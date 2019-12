LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 145/2019. I giochi stanno per dare vita ad una nuova estrazione ricca di sorprese, la prima del mese di dicembre. Quali sono state invece le vincite dello scorso appuntamento? Agipro News ci rivela i dati ufficiali, a partire dal Lotto in testa alla classifica. Il fortunello è di Caserta e il bottino da 90 mila euro, ottenuto grazie a un terno secco su Napoli. Al secondo posto troviamo invece Roma con 50.596 euro in premio e sempre la capitale per la terza posizione con un tesoretto da 22.750 euro. Le vincite del 10eLotto ammontano invece a oltre 3 milioni di euro, anche se il premio più ricco è di 30 mila euro. Un giocatore della provincia di Caserta, di Sparanise, si è portato a casa infatti un 8 fortunato. 20 mila euro per Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, e infine 12.500 euro per Campobasso.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto già in attivo per regalarci un nuovo concorso e il suo Jackpot. Il montepremi finora non accenna ad arrestare la sua corsa e questa sera propone un bottino da 40,5 milioni di euro. Sempre più interessante agli occhi di tutti gli appassionati della Sisal! L’estrazione dello scorso sabato però ha regalato non poche sorprese a tutti i giocatori in gara, soprattutto per la comparsa del 5+1. Il bottino sfiora i 700 mila euro grazie ad un fortunello che si è portato a casa una bella sommetta. Segue il 5 da quasi 45 mila euro, registrato da cinque tagliandi vincenti, mentre due vincitori indovinano il 4+ da meno di 42 mila euro. Proseguiamo con il 3+ da 1.658 euro e 126 appassionati vincenti, mentre il 4 raggiunge la soglia di 418,08 euro e premia 776 partecipanti. In ribasso il 3 con un tesoretto da 26,58 euro, destinato a 29.435 giocatori, mentre il 2 rimane ancorato ai 5 euro in premio, imbroccato da 435.833 vincitori. In fondo alla classifica troviamo anche lo 0+ con premio identico, sempre da 5 euro, ma con 22.592 biglietti fortunati. L’1+ da 10 euro premia invece 10.373 partecipanti, mentre i 100 euro del 2+ finiscono nelle case di 1.602 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il motore del SuperEnalotto sta per accendersi: in arrivo il Jackpot e le quote secondarie, collegate a premi ricchi e interessanti. Naturalmente non abbiamo alcuna certezza che la sestina vincente sarà fra i numeri estratti, ma gli aspiranti vincitori si augurano sempre che il concorso possa concludersi con un lieto fine. Soprattutto agli occhi di chi ha impiegato le ultime ore a trovare un progetto utile su cui fare un primo investimento, proprio in previsione della vincita. Anche la nostra Rubrica si è già avviata in questa direzione ed ha già trovato un’idea su KickStarter utile per chi è ancora a caccia di iniziative pratiche. Oggi vi parliamo di AIR, un nuovo modo per proteggere la propria bicicletta e localizzarla da remoto. AIR è un dispositivo che permette di sapere con esattezza dove si trova il mezzo a due ruote, grazie al localizzatore GPS. Inoltre tiene lontano i malintenzionati grazie ad un allarme integrato e avvisa in caso di impatto immediato con altri mezzi o oggetti nelle vicinanze. AIR però è molto di più: ha dimensioni ridotte, una batteria di lunga durata, la possibilità di connetterlo ad una app dedicata ed è ricaricabile. Niente più lucchetti e costosi antifurti, ma un modo semplice per proteggere la propria bici in qualsiasi situazione. Il goal da 21 mila euro circa è già stato raggiunto nelle prime settimane, ma l’asta rimarrà attiva per altri 12 giorni per raccogliere altri fondi utili.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dalla nuova estrazione del Lotto e i giocatori italiani sono già in fermento: quali saranno i numeri vincenti di oggi? Lo scopriremo fra qualche ora grazie al concorso di stasera, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Inesperti e indecisi però sono ancora in difficoltà: che numeri giocare? Con l’aiuto della nostra Rubrica potrete partecipare alla lotteria e abbandonare qualsiasi tipo di stress. Partiamo da una notizia prima di scoprire insieme il verdetto della smorfia napoletana: sembra che la Louisiana abbia bandito i pantaloni a vita bassa. Le autorità infatti sono state sollecitate dai cittadini per via della cattiva usanza di adolescenti e giovani di mostrare senza ritegno la propria biancheria intima, che puntualmente spuntava dai pantaloni. La legge è stata realizzata in pochi giorni e così adesso è vietato in questa particolare zona degli Stati Uniti indossare quel tipo di abbigliamento. Chi verrà sorpreso a indossare comunque pantaloni a vita bassa riceverà una multa che potrebbe costare fino a 500 dollari e nei casi più gravi finire al fresco per sei mesi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i pantaloni, 3, il divieto, 51, la legge, 14, il pudore, 72, e la multa, 63. Come Numero Oro scegliamo invece l’America, 89.



© RIPRODUZIONE RISERVATA