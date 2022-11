Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 NOVEMBRE 2022

Stanno per iniziare le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto che sveleranno i numeri vincenti di oggi, martedì 29 novembre 2022, in occasione del concorso Sisal n. 143/2022. Nell’ultimo concorso, che si è tenuto sabato 26 novembre, la regione più fortunata nel 10eLotto si è rivelata il Lazio, con una vincita stellare di 100mila euro acchiappata da un giocatore a Roma che ha centrato un 9 Doppio Oro. Segue poi il Piemonte, che ha visto l’arrivo di ben 36mila euro: 20mila sono stati agguantati a San Mauro Torinese, in provincia di Torino, con un 8 Doppio Oro, mentre a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, è stato centrato un bel 9 da 10mila euro. I restanti 6mila euro sono stati riscossi a Vercelli. Grandi festeggiamenti anche in Basilicata, dove un fortunato giocatore ha messo le mani su un premio da 20mila euro a Picerno, in provincia di Potenza. 20mila euro anche in Veneto, precisamente a Cologna Veneta in provincia di Verona. In totale, lo scorso concorso del 10eLotto ha elargito ai giocatori 21,3 milioni di euro di premi. Da inizio anno, l’ammontare delle vincite è stato pari a più di 3,3 miliardi.

Guardando invece al Lotto, il concorso del 26 novembre ha portato ben 65.250 euro con 6 ambi, 4 terni e una quaterna a Vaprio d’Adda, in provincia di Milano. Seconda regione fortunata la Puglia, che a Foggia ha registrato una vincita del valore di 28.650 euro, effettuata sulla ruota di Bari, e un’altra pari a 13.811 euro. Ad Apricena invece sono state acchiappate ben due vincite da 11.250 euro. Doppietta da 37.750 euro in Campania, di cui 23.750 agguantati da un giocatore di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e altri 14mila euro intascati a Cancello ed Arnone, in provincia di Caserta. In totale, l’ultimo concorso ha assegnato premi per 6,4 milioni di euro. Da inizio 2022 la cifra è pari a 965 milioni.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Ma che cosa succede invece nel Superenalotto? Ancora nessun 6 è stato centrato dal 2021, quando nel mese di maggio (precisamente il 22 maggio 2021) un fortunatissimo giocatore è riuscito a portare a casa l’agognato 6 da 156 milioni di euro. Era successo a Montappone, in provincia di Fermo, ma da oltre un anno e mezzo nessuno è ancora riuscito a eguagliare la sua impresa. Nell’ultimo concorso, che si è tenuto sabato 26 novembre scorso, i giocatori del Superenalotto sono riusciti ad acchiappare undici 5, per un premio di 33.041,07 euro per ciascuno scommettitore. I “4 stella” azzeccati sono stati invece ben venticinque, e hanno fruttato premi per 29.852 euro a testa. Nel frattempo, il jackpot del Superenalotto ha raggiunto quota 317,2 milioni di euro, una cifra davvero strabiliante che ingolosisce i giocatori più incalliti.

Parlando di premi e montepremi, dal Sole24Ore arriva una notizia che farà piacere ai giocatori di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Il governo di Giorgia Meloni sembra infatti aver rinunciato all’ipotesi di aumentare le tasse sulle vincite nella prossima manovra istituzionale. L’unico accenno ai giochi che dovrebbe essere inserito nella manovra dovrebbe riguardare esclusivamente il Bingo, le slot e l’online. La cosiddetta “tassa sulla fortuna” sembra quindi destinata a mantenere il suo valore attuale, e cioè il 20% delle vincite che siano superiori a 500 euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In molti sognano di poter portare a casa un premio con molti zeri derivante da una vincita al Lotto o al Superenalotto, ma in pochi hanno davvero le idee chiare su come vorrebbero spenderlo. C’è chi pensa di cambiare la casa, la macchina o addirittura città, ma perché non pensare di destinare una parte della vincita per supportare progetti creativi e indipendenti? Ecco quindi che noi de ‘IlSussidiario.net’ abbiamo consultato per voi Kickstarter, una piattaforma in cui i creator possono pubblicare la propria idea di progetto e chiedere un sostegno economico al pubblico per rendere concreta la loro idea creativa e indipendente.

Tra i progetti attualmente a disposizione dei finanziatori c’è una particolare iniziativa creativa che promette di “catturare la magia” della luce di una lampada. Si chiama “Paper Koi Lantern: a DIY Kit” e consente ai finanziatori di divertirsi a costruire un’elegante lampada dalla forma della karpa koi, un pesce ricco di fascino e dalle movenze sinuose. Questa lampada è fatta interamente di carta, senza ricorrere all’uso di colla o nastro adesivo, così che possa muoversi ed estendersi come se fosse realmente impegnata a nuotare nell’acqua. La particolare carta utilizzata per questo progetto arriva inoltre da una delle più antiche cartiere d’Italia, la Gruppo Cordenons fondata nel 1630. Chi sceglierà di finanziare questo progetto riceverà anche un tutorial completo su come assemblare i singoli pezzi e come disporre le lampade per illuminare la propria abitazione, dando un tocco unico rispetto alla solita illuminazione commerciale.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per scegliere i numeri migliori da giocare al Lotto e al Superenalotto può essere utile fare affidamento sulla smorfia napoletana, in particolare sui significati e sulle interpretazioni dei sogni, della realtà e delle notizie che possono trasformarsi in numeri da giocare. Oggi, martedì 29 novembre 2022, noi de ‘IlSussidiario.net’ vi offriamo il nostro consiglio del giorno, così da ispirarvi nella scelta delle combinazioni su cui scommettere.

Il black Friday è terminato da poco e i saldi si sono trascinati fino a ieri con il cyber Monday, perciò la notizia che vi proponiamo è legata a questo evento tanto popolare in vista del Natale e della corsa ai regali. Come riporta l’Ansa, negli Stati Uniti i dati Adobe Analytics mostrano una spesa complessiva di 9,12 miliardi di dollari, cioè un netto +2,3% su base annua. Record di acquisti effettuati tramite il cellulare, che rappresentano ben il 48% delle transazioni del black Friday. Quali numeri possiamo trarre da questa notizia? Secondo la smorfia napoletana, troviamo l’8 (acquistare) e il 18 (acquisto), ma anche il 40 (telefono), l’89 (America) e il 26 (denaro).











