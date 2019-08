LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 3 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 93/2019. Si avvicina l’appuntamento con l’estrazione del Lotto e 10eLotto di oggi, ancora una volta protagonisti della serata e dell’ultimo concorso della settimana. I numeri vincenti di oggi ci sveleranno le novità per la classifica che vede sempre in sfida i due giochi italiani, così come tutti gli appassionati e aspiranti vincitori. Mentre aspettiamo di scoprire qualcosa di più sul risultato di stasera, rivediamo la statistica precedente grazie ai dati condivisi da Agipro News. La sfida fra le due lotterie si conclude con un parimerito, grazie ad un bottino identico che ha premiato due diversi giocatori. Nel caso del Lotto il primo posto viene assegnato ad un fortunello della provincia di Alessandria, di Gavi, che ha registrato 50 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi su Napoli. Segue Roma con un terno secco sulla ruota capitolina del valore di 45 mila euro, mentre il bottino da più di 17 mila euro premia un giocatore della provincia di Campobasso, di Santa Croce di Magliano. Sassari è invece la città più fortunata per le vincite del 10eLotto, grazie ad un 9 Oro con bottino da 50 mila euro ed estrazione frequente. Al suo fianco una doppietta centrata a Robecco sul Naviglio e Magenta, entrambe nel Milanese, con un 8 Oro. Infine 25 mila euro per l’appassionato di Roma che ha indovinato un 7 Doppio Oro. Il montepremi del 2019 ammonta invece a 2,7 miliardi di euro, mentre nella singola estrazione sono stati registrati 25,4 milioni in premi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto ce l’ha fatta: ha superato un nuovo scoglio e nell’estrazione di questa sera piazzerà sul vassoio d’argento la bellezza di 201,4 milioni di euro. Una sestina sempre più ricca, che fa penare ogni giocatore da diversi mesi. Il concorso dello scorso sabato non ha vissuto invece l’estrazione delle quote subito vicine, mentre il 5 e il 4+ subiscono un’interessante impennata rispetto alla media registrata nel mese di luglio. Nel primo caso il bottino ammonta ad oltre 52 mila euro, consegnato a sei giocatori, mentre nel secondo il premio supera i 42 mila euro e viene centrato da quattro tagliandi vincenti. In leggero recupero il 3+ con 2.999 euro in premio, indovinato da 231 appassionati, mentre 744 partecipanti realizzano 426,82 euro in premio grazie al 4. Migliora anche il 3, con bottino da 29,99 euro e 32.022 vincitori, mentre il 2 si ferma a 5,64 euro e premia 530.015 tagliandi fortunati. La statistica prosegue con le ultime tre posizioni, in testa come sempre il 2+ da 100 euro che regala il suo bottino a 3.374 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ vengono donati a 20.279 giocatori. Infine 41.676 appassionati imbroccano lo 0+ da 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ancora pochi minuti a disposizione prima che la macchina del Lotto si attivi e la nuova estrazione ci regali i numeri vincenti di oggi. Il gioco italiano raccoglierà questa sera milioni di appassionati pronti a scommettere sulla propria vittoria, ma solo i più fortunati riusciranno davvero a diventare i nuovi vincitori. I giocatori più inesperti non devono però farsi frenare dal dubbio e dall’indecisione, soprattutto se si parla di combinazioni da giocare, schedine da compilare, numeri da scegliere. La nostra Rubrica dopo tutto nasce proprio per questo: darvi una mano a trovare una combinazione utile per non arrivare in ricevitoria a mani vuote. Scopriamo prima la news e poi lasciamo che la smorfia napoletana la interpreti per noi. Dopo aver letto un annuncio su un croissant delizioso, un uomo d’affari di Taiwan ha scelto di fare un ordine sul sito e pagare 99 dollari tawanesi per assaggiare la presunta prelibatezza. Subito dopo però è stato contattato dall’azienda, che a causa di un errore non ben precisato gli ha chiesto di effettuare una nuova transazione. Lo sfortunato avventuriero ha pagato per la seconda volta, ma poi è stato contattato dal direttore di una banca che gli ha chiesto un nuovo pagamento. Procedura che ha dovuto ripetere ancora per altre due volte, prima di intuire che dietro a questi fantomatici errori era già in atto una truffa bella e buona. Peccato che il suo sesto senso non abbia funzionato proprio del tutto, visto che ha dovuto sborsare 400 mila dollari americani prima di rendersi conto che qualcosa non andava. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il croissant, 4, l’ordine, 8, il pagamento, 85, l’errore, 63, e la truffa, 47. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece l’intuito, 61.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Pronti a scoprire quale sarà il destino del Jackpot? Il concorso del SuperEnalotto di oggi sta per iniziare e molti giocatori hanno già fatto i primi sogni ad occhi aperti, sicuri di poter mettere prima o poi le mani sul tanto atteso bottino. La sestina vincente per ora non ci ha regalato molte soddisfazioni, ma non è detta ancora l’ultima parola. L’unica cosa che noi, appassionati della Sisal, possiamo fare è sperare che il montepremi scelga al più presto uno o più vincitori. Meglio tra l’altro se fra questi ultimi ci saremo proprio noi, non trovate? In attesa di scoprire il risultato dell’estrazione, vediamo come spendere il tesoretto grazie all’aiuto di KickStarter. Questa volta vi parliamo di Pale Blue, batterie di tipo intelligente in litio interamente ricaricabili tramite USB. Un ottimo modo per pensare all’ambiente e assicurarsi che anche gli usi più comuni possano ottenere il massimo dalla sostenibilità. Pale Blu può essere ricaricato fino a oltre 1000 volte, è dotato di una porta micro USB per la ricarica e di un comodo LED che segnala quando la batteria si sta per esaurire. Le performance ad alto livello sono inoltre garantite dall’uso dell’accumulatore litio-polimero che riveste l’involucro esterno. L’asta invece sarà ancora attiva per altri 42 giorni, mentre il goal da meno di 9 mila euro è già stato centrato.



