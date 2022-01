Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 GENNAIO 2022

Il nuovo appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 3 gennaio 2022, rappresenta ufficialmente il primo del nuovo anno. Mancano poche ore e poi potremo conoscere anche oggi i numeri vincenti del concorso Sisal n. 1/2022. Come avrete avuto modo di notare, i principali giochi più amati dagli italiani faranno ritorno eccezionalmente nella prima serata del lunedì come stabilito dalla nota di Agenzie Dogane e Monopoli secondo la quale “l’estrazione prevista per il giorno 1 gennaio 2022, verrà posticipata al giorno 3 gennaio”. Come accaduto per Natale, dunque, anche a Capodanno il Lotto si è preso un giorno di vacanza per poi tornare nella serata odierna pronto a distribuire ricche vincite.

Durante lo scorso anno sono stati distribuiti oltre 1,2 miliardi di euro solo grazie al gioco del Lotto e più di 4 miliardi con il 10eLotto. Tra le ultime vincite più interessanti segnalate da Agipronews, segnaliamo quelle immediatamente prima di Natale quando nel Lotto è stata intercettata la vincita record da 126 mila euro a Villasanta, nella provincia di Monza e Brianza, mentre nel 10eLotto sono state realizzate due vincite per un totale di 100 mila euro a Roma. Il nuovo anno inizierà sotto i migliori auspici? Lo scopriremo a partire dalle estrazioni delle ore 20.00 di oggi 3 gennaio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il nuovo anno si apre anche all’insegna del Superenalotto e della prima estrazione di stasera, 3 gennaio. C’è sempre più attesa in merito al concorso Sisal dal momento che l’esordio sarà caratterizzato da un jackpot davvero interessante. L’assenza del ricco “6” anche in occasione dell’estrazione dello scorso 30 dicembre, infatti, ha portato a far lievitare sempre di più il jackpot in vista del prossimo concorso, arrivando a toccare quota 133,7 milioni di euro.

Si tratta di una delle maggiori vincite nel Superenalotto dal momento che l’ultima risale ormai allo scorso 22 maggio 2021, quando un fortunato concorrente di Montappone (FM) centrò tutti e sei i numeri della combinazione vincente. L’anno tuttavia si è concluso con alcune interessanti vincite, come ad esempio i 15 punti “5” del valore ciascuno di quasi 15 mila euro. Non ci resta che scoprire quali saranno per stasera le intenzioni della Dea Bendata!

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto ha ormai raggiunto cifre davvero spaventose. Ma come comportarsi in caso di maxi vincita? Se lo sono chiesto in tanti concorrenti che ogni volta si avvicinano emozionati e speranzosi ad un nuovo concorso. Il jackpot milionario servirà certamente per soddisfare piccoli e grandi sogni ma potrebbe essere impiegato, almeno in parte, per la realizzazione dei sogni altrui. Sempre più creatori lanciano i propri progetti attraverso la piattaforma Kickstarter e qualcuno di essi potrebbe interessarvi da vicino.

In questo lunedì, in occasione dell’estrazione speciale che inaugura il nuovo anno, vi parliamo di “Ookla the Mok’s VS. EVIL su vinile – Un album di supercriminali”. Si tratta del progetto presentato dalla Needlejuice Records, un’etichetta discografica indipendente specializzata in supporti fisici per artisti di tutto lo spettro dei “musicisti di internet” che ha spiegato: “Vs. Evil è un concept album a tema supercattivo incentrato sugli universi Marvel e DC. Gli Ookla the Mok combinano le loro caratteristiche abilità musicali comiche con le narrazioni emotive dietro questi personaggi fittizi in un modo che pensiamo funzioni molto bene”. Se lo credete anche voi e volete saperne di più, cliccate qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per la prima volta nel nuovo anno, riparte il viaggio nel fantastico mondo che unisce Lotto, Superenalotto e Smorfia Napoletana. L’arrivo del 2022 potrebbe avervi portato importanti ispirazioni ma se così non fosse siamo pronti a rendervi disponibili una serie di numeri tratti dalle notizie di attualità e che potrete prendere in prestito e mettere sulla vostra schedina di gioco.

Oggi vi parliamo di una clamorosa scoperta avvenuta sulla costa del Galles dove, come rivela Tgcom24, sono state rinvenute orme di un dinosauro di 200 milioni di anni fa. Secondo i paleontologi del Museo di storia naturale di Londra le impronte risalirebbero al periodo Triassico. La scoperta è avvenuta sulla spiaggia di Penarth grazie ad un paleontologo dilettante. Ecco i numeri che potremo estrapolare da questa curiosa ma affascinante notizia di inizio anno e che potremo poi utilizzare per le prossime nuove giocate: scoperta 33, dinosauro 26, studioso 66, spiaggia 80, Londra 6, orma di animale 24.

