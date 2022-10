Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 OTTOBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, sabato 29 ottobre 2022, con i loro numeri vincenti, sperando che si rivelino realmente tali in occasione del concorso Sisal n. 130/2022. Nell’attesa di leggere gli esiti odierni, concentriamoci su quanto è avvenuto nelle estrazioni del Lotto e Superenalotto nella serata di giovedì 27 ottobre, quando è stato premiato il Veneto: a Santo Stino di Livenza, in provincia di Venezia, è stata centrata una vincita da oltre 47mila euro. Si festeggia anche a Torino, con un colpo da oltre 43mila euro realizzato col Simbolotto. Sul podio si piazza anche la vincita da 23.500 euro centrata a Lainate, in provincia di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 3,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 878,5 milioni di euro in tutta Italia.

Superenalotto, Lotto e 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 27 ottobre: Smorfia top

Il 10eLotto, invece, ha incoronato l’Emilia-Romagna: a Conselice, in provincia di Ravenna, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Puglia fortunata nell’ultimo concorso del 10eLotto, con vincite complessive per 90mila euro: si è festeggiato a Gravina in Puglia, in provincia di Bari, con un 9 Oro da 50mila euro, e in provincia di Lecce, con due 9 da 20mila euro ciascuno centrati a Cursi e a Copertino. Doppietta in Sicilia, in provincia di Ragusa: a Modica è stato centrato un 8 Oro da 50mila euro, mentre a Santa Croce Camerina si è festeggiato con un 9 da 20mila euro. Due le vincite centrate a Milano, con altrettanti 8 Oro, uno da oltre 12mila euro e uno da 10mila euro. Festa anche in provincia di Arezzo, a Montevarchi, con due 8 Oro da 10mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, giovedì 27 ottobre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Archiviate le estrazioni del Lotto, ritornano quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 130. Il jackpot da più di 17 mesi non si manifesta: l’ultima vincita, in tal senso, risale al 22 maggio 2021, quando la combinazione vincente fu intercettata da uno scommettitore di Montappone (Fermo). Da quel frangente, il montepremi del Superenalotto è cresciuto a vista d’occhio e senza conoscere battuta d’arresto, giungendo a quota 297,2 milioni di euro.

Nel concorso di giovedì 27 ottobre sono stati tre i punti “5” centrati, uno a Siniscola, in provincia di Nuoro, il secondo a Tronzano Vercellese, in provincia di Vercelli e l’ultimo a Carlentini, in provincia di Siracusa, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 86.738,45 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 39.813 euro ciascuno. Pillola statistica: in 25 anni di storia del Superenalotto, sono stati assegnati 124 jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9.

Numeri vincenti Lotto e Superenalotto/ Estrazioni 25 ottobre: 10eLotto, vinti 50mila€

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto qualora si riesca a intercettare la sestina vincente? Certamente una problematica che in tanti desidererebbero dover fronteggiare e proprio in questo senso proviamo a suggerire a tutti voi di visitare il sito internet Kickstarter: la piattaforma web, d’altro canto, è nata con l’intento di individuare idee a caccia di sostegno economico e sviluppate dai creativi di tutto il pianeta.

Uno di essi si chiama “All Rounder Pants”. Ecco la descrizione: “Un paio di pantaloni rivoluzionari che sfidano il compito di decidere cosa indossare quando non si conoscono i limiti della giornata. Costruiti con il nostro ultimo tessuto brevettato con integrazione di grafene, i pantaloni All Rounder pesano 320 grammi (il 47% in meno rispetto ai tradizionali pantaloni da lavoro), sono elasticizzati in tutte e quattro le direzioni, si asciugano in pochi minuti invece che in ore. Non dovranno mai essere stirati e sono costruiti per funzionare come nessun altro in città, in viaggio e persino quando l’avventura chiama. Dotati di oltre 10 caratteristiche che l’occhio nudo non è in grado di riconoscere, questi pantaloni sono il massimo delle prestazioni per tutti i giorni”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Le estrazioni del Lotto e del Superenalotto di oggi incrociano il proprio percorso con quello della smorfia napoletana, i cui significati sono legati a doppio filo ai numeri vincenti del giorno. Più dettagliatamente noi de IlSussidiario.net anche oggi, sabato 29 ottobre 2022, vi diamo un suggerimento inerente ai numeri su cui puntare, nell’auspicio che si riveli fortunato.

Prendiamo dunque spunto da una notizia statistica: si registra una forte accelerazione dell’inflazione, che ad ottobre sfiora il 12%. Secondo le stime preliminari, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra a ottobre un aumento del 3,5% su base mensile e dell’11,9% su base annua (da +8,9% del mese precedente). “Bisogna risalire al marzo 1984 per un tendenziale dell’indice generale NIC pari a +11,9%”, ha commentato l’Istat. “La forte accelerazione si deve soprattutto ai prezzi dei beni energetici (da +44,5% di settembre a +73,2%) e, in misura minore, ai prezzi dei Beni alimentari (da +11,4% a +13,1%)”. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 90 (prezzo), per proseguire quindi con il numero 16 (cibo). Ci sono poi il 17 (tabacco), il 39 (luce) e il 71 (gas).

© RIPRODUZIONE RISERVATA