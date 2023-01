Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 GENNAIO 2023

Nella serata di oggi, martedì 3 gennaio 2023, è tempo di vivere il primo appuntamento dell’anno con le estrazioni del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto con i loro numeri vincenti. Il concorso Sisal numero 1 dell’anno permetterà ai giocatori di afferrare al volo e portare a casa un riconoscimento economico cospicuo, inaugurando così al meglio il 2023 appena cominciato? Aspettando di conoscere la risposta a questa domanda, andiamo a leggere cosa è accaduto negli ultimi appuntamenti del 2022. Natale fortunato in Lombardia grazie a Lotto e 10eLotto, che regalano ai giocatori della regione oltre 256mila euro. Nel concorso del 24 dicembre, la vincita più alta al Lotto, da oltre 62mila euro, è stata centrata a Viadana, in provincia di Mantova, ma si festeggia anche a Milano con 13.750 euro e a Bedizzole, in provincia di Brescia, con 9.750 euro, per un bottino totale che supera gli 86mila euro. Vincite complessive per oltre 59mila euro al 10eLotto: la più alta è un 8 Oro da 30mila euro realizzato a Orzinuovi, in provincia di Brescia. Due vincite da 8mila euro ciascuna sono state centrate a Castellucchio, in provincia di Mantova, e a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, con un 7 Oro e con un 4 Doppio Oro. Si festeggia anche a Rozzano, in provincia di Milano, con un 4 Doppio Oro da 7.200 euro, e a Brescia, con un 6 Oro da 6.250 euro.

Il 27 dicembre, invece, la fortuna ha premiato un giocatore del Lotto di Gropello Cairoli, in provincia di Pavia, con 11mila euro, e un giocatore del 10eLotto di Milano con un 7 Doppio Oro da 10mila euro. Nella stessa data, in Sicilia vincite complessive per oltre 80mila euro. A Messina è stata centrata una vincita al Lotto da oltre 50mila euro, mentre a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, un fortunato giocatore del 10eLotto ha indovinato un 7 Doppio Oro da 30mila euro. Da ultimo, il concorso del 29 dicembre ha portato nella regione vincite per altri 90mila euro: la più alta è il 9 Oro da 50mila euro indovinato a Passirano, in provincia di Brescia, poi a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, si festeggiano un 2 Oro da 7mila euro e un’altra vincita da 6.500 euro. Doppietta al Lotto, con una vincita da 13mila euro a Milano e una da 12.500 euro a Breno, in provincia di Brescia.

LOTTO, IL JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO STASERA

Non solo Lotto e 10eLotto; infatti, continua la caccia al “6” del Superenalotto e prosegue la corsa del montepremi. Come riporta Agipronews, nell’intero 2022, per la prima volta nella storia del gioco, nessun giocatore è riuscito a centrare nell’anno solare il jackpot, facendolo schizzare alla cifra record di 340,7 milioni di euro. Mai dal 1997, anno di debutto del gioco, era capitato che l’anno si chiudesse senza almeno un “6”, mentre il record, con ben 12 jackpot centrati in 12 mesi, è stato fissato nel 2000 e nel 1998.

Il Superenalotto si conferma come il gioco più amato dagli italiani, tanto che nel 2022 sono stati raccolti 1,5 miliardi di euro, in linea con l’anno precedente, mentre nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi. E se il “6” si nasconde, il jackpot continua a crescere: il prossimo concorso porrà in palio 340,7 milioni di euro, un premio già in cima alla classifica delle vincite più alte del gioco, davanti ai 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. Nel 2022 il mese record è stato dicembre, nel quale le giocate – fra Superrnalotto e SuperStar – hanno raggiunto i 170 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si possono investire le vincite frutto di una giocata vincente al Lotto e al Superenalotto? Un quesito che in molti vorrebbero trovarsi a fronteggiare e dinnanzi al quale vogliamo fornirvi uno spunto di riflessione: una delle possibili opportunità potrebbe essere rappresentata dalla chance di finanziare un progetto tra quelli che si trovano in rete sul portale telematico Kickstarter, che racchiude idee che giungono da creativi disseminati in tutto il pianeta.

Prestate attenzione, ad esempio, alla lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe. Di seguito, la sua descrizione: “Progettata per gli esploratori dell’oceano, la lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe è uno strumento senza tempo che unisce l’ingegneria moderna alla comprovata affidabilità di un design classico e iconico. Ricavata da un mattone di ottone massiccio, essa porta un design e una funzionalità degni del mare nel vostro stile di vita moderno. Uno strumento di lavoro inossidabile, pronto all’uso quando serve. Costruita attorno a una lente di vetro biconvessa resistente agli urti, la Navigator’s Loupe offre una fusione tra passato e presente. Una meticolosa lavorazione del metallo protegge la lente tra gli O-ring in gomma. Ingrandite i dettagli importanti sulle carte di navigazione o esaminate i tesori scoperti di recente. Con un indice di rifrazione di 1,523, la lente del Navigator’s Loupe offre un ingrandimento chiaro e nitido. L’apertura di 1,8″ dà il potere di concentrazione necessario per le situazioni di emergenza”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo ora il nostro itinerario tra i numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto con la smorfia napoletana, che dà l’interpretazione ai sogni di ogni giocatore. Noi de IlSussidiario.net, leggendo tale oracolo e associandolo a una delle notizie d’attualità, abbiamo sviluppato una sequenza numerica che auspichiamo possa rivelarsi fortunata e che desideriamo condividere di seguito insieme a voi lettori.

Partiamo da una delle notizie pubblicate da Rai News, che riguarda la settima arte. In un mercato condizionato dall’emergenza sanitaria, che ha imposto l’obbligo delle mascherine in sala fino al 15 giugno, i cinema nel 2022 hanno registrato un incasso complessivo di circa 306 milioni di euro, per un numero di presenze pari a 44,5 milioni di biglietti venduti. Sono questi i dati Cinetel: si tratta di un risultato superiore a quello del 2021 (+81% incassi e +79% presenze), quando i cinema avevano riaperto a partire dal 26 aprile, e di un decremento del 48% degli incassi e del 51% delle presenze rispetto alla media del triennio 2017-2019. Da sottolineare gli importanti segnali di recupero nei periodi di maggiore offerta: a giugno e luglio il mercato ha perso solamente il 14,3% e il 17,3% rispetto alla media del periodo 2017-2019 mentre a dicembre, grazie anche al successo di Avatar – la via dell’acqua e dei film nazionali, le festività hanno nuovamente registrato valori positivi. Quali sono i numeri connessi a questa news cinematografica? Partiamo subito con il 41 (cinema), per proseguire quindi con il numero 48 (film). Ci sono poi il 6 (pellicola), il 35 (attore) e il 18 (regista).











