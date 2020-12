LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 DICEMBRE 2020

Torna ad essere tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 3 dicembre 2020: ancora qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 127/2020. Come ingannare l’attesa? Naturalmente dando uno sguardo alla passata estrazione ed ai dati forniti come da tradizione da Agipronews. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia per 8,4 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno sono in tutto 687 milioni di euro quelli vinti grazie a questo gioco. Ad essere premiata è soprattutto la provincia di Napoli: nel dettaglio, ad Arzano è stato messo a segno un terno secco da 90 mila euro proprio sulla ruota partenopea. Un altro terno secco ma questa volta da 45 mila euro è stato realizzato proprio a Napoli dove si è potuto festeggiare anche per la vincita da 22.500 euro. Tra Napoli e provincia sono stati vinti quasi 158 mila euro. Dando uno sguardo al gioco del 10eLotto è stata realizzata una doppia vincita da 50 mila euro dando il via ai festeggiamenti a Milano e a Reggio Calabria con due 9 Oro realizzati grazie ad altrettante giocate del valore di 3 euro. Due vincite da 20mila euro ciascuna sono state invece realizzate a Cagliari ed una con il medesimo premio a Rezzano (Brescia). L’ultimo concorso del gioco 10eLotto ha permesso di distribuire premi per un totale di quasi 29 milioni di euro, mentre dall’inizio sono 2,6 miliardi di euro.

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Lotto e 10eLotto non sono gli unici giochi a permettere di poter totalizzare delle interessanti vincite. Tra questi infatti non possiamo non citare il SuperEnalotto, che raduna ad ogni concorso migliaia di appassionati fedelissimi e soprattutto interessati al jackpot messo in palio. In assenza del “6” anche nel precedente concorso di martedì 1 dicembre 2020 il jackpot è volato a quota 72,2 milioni di euro rappresentando attualmente il premio più alto d’Europa ed il terzo al mondo. Ma come è andata in occasione della precedente estrazione? Ovviamente sono stati in numerosi a sperare di potersi acapparrare il ricco premio centrando l’intera combinazione. A festeggiare sono stati in cinque giocatori che indovinando i cinque numeri della sestina estratta ognuno di loro si è portato a casa il premio di 34.662,64 euro. Si allontana sempre di più l’ultimo jackpot vincente del valore di 59 milioni di euro assegnato il 7 luglio scorso in Sardegna, ad un super fortunato concorrente a Sassari.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Il nuovo jackpot SuperEnalotto è ormai inarrestabile. Questa sera potrebbe essere quella fortunata per riuscire a metter mano sugli oltre 70 milioni di euro. Ma in caso di vincita come poter spendere parte del denaro? Se avete già in mente come spendere e/o investire il denaro in maniera intelligente e vi avanza certamente anche qualcosa per togliervi alcuni sfizi, potrete trovare delle interessanti idee tra quelle che vi proponiamo nella nostra consueta Rubrica basata sui numerosi progetti presenti sulla piattaforma KickStarter. In occasione della giornata di oggi, giovedì 3 dicembre, quale sarà il progetto sul quale accendere i riflettori. In primo piano spunta “Looking Glass Portrait”, ovvero il “primo display olografico personale. Per le persone, reali e immaginarie”. A due anni dal lancio del primo display oleografico si è pensato di dare vita al Looking Glass Portrait “progettato per i milioni di persone che lavorano o giocano in 3D in qualsiasi modo: Artisti, designer, sviluppatori, registi, fotografi e coloro che hanno appena iniziato a esplorare la creazione tridimensionale”. Si tratta di un progetto certamente innovativo che però vede già oltre 3600 sostenitori i quali hanno permesso di raccogliere molto più dell’obiettivo prefissato. Cliccate qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La smorfia napoletana viaggia di pari passo con il gioco del SuperEnalotto e con l’attualità. Avete voglia di tentare la sorte ma non avete idea di quali numeri giocare? Allora l’attualità in tal senso potrebbe esservi di aiuto e noi altrettanto, estrapolando per voi i numeri tratti da una delle ultime notizie del momento (Covid e Dpcm a parte). Lotteria degli scontrini: vi siete già registrati sul sito ufficiale ottenendo così il codice da impiegare con i propri acquisti a partire dal prossimo gennaio? Nell’attesa vi suggeriamo qualche numero che potrebbe tornarvi utile in occasione della nuova estrazione di oggi del SuperEnalotto, tratto proprio da questa notizia: intanto partiamo dall’1, giorno di dicembre a partire dal quale ha preso il via la registrazione al sito della Lotteria degli scontrini. La lotteria, a tal proposito, è rappresentata dalla smorfia napoletana dal numero 70; il mese di gennaio, ovvero quello di partenza della lotteria è rappresentato nuovamente dall’1, mentre l’80 rappresenta un gennaio freddo. In merito ai soldi, il 30 rappresenta il pagamento in contanti mentre la carta di credito è rappresentata dal 72. Infine l’89 equivale al vincere un premio, quello che in tanti si augurano.



