Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Scopri i numeri vincenti di oggi 3 agosto 2021

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto: questo è lo spazio dedicato ai grandi assenti dei due concorsi in vista delle estrazioni odierne. Per quanto riguarda il Lotto il primatista in fatto di assenze è ancora una volta il numero 22 sulla ruota Nazionale, che non si vede ormai da 125 turni di fila. Alla ruota Nazionale appartiene anche il secondo della classifica, il numero 59, che non dà sue notizie da 119 turni. La terza posizione è appannaggio invece del 16 sulla ruota di Venezia: in caso di assenza nel concorso odierno farebbe ufficialmente il suo ingresso nel club dei centenari. Capitolo Superenalotto: qui il numero uno dei latitanti è il numero 26 a quota 67 assenze di fila. La medaglia d’argento spetta invece al numero 35 con 49 estrazioni di ritardo. Sul terzo gradino del podio sale una coppia: è quella composta dai numeri 12 e 80, entrambi spariti dai radar da 46 concorsi. Chissà quando torneranno ad essere avvistati…

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 92/2021. Occupiamoci prima di vedere come sono andate le cose nell’ultimo concorso disputato, ovvero sabato 31 luglio 2021. Il portale agipronews.it sottolinea come ancora una volta la Campania sia stata grande protagonista: proprio da questa regione provengono infatti le due vincite più alte, riportate precisamente nella provincia di Napoli.

Una è stata conseguita a Procida, con un fortunato che ha vinto 25.350,00 euro grazie ad un terno e ad una quaterna, l’altra, da 23.750,00 euro (tre ambi e un terno), è stata riportata invece in quel di Forio. Al terzo posto per le vincite del Lotto di sabato il giocatore di Rizziconi, in Calabria: per lui più di 21mila euro grazie ad una puntata da 2 euro complessivi. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito più di 4,7 milioni di euro: sono oltre 690 milioni da inizio anno. E il 10eLotto? Sempre agipronews.it ci dice che la ribalta spetta a Roma, dove sono stati vinti 100mila euro con un 9 Doppio Oro grazie ad una giocata da 4 euro. Lo stesso importo è valso 20mila euro, frutto di un 8 Doppio Oro grazie alla modalità frequente, ad un altro giocatore della Capitale. Terza piazza infine per un giocatore di Scalea, in provincia di Cosenza, che si è portato a casa 12mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23 milioni di euro, per un totale che supera i 2,68 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Spostiamo adesso il mirino sulle quote el Superenalotto assegnate nella giornata di sabato 31 lulgio. Ancora una volta nessuno è riuscito a mettere le mani sull’ambito Jackpot: il premio più alto è stato dunque quello vinto da 33.610,45 euro vinto da 6 fortunati anonimi che hanno fatto “5”. Il “4” ha premiato invece 478 giocatori con 568,74 euro, mentre il 3 ha significato una vincita di 36,89 euro per 18.562 persone. Chiusura per i 315.784 giocatori che hanno fatto “2” vincendo così 6,08 euro. Capitolo SuperStar: nel concorso gemello del Superenalotto nessuno ha avuto la fortuna di fare “5 Stella”, ma di certo non possono lamentarsi i tre giocatori che facendo “4 Stella” hanno vinto 56.874,00 euro. Con il “3 Stella” sono andati a premio invece 94 giocatori vincendo 3.689,00 €. Il “2 Stella” ha assegnato i 100 euro ad esso associati a i 1639 fortunati, mentre i 10 euro dell’1 Stella sono andati a 11.566 giocatori. Chiudono i 28.311 anonimi che hanno fatto “0 Stella” vincendo 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sapete a quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi? Ben 62.900.000 €! C’è invece un progetto presentato sulla piattaforma kickstarter.com che ha raccolto oltre 30mila euro di donazioni. Si chiama “The Colouring Book of Retro Computers”. Di cosa si tratta? Lo facciamo dire direttamente dagli sviluppatori di questa idea: “The Colouring Book of Retro Computers non è solo un libro da colorare pieno della tua tecnologia retrò preferita, computer, console e palmari… è la costruzione di un sogno. Uno spazio impegnato a condividere la tecnologia con il pubblico e a preservarla per le generazioni future. Uno spazio che chiamiamo “The Cave” come si vede su https://www.youtube.com/RMCretro. Tutti i profitti di questo libro ci aiuteranno a completare la costruzione di questo spazio per poterlo aprire al pubblico. (…). Abbiamo selezionato 30 dei nostri computer e console retrò preferiti per il libro e li abbiamo ricreati in uno stile meraviglioso per permetterti di essere creativo nella colorazione. Siamo onesti, c’è un sacco di beige nel mondo dei computer retrò, quindi abbiamo aggiunto sfondi, periferiche e dettagli extra per incoraggiarti a scatenarti. E hey, chi dice che non puoi colorare un computer retrò in rosa caldo, è il tuo libro e le tue regole. I computer saranno tutti marche e modelli familiari dagli anni ’70 ai primi anni 2000″. Se siete appassionati del genere non potete rinunciare a dare un’occhiata al progetto cliccando qui! E perché no? Magari a finanziarlo in caso di vittoria del Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Chiudiamo la rubrica dedicata ial Lotto e al Superenalotto con il consueto spazio dedicato alla Smorfia Napoletana, con la speranza come sempre di trovare la giusta ispirazione per indovinare i numeri vincenti del giorno. Non possiamo far finta di nulla: quelli di oggi sono i primi concorsi dopo le imprese nell’atletica leggera di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs alle Olimpiadi. Iniziamo dunque dalle parole “medaglia” e “oro”, che corrispondono rispettivamente ai numeri 23 e 62. Per caratterizzare ancora di più la giocata puntiamo su “Olimpiade”, associata al numero 2: due come appunto i nostri campioni. Aggiungiamo ulteriori elementi: “salto” per Tamberi (la disciplina è il salto in alto) corrisponde al numero 5; “velocità” è invece la parola che più di tutte descrive il nuovo campione olimpico dei 100 metri piani, Marcell Jacobs: in questo caso il numero da giocare il “6”. Chissà se saremo stati così fortunati da azzeccare gli estratti odierni…



