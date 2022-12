Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 DICEMBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto e i loro numeri vincenti caratterizzeranno il concorso Sisal numero 145, offrendo agli scommettitori dell’Italia intera la possibilità di imprimere una svolta alla loro esistenza nella serata di oggi, sabato 3 dicembre 2022. In attesa di scoprire se qualcuno sarà baciato dalla buona sorte, scopriamo quanto è avvenuto giovedì scorso. Partendo dal Lotto, è stato premiato San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, ove è stata registrata la vincita più alta nell’ultimo concorso del Lotto. Nella località campana sono stati vinti 23.750 euro grazie alla combinazione 26-27-31 sulla ruota Nazionale. Non finiscono qui le vincite in Campania: a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, vinti 13.500 euro con il terno 13-63-76 sulla ruota di Palermo, grazie a una giocata di 3 euro. A La Maddalena (SS) da segnalare una vincita da 22.500 euro con il terno 2-22-23 sulla ruota di Cagliari. A Palermo vinti invece 21.660 euro 7-30-48-64 su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro, per un totale di 977 milioni di euro da inizio anno.

Capitolo 10eLotto: premiato il Lazio e in particolar modo la città di Roma, dove sono state centrate vincite complessive per 110mila euro. La più alta del concorso arriva infatti dalla Capitale, grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita da un 8 da 10mila euro. Si festeggia anche in provincia di Salerno con un tris di vincite dal totale di 28.500 euro. Ad Albanella è stato realizzato un 9 da 20mila euro, mentre 12.500 euro sono stati vinti con un 6 Oro messo a segno a Scafati. Chiude Baronissi con un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 23 milioni di euro per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Ancora nulla di fatto: è dal 22 maggio 2021 che nessuno riesce nell’impresa di indovinare i sei numeri vincenti del Superenalotto e accaparrarsi il ricco montepremi in palio, nel contempo arrivato a quota 320,3 milioni di euro. Stiamo parlando di una cifra da sogno, fra le più alte del mondo per ciò che riguarda l’universo delle lotterie. Intanto, martedì 29 novembre sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 38.148,23 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 36.125 euro ciascuno.

Per gli amanti degli anniversari, al 3 dicembre di 25 anni fa risale la prima estrazione di Superenalotto, quando Sisal per la prima volta introdusse il jackpot. Nel tempo Superenalotto si è evoluto in un’ottica di omnicanalità e oggi, grazie a WinBox e alla possibilità di giocare online, offre un’esperienza moderna, coinvolgente e sicura, che permette a tutti di tentare la fortuna in qualunque momento. Sono stati oltre 4 miliardi di euro quelli vinti complessivamente con tutte le vincite di prima categoria (“6”). Inoltre, nell’arco di 5 lustri si sono tenute oltre 3.900 estrazioni e sono state 124 le vincite milionarie con punti 6 (di cui 110 sono realizzate con una giocata singola, 11 tramite un sistema fatto in ricevitoria e 3 grazie alla bacheca dei sistemi).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire eventuali vincite ottenute con i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto? Tra le varie “destinazioni d’uso” del denaro ricavato, esiste anche quella relativa al finanziamento di progetti presentati da creativi provenienti da ogni angolo del mondo: questi possono essere sostenuti consultando il sito internet Kickstarter, sul quale trovano spazio e voce idee e iniziative di diversa natura.

Fate attenzione, ad esempio, a “LIVALL PikaBoost, kit di conversione per e-bike”. Il convertitore eBike PikaBoost offre “un’installazione senza attrezzi, un’assistenza intelligente e una pedalata sana, a un prezzo ragionevole. Con un controller, un mozzo motorizzato e una batteria (il cosiddetto kit di conversione e-bike) montati sulla vostra bicicletta, potete trasformare la vostra vecchia bici in una bici elettrica per terreni accidentati e una guida più fluida, riducendo così lo stress sulle vostre articolazioni. Purtroppo, i kit di conversione per e-bike presenti sul mercato hanno prezzi esagerati e il processo di installazione è complesso. Se un giorno volete provare di nuovo l’esperienza di pedalare su una bici normale, il modo migliore è acquistare un’altra bici normale. Ci siamo sforzati di sviluppare una soluzione migliore ed ecco PikaBoost”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti di Superenalotto e Lotto vedono filtrare i loro significati attraverso le maglie della smorfia napoletana, alla quale nessun giocatore può davvero rinunciare. Anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a suggerirvi uno spunto, augurandoci che, in questa gelida serata di sabato 3 dicembre 2022, possa rivelarsi foriero di buona sorte per tutti voi lettori.

Prendiamo spunto da una notizia pubblicata da Rai News: si apre oggi a Firenze la mostra “Tanti Auguri! Raffaella Carrà, icona della pubblicità”, dedicata alla regina della televisione, scomparsa un anno fa.“Un omaggio a una grande donna di spettacolo, conosciuta e amata in tutto il mondo, attraverso le opere di artisti ispirate alle pubblicità di cui è stata testimonial. E proprio nel mese di dicembre, perché a questo periodo è dedicato il suo ultimo album del 2018 dal titolo ‘Ogni volta che è Natale'”, spiegano le curatrici Maria Paternostro e Silvia Minelli. Quali sono i numeri connessi a questa notizia artistica? Partiamo con il 14 (mostra), per proseguire con il numero 56 (auguri). Ci sono poi il 60 (pubblicità), il 70 (spettacolo) e il 62 (televisione).











