dal primo dei due giochi tanto amati. A far festa la provincia di Lecco, in particolare Mandello del Lario dove sono stati vinti 40.057,61 euro con una giocata di cinque numeri sulla ruota Nazionale che ha fruttato ambo, terno e quaterna. Invece a Rende, nella provincia di Cosenza, è stata conquistata una vincita da 36.625 euro con a una giocata di tre numeri in cui sono stati centrati sia l’ambo che il terno. Stando a quanto riportato da Agipronews, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro, per un totale di quasi 670 milioni da inizio anno.

Com’è andata al 10eLotto nell’ultima estrazione? Dobbiamo spostarci nell’hinterland di Milano, perché a San Giuliano Milanese è stata raggiunta una vincita da 100 mila euro con una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente. Il fortunato ha centrato nove numeri su dieci e il doppio numero oro. Invece a Castrovillari (CS), Carate Brianza (MB) e Pomigliano d’Arco (NA) sono state conquistate tre vincite da 8mila euro ciascuna. In questo caso, sono stati distribuiti 26,3 milioni di euro, per un totale di 2,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ora invece diamo uno sguardo alle quote del Superenalotto relative all’estrazione di martedì 27 luglio 2021. Non c’è stato nessun “6”, motivo per il quale il Jackpot è arrivato a 60,9 milioni di euro. Ma sono stati centrati sei “5”, ognuno dei quali da 27.948,42 euro ciascuno. Con il “4” sono stati vinti 401,16 euro. In questo caso le schedine fortunate sono state 593, mentre sono state 22.673 per il “3” che è valso un premio di 25,63 euro. Hanno vinto 5 euro coloro che hanno realizzato il “2”, cioè i possessori di 340.111 schedine fortunate. A segno sono andati anche due “4 Stella” da 40.116,00 euro. Colpo da 2.563,00 euro per coloro che hanno centrato il “3 stella”. Le schedine fortunate sono 98. Con il “2 stella” sono stati vinti invece 100 euro e i tagliandi vincenti sono 1.399. Passiamo all’altra categoria “1 stella”, con 9.286 schedine fortunate ognuna delle quali da 10,00 euro. Infine, 5 euro a coloro che hanno realizzato il “0 stella”, cioè chi possiede una delle 19.788 giocate vincenti. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, dove sono stati vinti 156 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, giovedì 29 luglio 2021, ammonta a 60,9 milioni di euro. In vista del concorso di stasera, è quindi importante capire come investire una somma così importante nel caso in cui venisse conquistato il montepremi. Noi de IlSussidiario.net siamo sempre pronti a consigliarvi. Chiaramente non possiamo sbilanciarci riguardo tutta la somma, ma possiamo proporvi a cosa destinare una piccola parte della vostra eventuale fortuna. Potreste ad esempio pensare al finanziamento di un progetto meritevole di un aiuto economico. Tra le tante idee che compaiono sulla piattaforma KickStarter.com, c’è “The Keyboardio Model 100”. Visto che la pandemia Covid ha portato ad un’adozione diffusa dello smart working, potrebbe tornarvi utile questa particolare tastiera per pc. Si tratta di una tastiera meccanica ergonomica personalizzabile progettata da zero, dotata di 64 tasti meccanici sostituibili a caldo, LED RGB indirizzabili individualmente sotto ogni keycap scolpito su misura e firmware open source, il tutto alloggiato in un involucro di legno duro fresato con precisione. Dunque, racchiude tutta la funzionalità di una tastiera a 104 tasti (e altro ancora) in soli 64 tasti. I tasti sono stati allineati in colonne in modo che siano più facili da raggiungere senza dover contorcere le dita e sono angolati per aiutarvi a mantenere i polsi in una posizione naturale e neutrale. Inoltre, il layout di default della Model 100 è basato su QWERTY, ma sono comunque personalizzabili. Ed è possibile personalizzare completamente la disposizione dei tasti del Modello 100 con il nostro strumento di configurazione grafica. Se vi abbiamo incuriosito abbastanza, cliccate qui e valutate direttamente la possibilità di sostenere economicamente un progetto di questo tipo in caso di vincita del Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Con le estrazioni di Lotto e del Superenalotto che tornano protagoniste oggi, giovedì 29 luglio 2021, i riflettori si riaccendono in questa fase sulla smorfia napoletana. Se non sapete ancora quali numeri giocare per l’appuntamento odierno, e non avendo poteri per prevedere quali potrebbero uscire, ci affidiamo alla cronaca, ma solo per interpretarla con l’aiuto della smorfia. Voliamo idealmente in Francia, dove un ingegnere di robotica, Jean-Louis Constanza, ha costruito un esoscheletro robotico per far camminare il figlio 16enne Oscar, che purtroppo soffre di una malattia neurologica. Insieme ad altri due soci ha fondato un’azienda, la Wandercraft, che si occupa di creare gli esoscheletri. Quindi ora il giovane con questa particolare tuta può camminare. E così potrebbero fare le altre persone affette da disabilità motoria. In che modo può aiutarci la smorfia napoletana? C’è il 9 per ‘a figliata (la figliolanza), ma potrebbe tornare utile anche il 15, ‘o Guaglione (il ragazzo), insieme al 29, ‘o pate de creature (il padre dei bimbi). Potreste prendere in considerazione anche il 60 se lamenta (si lamenta) e 73 ‘o spirale (l’ospedale). Chissà se ne centreremo qualcuno…



