Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 29 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 SETTEMBRE 2022

Oggi, giovedì 29 settembre 2022, vanno nuovamente in scena le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in concomitanza del concorso Sisal n. 117/2022. Ma cosa è accaduto martedì con gli esiti del Lotto? La risposta giunge dal portale Agipronews, che riferisce che è stata premiata Guardavalle, in provincia di Catanzaro. Nella località calabrese sono stati vinti 124.750 euro grazie alla combinazione 9-19-33-89 sulla ruota di Milano, con una giocata del valore di 3 euro. Non finiscono qui le vincite in Calabria: a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, centrato infatti un terno (9-13-19) sulla ruota di Milano da ben 45mila euro. A Taranto, in Puglia, vinti invece 62.375 euro grazie a una giocata di 1,50 euro sulla ruota di Milano, sempre con la combinazione 9-19-33-89. Da segnalare poi una vincita da 54.347,83 euro ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, grazie all’opzione del Simbolotto sulla ruota di Palermo. Ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo, vinti 50.596 euro per mezzo di una giocata sulla ruota di Palermo, che regala una vincita importante da 32.608,70 ad Asti, in Piemonte, grazie all’opzione del Simbolotto. A Cassino (Frosinone) da segnalare invece una vincita da 31.125 euro con una giocata di quattro numeri effettuata su tutte le ruote. A Matera vinti 27.360 euro sempre con una giocata su tutte le ruote, mentre si segnalano due vincite da 21.660 euro a Bergamo e Biella, entrambe con la combinazione 9-19-33-89. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per oltre 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 793,6 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Nel 10eLotto, invece, sono state incoronate Emilia-Romagna e Toscana, dove sono state messe a segno vincite complessive per 40mila euro. La più alta della giornata arriva da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, dove è stato realizzato un 9 Extra da 40mila euro, mentre in Toscana sono stati centrati due 9 entrambi da 20mila euro a Massa e Monte Argentario, in provincia di Grosseto. Da segnalare anche un tris di vincite in Lombardia: a Legnano, in provincia di Milano, è stato indovinato un altro 9 da 20mila euro, mentre nel capoluogo lombardo sono stati vinti 19mila euro totali grazie a un 6 da 11.500 euro e a un 6 Oro da 7.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nella serata odierna, giovedì 29 settembre 2022, ritorna il concorso Sisal numero 117, con i suoi numeri vincenti. La rincorsa al jackpot prosegue in maniera ininterrotta dal 22 maggio 2021, quando l’intera sequenza vincente è stata centrata per mezzo di un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Il montepremi del Superenalotto è oltremodo elevato e sta continuando a crescere da 16 mesi a questa parte: d’altro canto, stiamo parlando di una cifra complicata anche solo da immaginare (279,6 milioni di euro). Si tratta di uno dei jackpot più alti di sempre, senza dubbio, in grado di stravolgere totalmente l’esistenza delle persone.

Nel concorso di martedì 27 settembre sono stati due i punti “5” centrati, a Trieste e Scafati, in provincia di Salerno, con i fortunati vincitori che si portano a casa 133.695,20 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 43.956 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto, ci sono le estrazioni dei numeri vincenti del Superenalotto a caratterizzata la serata odierna. Come investire il jackpot del concorso Sisal in caso di successo? Vi sono infinite strade percorribili e, in questo senso, vi diamo una mano per riordinare le idee, affidandovi in toto ai consigli della nostra rubrica, imperniata a sua volta sui suggerimenti divulgati attraverso il portale telematico Kickstarter, che riporta al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi sparsi nel mondo.

Analizziamo adesso uno di questi progetti, vale a dire il gioco per animali “Darkboard – Designed by Astropad”. Ecco la descrizione: “Dal 2013 costruiamo strumenti innovativi per i creativi. Per prima cosa abbiamo originato Astropad Studio, l’app pluripremiata che trasforma il vostro iPad in una tavoletta da disegno professionale. Poi abbiamo lanciato Luna Display, un hardware che trasforma il vostro iPad o Mac in un secondo display wireless. Oggi i nostri prodotti sono apprezzati da milioni di artisti e creativi in tutto il mondo. Darkboard è stato ispirato da oltre 9 anni di esperienza su come gli artisti amano lavorare sull’iPad. Disegnare sull’iPad per lunghi periodi di tempo può essere difficile per il corpo, per una serie di motivi: crampi alle mani (angoli scomodi possono pizzicare i nervi, causando gonfiore, intorpidimento e debolezza alle mani); postura scorretta (è difficile stare comodi quando si è costretti a disegnare alla scrivania); nessun punto di presa (gli ultimi modelli di iPad non hanno cornici, quindi bisogna aggrapparsi allo schermo dell’iPad); mobilità limitata (perché la creatività dovrebbe lasciarvi legati alla scrivania?)”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Nel percorso che si sviluppa fra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti non può mancare l’approdo presso la stazione della smorfia napoletana, con i cui significati anche noi de IlSussidiario.net stiamo tentando di fornirvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità e selezionando i numeri ad essa connessi.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alla furia che ha travolto la Florida, l’uragano Ian, che sta perdendo forza ed è sceso ora alla categoria 2 (su 5), con venti più “deboli”: 168 km orari. Al momento si trova a circa 130 km a sud est di Orlando: il numero delle persone senza elettricità è salito intanto ad oltre 1,8 milioni. Il vento ieri era arrivato fino a 240 chilometri orari, nonostante fosse stato ampiamente annunciato. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scientifico e meteorologico? Iniziamo con il 3 (cielo), per proseguire quindi con il 74 (tempo). Ci sono poi il 77 (uragano), il 36 (tempesta) e il 4 (vento).











