LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 99/2020. Per ingannare l’attesa non possiamo far altro che selezionare accuratamente i numeri da giocare in vista delle estrazioni odierne. Se non avete una serie numerica a cui siete affezionati allora possiamo essere noi a suggerirvi qualcosa! Facciamoci aiutare dalla stretta attualità e colleghiamola alla Smorfia napoletana: ad esempio, questa notte si celebrerà l’atteso primo dibattito tra Donald Trump e Joe Biden per le presidenziali Usa. Cosa vi viene in mente se non l’America? Allora giocate il numero 89 nella speranza di aver fatto il ragionamento giusto. La giornata di oggi è poi quella in cui escono i risultati dei test di Medicina: scegliamo allora il numero 87 per l’Università e il numero 85 per Medicina. Insomma: una tripletta tutta racchiusa nella decina degli Ottanta: 85, 87 e 89. Impossibile non assecondare questa suggestione…

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

In attesa delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 settembre 2020, dopo aver visto qualche suggerimento per la giocata di oggi, vediamo di fare un breve ripasso delle vincite che potremmo assicurarci nel caso in cui i numeri vincenti fossero proprio i nostri. Per quanto riguarda l’ultimo concorso del Superenalotto, ovvero quello celebrato sabato 26 settembre, nessuno è riuscito a totalizzare l’ambito “6”: è così sfuggito il jackpot da 43.641.852,45 € che sta facendo sognare tanti italiani. Anche il secondo premio, quello che spetta di diritto a chi fa “5+1” è andato vacante. A bocca asciutta non sono rimasti invece i sei giocatori che hanno fatto “5”: ognuno di loro ha vinto la bellezza di 33.510,96 €, chissà come avranno deciso di investirli! A fare “4” sono stati invece in 563, intascandosi 363,17 €. Ancora di più quelli che hanno fatto “3”: 22.198 giocatori che hanno vinto 27,75 €. Premio di consolazione per 356.236 giocatori, che con la loro schedina si sono assicurati 5,37€.

COME SPENDERE JACKPOT E VINCITE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: sono questi i concorsi che in questo martedì 29 settembre terranno compagnia a tanti italiani decisi a tentare la sorte. Ma poi, a quale scopo? Vincere, è ovvio. Ma più precisamente: per farsene cosa? In caso di grossa vincita un’idea può essere quella di sostenere un progetto che vi sta particolarmente a cuore. In questo senso un giro sul portale kickstarter.com è ciò che fa al caso vostro per individuare il progetto giusto. Ha già ottenuto oltre 7 milioni di euro in finanziamenti rispetto ad un obiettivo di poco inferiore al milione il tavolo da gioco modulare Wyrmwood, un tavolo rivoluzionario che si evolve nel corso della vita. Innovativo, ma accessibile, con accessori magnetici. Una volta visto, non potrete farne a meno per le vostre partite con amici e parenti: c’è lo spazio per le pedine e le carte, ma anche quello per poggiare le bibite su dei magneti che evitano di far rovesciare il contenuto dei bicchieri sul piano in cui si gioca. Per non parlare dello spazio dedicato alla ricarica del cellulare. Le parole non bastano, guardate con i vostri occhi cliccando qui.



