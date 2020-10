LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 OTTOBRE 2020

Tutto pronto in vista delle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 29 ottobre 2020: ancora poche ore e poi inizierà ufficialmente il viaggio verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 112/2020. L’appuntamento è come sempre fissato alle ore 20.00 in punto, quando migliaia di giocatori appassionati si riuniranno simbolicamente nella speranza di scoprire se l’estrazione di metà settimana sarà stata o meno fortunata. In attesa dei nuovi numeri e relative quote, perchè non dare uno sguardo all’andamento del precedente concorso? Secondo quanto reso noto da Agipronews, l’ultimo concorso Lotto ha permesso di realizzare un vero e proprio colpo nel profondo Sud Italia, precisamente a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, dove un fortunatissimo giocatore con una giocata di 4 euro sulla ruota siciliana ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 216 mila euro! Una vincita più che interessante e degna di entrare di diritto nella top 10 del Lotto di questo funesto 2020. Sicilia ancora protagonista anche con una vincita realizzata in provincia di Catania, a Santa Venerina, dove un terzo ha fatto ottenere al fortunato concorrente 47.500 euro. Oltre alla Sicilia, protagonista del passato concorso è stata poi la Campania dove sono state realizzate vincite per un totale di 184 mila euro. In generale, l’ultimo concorso di martedì ha distribuito oltre 9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 766 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Non solo Lotto: a destare grande entusiasmo aumentando l’attesa in vista del nuovo appuntamento odierno con la fortuna è anche il SuperEnalotto. Il nuovo concorso di oggi, giovedì 29 ottobre, porta con sé un Jackpot di tutto rispetto, pari a 57,4 milioni di euro! La scorsa estrazione, prima della settimana, non ha portato al fatidico “6” ma ha comunque contribuito alla realizzazione di una vincita super del valore di 509 mila euro grazie ad un “5+1” realizzato da un fortunatissimo giocatore di Bacoli, in provincia di Napoli. Il bar centrale di via Roma 127, secondo i dati forniti da Agipronews, ha rappresentato il teatro dell’interessante vincita. Nell’ambito del medesimo concorso sono state realizzate anche nove vincite con il “5” da 18 mila euro ed un solo “4stella” del valore di 23 mila euro. L’attesa resta ancora tutta concentrata per il “6”, la cui ultima volta risale sempre allo scorso 7 luglio a Sassari, dove ci furono i festeggiamenti per il ricco Jackpot di 59 milioni di euro. Le occasioni per vincere ad ogni modo non mancheranno, come ad esempio il 10eLotto che nel passato concorso ha premiato un giocatore di Larciano (PT) con un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Realizzato anche un 6 Doppio Oro da 30 mila euro a Cene, in provincia di Bergamo.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Il nuovo Jackpot in palio nel concorso SuperEnalotto di oggi 29 ottobre fa gola a molti. In caso di vincita, come potrebbero essere spesi i quasi 60 milioni di euro? La casa continua a restare il sogno preferito dagli italiani, ma una volta messo un tetto sulla testa, quali altri “sfizi” si potranno soddisfare? Per rispondere a questa domanda facciamo riferimento alla nostra tradizionale Rubrica con un occhio di riguardo alla piattaforma KickStarter e alle novità in primo piano. Tanti come sempre i progetti sponsorizzati, tra cui oggi diamo risalto ad uno sfizio tech molto interessante. Si chiama “Show Power” e consiste in un altoparlante per doccia Bluetooth idroelettrico, realizzato al 100% in plastica oceanica riciclata. Si adatta a qualsiasi soffione doccia garantendo un suono coinvolgente a 360°. Pensato per chi proprio non riesce a fare a meno della musica anche sotto la doccia. Per questo il progetto sono richiesti poco più di 12 mila euro e al momento, grazie agli oltre 500 sostenitori, si è arrivati abbondantemente all’obiettivo richiesto. Cliccate qui per scoprire di più sul progetto in questione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro viaggio all’insegna del Lotto e SuperEnalotto è pronto a fare tappa nel mondo della Smorfia Napoletana alla quale i due giochi sono strettamente connessi. Questo perchè tutto ciò che ha a che fare con i nostri sogni, i desideri, gli avvenimenti più importanti e le ricorrenze è legato ai numeri che sarà possibile estrapolare proprio da questa antica e appassionante tradizione. Quali cifre potrebbe oggi estrapolare da una delle notizie di attualità del momento? Mettendo da parte le notizie angoscianti legate all’emergenza Covid, arriva una notizia “choc” che sembra voler anticipare una guerra in atto “reale”, quella tra Meghan Markle e la Regina Elisabetta, accusata dalla prima di sessismo. Secondo l’ex attrice da sempre attenta ai diritti delle donne, le norme della Regina su cui si basa il protocollo di corte sarebbero discriminatorie e anche per questo lei avrebbe deciso di allontanarsi. In base a questa notizia possiamo allora estrapolare i possibili numeri da mettere in schedina: la donna è rappresentata dal numero 21; la Regina dal 73; la fuga dal 70. Quindi l’accusa corrispondere al numero 32; il Regno è il 90 e l’Inghilterra il 26.



