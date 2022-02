Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 FEBBRAIO 2022

E’ tempo di un nuovo appuntamento all’insegna della Dea Bendata, in occasione delle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 3 febbraio 2022. Il nuovo concorso Sisal n. 15/2022 potrebbe regalare grandi emozioni nelle prossime ore ma prima, come da tradizione, andiamo alla scoperta dei risultati relativo al precedente appuntamento, resi noti da Agipronews. La principale vincita della passata estrazione del Lotto è stata registrata a Penne, in provincia di Pescara, dove in apertura del mese un fortunato concorrente si è portato a casa una vincita da 23.750 euro con una giocata di tre numeri che ha fruttato tre ambi ed un terno. Si festeggia anche in Sicilia con svariati premi distribuiti nell’ultimo concorso per un totale di oltre 45 mila euro. La vincita maggiore è stata realizzata a Menfi (Agrigento), pari a 22.500 euro con un terno secco. In totale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 12,4 milioni di euro per un totale di 103,4 milioni dall’inizio di questo 2022.

Come è andata invece l’estrazione del 10eLotto? Questa volta è il Molise a festeggiare, grazie ad una vincita realizzata a Larino (Campobasso) e che ha fruttato un 9 Oro da 50mila euro con una giocata da 2 euro in modalità Lotto. Grande festa anche in Puglia, a Bitonto (Bari) grazie ad un 8 Oro da 30mila euro. Protagonista anche la Lombardia con una serie di vincite. In totale l’ultimo concorso del 10eLotto ha fatto incassare 28,8 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno sono 329 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Questa sera, 3 febbraio, oltre al Lotto ed al 10eLotto c’è spazio anche per il gioco del Superenalotto che come da tradizione radunerà un numero sempre più elevato di appassionati. Il motivo è presto detto. C’è in ballo una maxi vincita milionaria con il “6” che continua a fare gola a numerosi concorrenti. E’ trascorso quasi un anno dall’ultima clamorosa vincita ma da allora il “6” continua a latitare. Anche nell’ultimo appuntamento, nessun appassionato è riuscito a centrare l’intera combinazione facendo volare il jackpot a quota 150,2 milioni di euro in vista del concorso di oggi 3 febbraio.

Stando ai dati di Agipronews, tuttavia, nel precedente appuntamento con la fortuna è stato centrato un “5 Stella” da un vincitore che si è portato a casa la somma di oltre 371 mila euro. La vincita è stata realizzata a Como grazie ad una giocata presso la Tabaccheria S. Abbondio in via Sant’Abbondio 9B, con una schedina “5 pannelli”. Si segnalano anche 14 punti “5” da 14.842 euro a testa e quattro “4 Stella” da oltre 21,6 mila euro. Il jackpot attuale sta per superare la vincita di 156 milioni di euro messa a segno il 22 maggio dello scorso anno a Montappone (FM).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con una vincita da oltre 150 milioni di euro che sarà possibile realizzare indovinando tutti e sei i numeri del Superenalotto, quali desideri sarà possibile rendere realtà? Alla luce della possibile enorme vincita, è inevitabile non domandarsi in che modo saranno impiegati tutti i soldi. Se una parte sarà destinata alla realizzazione di piccoli e grandi progetti ed una seconda a dei validi investimenti o semplicemente al risparmio, non è escluso che un gruzzoletto possa essere impiegato anche per finanziare progetti altrui, come quelli presenti sulla piattaforma Kickstarter.

Oggi vi parliamo di uno di essi, in particolare di “Gratefully Tattooed”, la prima accolta di immagini catalogate e pubblicate dei tatuaggi dei Grateful Dead. Il progetto presente su Kickstarter si pone l’obiettivo di terminare la cura, lo sviluppo e la produzione di un photo book fisico. Se l’idea vi piace e si avvicina ai vostri interessi, potreste prenderla serialmente in considerazione: cliccate qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ed il Superenalotto viaggiano come sempre su un binario parallelo a quello della smorfia napoletana. Il punto di incontro resta il fascino dei numeri che come da tradizione contribuiscono ad ispirare con i loro significati anche i concorrenti che si avvicinano ai concorsi in scena questa sera. A questo punto, prendiamo in esame una delle notizie di stretta attualità ed estrapoliamo i numeri da mettere in schedina con l’aiuto della smorfia napoletana.

Ryan, un bambino di 5 anni, è caduto in un pozzo profondo 60 metri in Marocco ed ora è corsa contro il tempo per cercare di salvargli la vita. Come scrive Tgcom24, in queste ore si sta scavando per cercare di raggiungere il piccolo ma tutti i tentativi di portarlo in salvo sarebbero al momento fattiti tutti. I soccorritori sono riusciti a calare un telefono e tramite la telecamera hanno visto che il piccolo si trova seduto in fondo al pozzo. Un’immagine che riporta alla mente la tragedia di Alfredino. Ecco i numeri legati a questa drammatica notizia: bambino 1, caduta 56, pozzo 67, Marocco 12, telecamera 55, soccorritori 70.



