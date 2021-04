LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI,: 3 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 40/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo appuntamento con i giochi di giovedì sera. Per quanto riguarda il Lotto è agipronews.it ad informarci il Lotto ha distribuito premi per oltre 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 300 milioni dall’inizio dell’anno. Grande protagonista Roseto degli Abruzzi, dove un fortunato ha vinto 26.250,00 euro, con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. La seconda vincita più alta del giorno è stata quella da 11.625,00 euro registrata ad Arese, in provincia di Milano; bene anche Castelpusterlengo (LO), Monza (MB) e Vimodrone (MI) con vincite da 10mila euro. Capitolo 10eLotto: iniziamo col dire che l’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 26 milioni di euro, per un totale da inizio anno di 1,16 miliardi di euro. Sugli scudi Desenzano del Garda, dove un anonimo ha vinto 40mila euro azzeccando otto numeri e il doppio numero oro con una giocata associata alla modalità frequente. Rilevante anche la vincita da 30mila euro realizzata a Cirie, in provincia di Torino.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver esaminato l’andamento di Lotto e 10eLotto di giovedì sera, concentriamoci su quanto accaduto nei concorsi di Superenalotto e SuperStar. Per quanto concerne il Superenalotto ancora una volta i due premi più ambiti sono rimasti in magazzino: nessuno ha vinto il Jackpot e nessuno ha fatto “5+1”. Quattro giocatori però si sono consolati – eccome! – con una vincita da 50.258,90 € associata al “5”. Sono stati invece 740 i giocatori che hanno fatto “4” portando a casa 276,20 euro a testa. Il “3” è stato realizzato da 21.973 anonimi che hanno così intascato un premio da 28,03 euro, mentre l’ultimo premio quello da 5,53 euro abbinato al “2” è andato a 346.045 persone. Parliamo adesso del gioco “gemello” del Superenalotto: il SuperStar. Giornata di magra per il concorso: non solo il “5 Stella” è rimasto vacante, ma anche il “4 Stella” ha sperimentato un senso di solitudine insolito. Il premio più alto assegnato è stato dunque quello da 2.803,00 euro associato al “3 Stella”: a vincerlo 67 fortunati. Sono stati invece 1.518 i giocatori che hanno vinto i 100 euro abbinati al “2 Stella”. Ultimi due premi, da 10 e 5 euro, quelli abbinati a “1 Stella” e “0 Stella” intascati rispettivamente da 9.252 e 20.990 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sapete a quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 3 aprile 2021?131.300.000! Ormai il montepremi sta raggiungendo dei picchi tali da provocare vertigini. Dunque la domanda è la seguente? Se foste voi, i vincitori, avreste la lucidità per destinare una piccola parte di questa somma al finanziamento di un progetto meritevole di attenzione e in attesa di spiccare il volo grazie ad una piccola spinta economica? Se la risposta è affermativa, allora vi consigliamo un’idea che ha attirato la nostra di attenzione. Come sempre prendiamo spunto dalla piattaforma di fundraising Kickstarter.com: il progetto in questione si chiama “ForeverPen™ Writing Without Limits”. Di che si tratta? Gli sviluppatori sostengono si tratti di una “penna senza inchiostro super piccola fatta per le tue chiavi. Costruita per scrivere più di 500 penne e realizzata con materiali che durano per sempre”. Oltre ad essere utilizzabile come gadget per il portachiavi, questa penna può servire come taglierino e a scrivere su ogni superficie. Sì, lo sappiamo: è il caso che a parlare siano le immagini. Se volete farvi un’idea, cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Completiamo il nostro percorso di avvicinamento ai concorsi odierno concedendo il giusto spazio alla Smorfia Napoletana: che estrazione sarebbe senza un consulto a questa preziosa risorsa? Come da tradizione prendiamo spunto da un fatto di cronaca o da un evento che hanno colpito particolarmente la nostra attenzione, e oggi non possiamo fare a meno di fare riferimento alla Pasqua alle porte. Puntiamo appunto sulla parola “Pasqua” e sul numero 15 associato alla Festività. Protagonista di questa ricorrenza, per i credenti, sono Cristo, numero 33, e la sua resurrezione, numero 69. Gli aspetti più pagani, quelli associati al festeggiamento della Pasqua, sono invece più legati al cibo: puntiamo allora sull’uovo, numero 88, e sul cioccolato, numero 19. Senza dimenticare, tra i dolci, la colomba, numero 45. Le nostre associazioni di idee e numeri si riveleranno azzeccate? Non lo sappiamo, ma speriamo di contribuire a regalarvi una Pasqua di serenità e magari di vincite importanti!



