Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 29 maggio 2021

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Rieccoci pronti per una nuova estrazione: stavolta tocca a Lotto e 10eLotto. Dopo aver scoperto i numeri vincenti del Superenalotto, ci spostiamo sugli altri concorsi di giornata, compiendo di fatto un bel giro tra le ruote, con la speranza che qualcuno di voi venga baciato dalla fortuna. Non sarebbe male completare la settimana con un bel terno secco, con cui potreste realizzare un progetto che finora avete messo da parte o sistemare delle situazioni visto il momento complicato da cui stiamo pian piano uscendo. Lotto e 10eLotto possono fare questo e molto altro, a patto di centrare i numeri vincenti, senza trascurare l’importanza di giocare sempre in maniera responsabile, una condizione che non deve mai venir meno anche per quanto riguarda gli altri giochi. Occhi puntati, dunque, sui numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che ci permettono di completare il quadro delle estrazioni di oggi dopo il turno del Superenalotto.

Estrazione 10eLotto n°64 del 29/05/2021

10 – 13 – 18 – 28 – 29 – 33 – 37 – 43 – 52 – 54 – 55 – 56 – 61 – 67 – 69 – 71 – 73 – 77 – 85 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 13

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 13 – 29

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°64 del 29/05/2021 BARI 13 29 37 63 53 CAGLIARI 56 28 61 55 82 FIRENZE 86 73 69 35 9 GENOVA 43 18 52 3 81 MILANO 77 33 59 88 54 NAPOLI 54 71 38 22 65 PALERMO 69 67 82 6 40 ROMA 77 55 68 49 18 TORINO 73 54 86 52 35 VENEZIA 85 10 81 54 53 NAZIONALE 15 71 12 21 74

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Quali sono i numeri vincenti del Superenalotto? È quel che ci si chiede quando arriva il momento dell’estrazione, quello in cui i sogni di gloria si intrecciano alla necessità di controllare la propria schedina nella speranza di potersi dare poi alla pazza gioia. Ma è anche un momento delicato, in quanto tale richiede la massima attenzione da parte dei giocatori che non devono farsi tradire dalla fretta. Dunque, state per scoprire se siete stati baciati o meno dalla fortuna. Ciò non vuol dire necessariamente aver centrato i numeri vincenti di oggi, anche se la sestina resta l’obiettivo principale per mettere le mani al Jackpot. Ci sono altre categorie con le quali potreste arricchirvi, quindi a maggior ragione la concentrazione deve essere massima in questa fase. Prima che arrivi il momento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, ecco quelli dell’estrazione di oggi del Superenalotto. E buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 64 del 29/05/2021

COMBINAZIONE VINCENTE

23 71 62 74 31 77

NUMERO JOLLY

8

SUPERSTAR

80

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 29 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 64/2021. Prima però diamo un’occhiata alle quote assegnate giovedì per quanto riguarda Lotto e 10eLotto. Il primo dei due concorsi appena citati, come riportato da agipronews.it, ha visto festeggiare un fortunato giocatore di Milano, che si è portato a casa ben 216.604,35 euro grazie a una giocata sulla ruota meneghina, da 4 euro, così distribuiti : un euro sulla quaterna, uno sul terno e due sull’ambo. Questo anonimo baciato dalla Fortuna ha indovinato tutte le combinazioni: bravissimo! Non sfigura neanche il giocatore che ha vinto a Napoli 66.750 euro scommettendo su terno e quaterna sulla ruota della propria città. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,9 milioni di euro, per un totale di 492 milioni di euro dall’inizio del 2021. Il 10eLotto? Sugli scudi in particolare tre fortunati che hanno vinto 20mila euro a testa. Uno, di Solagna, in provincia di Vincenza, ha azzeccato nove numeri su dieci in una giocata abbinata alla modalità frequente; un giocatore di Erice, in provincia di Trapani, ha indovinato invece 8 numeri e il doppio oro, mentre a Sant’Eufemia Aspromonte (RC) sono stati centrati nove numeri su dieci in una giocata frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,123 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo adesso un’occhiata alle quote del Superenalotto di giovedì. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, ma in tre si sono consolati facendo “5”: per loro un premio da 59.198,89 €. Il “4” ha regalato 352,76 € a 520 giocatori, mentre i 18.378 che hanno fatto “3” hanno potuto portare a casa una vincita da 29,76 €. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello da 6,01 euro fatto proprio dai 281.394 giocatori che hanno totalizzato il “2”. Occupiamoci adesso del concorso “gemello” del Superenalotto, ovvero il SuperStar: il premio più alto di giovedì è andato ai due giocatori che hanno fatto “4 Stella” accaparrandosi 35.276,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato invece 2.976,00 € a 86 anonimi. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1474 giocatori, mentre i 10 euro associati all’1 Stella sono stati vinti da 9.597 giocatori. Chiusura riservata ai giocatori che hanno fatto “0 Stella” e hanno vinto 5 euro: sono stati 23.523.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 33 milioni di euro. Ma se foste voi i vincitori di tale montepremi sapreste come investirlo? Un’idea può essere quella di finanziare uno dei tanti progetti disponibili sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare della prima mappa del mondo in legno colorata e luminosa in 3D. Si tratta appunto di una mappa del mondo in legno 3D con quattro enormi aggiornamenti: 17 nuovi colori, effetto luminescenza, funzione magnetica e nuova retroilluminazione a LED. Qualcosa di spettacolare per gli amanti della geografia e non solo. Gli sviluppatori assicurano: “È mutevole, intrigante, quasi magica, incredibilmente luminosa e bellissima. Con i quattro massicci aggiornamenti, la Mappa diventa ancora più versatile e personalizzabile, si adatta a qualsiasi interno e si abbina perfettamente alla tua personalità! Può fare così tante cose: portare colori fantastici a qualsiasi spazio, contenere tutti i tuoi ricordi e foto, brillare al buio e scintillare! Questa mappa del mondo in legno è pronta a conquistare il mondo e il tuo cuore!”. Volete vedere com’è? Allora cliccate su questo link!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro approfondimento dedicato ai vari concorsi del Lotto e del Superenalotto con la rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Come d’abitudine prendiamo un fatto di cronaca che ha colpito la nostra attenzione e poi tentiamo di analizzarlo secondo le chiavi di lettura della Smorfia partenopea. E’ notizia delle ultime ore che l’Ema ha approvato l’utilizzo dei vaccini Pfizer nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 16 anni. Nel compilare la nostra schedina non possiamo allora prescindere dai numeri 12 e 16, ma poi? A quali altri numeri vogliamo affidarci? Immancabile, purtroppo, il numero 90 ad indicare il virus. All’appello però risponde presente soprattutto il 51 del verbo “vaccinare” e il 70 di “vaccino”. Altre parole chiave? Tentiamo con “bambino”, numero 1, “adolescente”, numero 11, e “ragazzo”, numero 43. Saremo stati bravi e fortunati? Lo scopriremo tra poche ore…



