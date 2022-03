Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 MARZO 2022

Le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto si terranno nella serata di oggi. È quindi giunto il momento di vivere un altro appuntamento con la fortuna nella giornata di oggi, martedì 29 marzo 2022, quando saranno comunicati i numeri vincenti del Lotto del concorso Sisal n. 38/2022. Mentre attendiamo le estrazioni, indirizziamo lo sguardo agli esiti dell’estrazione del Lotto di sabato, facendo ricorso ai dati diramati da Agipronews. Premiata la Lombardia, con vincite per quasi 60mila euro: la prima è stata registrata a Gonzaga, in provincia di Mantova, dove un fortunato giocatore ha vinto 32.608 euro grazie al Simbolotto con opzione LottoPiù sulla ruota di Firenze. La seconda, invece, ha premiato un giocatore di Milano che ha portato a casa un premio pari a 17.250 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia, che sono valsi 17.250 euro, mentre l’ultima è arrivata a Bollate, in provincia di Milano, con una vincita pari a 9.750 euro. Premi anche a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dove tre ambi e un terno sulla ruota partenopea hanno fruttato un premio da oltre 32mila euro. Un terno secco sulla ruota di Roma, invece, ha premiato un fortunato giocatore di Reggio Calabria con una vincita da 22.500 euro mentre sempre in Calabria, a Rende, in provincia di Cosenza, tra ambi e un terno sulla ruota di Roma sono valsi un premio da oltre 19 mila euro. Può sorridere anche Roma, dove un giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota laziale che sono valsi 19.700 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 7 milioni di euro, per un totale di oltre 243 milioni da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, il Lazio è stato protagonista indiscusso. Nell’ultimo concorso sono state centrate vincite in regione per 89mila euro; la più alta ha premiato un giocatore di Roma, che ha conquistato un premio pari a 60mila euro con un 9, mentre un’altra vincita da 20mila euro è stata centrata a Roma con un altro 9. A completare il tris del Lazio, poi, è arrivato anche un premio a Rocca Priora, in provincia di Roma, dove un fortunato giocatore è riuscito a portare a casa 9 mila euro con 6 Doppio Oro. Festeggia anche la Lombardia con vincite totali per 35mila euro, con un premio da 20mila euro centrato a Cremona, dove un giocatore ha realizzato un 9, e uno a Milano grazie a un 8 Oro da 15mila euro. A segno, infine, anche la Calabria grazie a un giocatore di Cosenza che ha centrato 6 Oro del valore di 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 892 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo spazio alle quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nella speranza che in serata sia assegnato il jackpot da 179,1 milioni di euro. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che anche in occasione dell’estrazione di giovedì scorso non è stato realizzato nessun 6. Nell’ultimo concorso, però, sono stati cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 49.582,14 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 39.913 euro ciascuno.

Anche quest’oggi, vi riproponiamo una curiosità statistica: l’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato esattamente dieci mesi fa in quel di Montappone (FM). Era il 22 maggio 2021, quando i nostri Maneskin si classificarono al primo posto all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam, centrando simbolicamente anche loro il loro personalissimo jackpot. Ci auguriamo che la serata odierna consenta finalmente di interrompere il prolungato digiuno e faccia registrare una nuova maxi-vincita al Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per quanto riguarda la rubrica imperniata sulle modalità di investimento del Superenalotto, dedichiamo la nostra attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, in quanto incarnano una soluzione utile a investire anche soltanto una piccola parte della somma agguanta. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta dall’artista Peter Merts, denominata “Incarcerated artists—a photo book”.

Come si legge sulla piattaforma, “questa campagna aiuterà a finanziare la pubblicazione di un libro con copertina rigida di alta qualità delle mie fotografie di uomini e donne che creano arte nelle prigioni della California. Ho fotografato artisti incarcerati negli ultimi 15 anni. Il progetto è iniziato come un semplice documentario sui programmi artistici nelle prigioni della California, ma si è evoluto in qualcosa di più. Man mano che mi sono innamorato di questi uomini e donne che perseguono le loro passioni con urgenza, creatività, coraggio e autenticità, le mie immagini sono diventate più intime, impegnate e collaborative. Date un’occhiata a questo progetto; se credete come me che illustri una notevole fioritura artistica e illumini l’umanità di questi artisti che vivono la prigionia, vi prego di sostenere questa campagna per aiutare a diffondere il valore di questi programmi e di questi artisti”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro itinerario verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, concentrandoci sulla smorfia napoletana. Vi ricordiamo che siamo davanti a uno strumento utile per capire il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, nell’esatto momento in cui ci troviamo a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per tentare la sorte. Proviamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci ispirare da una notizia di cronaca o di gossip/tv e a rimediare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna alla generosità e solidarietà espressa dal cantante Al Bano Carrisi nei confronti della popolazione ucraina, accogliendo quattro profughi nella sua casa di Cellino San Marco. Tra di loro c’è anche un bambino di 7 anni che ha colpito molto l’artista, il quale ha sottolineato che i suoi occhi erano gonfi come se qualcuno l’avesse preso a pugni. Suggeriamo di seguito la cinquina che speriamo possa rivelarsi fortunata per tutti voi giocatori: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente il 45 (cantante). Seguono poi il 28 (accoglienza), il 73 (profugo), l’81 (artista) e, infine, il 56 (guerra).











