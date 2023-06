Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 GIUGNO 2023

Sta per concludersi la nuova settimana con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 3 giugno 2023. Abbiamo ancora un po’ di tempo prima di scoprire insieme le combinazioni fortunate che incoroneranno nuovi vincitori, però possiamo approfittare di questa attesa per capire come sono andate le cose durante il concorso precedente di Lotto e Superenalotto. Per quanto riguarda il gioco del Lotto, sappiamo che giovedì 1° giugno il 60 su Genova e il 6 su Milano si confermano leader dei ritardatari collezionando 110 assenze; tra i numeri da tenere d’occhio ci sono ancora l’80 su Torino, assente da 99 turni, il 39 su Milano da 97 e il 76 su Milano da 91.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 1 giugno 2023

Non ci sono invece notizie sul 10eLotto, complice forse la festività del 2 giugno che si è frapposta tra oggi e l’ultimo concorso. Sappiamo però che martedì scorso la Regione più fortunata e premiata dalla Dea Bendata è stata la Lombardia. A inizio settimana, l’estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 24,7 milioni di euro in tutta Italia, una cifra di quasi 1,629 miliardi di euro dall’inizio di quest’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, giovedì 1 giugno 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Mettiamo da parte il Lotto. L’estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto è ancora lontana, quindi andiamo a scoprire come si è svolto il concorso precedente e quali premi sono stati vinti appena due giorni fa, il 1° giugno. Tanto per cominciare, il dettaglio più succoso è che il jackpot continua a salire, non essendo stato acchiappato nessun “6”: oggi si concorre quindi per la cifra di 39,3 milioni di euro! Giovedì, un giocatore a portato a casa un “5+1” del valore strepitoso di 647.063 euro. A seguire due “5” da 104.525 euro, poi 579 “punti 4” da 370 euro, e ancora 24.315 “punti 3” da circa 26 euro e ben 376.762 “punti 2” del valore di poco superiore ai 5 euro.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 30 maggio 2023

Bene anche le quote SuperStar, dove 2 giocatori con “4 stella” hanno acchiappato 37.006 euro”. 139 giocatori tramite i “3 stella” si sono portati a casa 2.641 euro, mentre i 2.924 “2 stella” hanno avuto un valore di 100 euro. Sono poi stati azzeccati 19.362 “1 stella” da 10 euro e 42.451 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come di consueto, è arrivato il momento di lasciarci andare ai sogni e concederci di fantasticare su come si potrebbe spendere il golosissimo jackpot da 39,3 milioni di euro in palio questa sera con il Superenalotto! Ognuno dei nostri lettori avrà sicuramente i suoi piani e le sue esigenze per investire l’eventuale vincita, ma noi vi suggeriamo sempre volentieri un progetto originale e indipendente selezionato direttamente dalla piattaforma Kickstarter.

Quello che vi proponiamo oggi è un progetto decisamente curioso ma soprattutto molto dolce! Si tratta di ChefDoodler, una penna 3D per creazioni a base di… zucchero! Ebbene sì, questo dispositivo funziona come una normale penna 3D ma consente di creare sculture e decorazioni totalmente a base di zucchero e quindi commestibili. Del resto, una bella vincita merita una torta altrettanto bella, con qualche decorazione particolare fatta a mano per condividere questo momento, non trovate?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Al termine di questo articolo, è il momento di stuzzicare un po’ la Dea Bendata e guardare all’attualità per cercare un collegamento tra la realtà e la Smorfia Napoletana, in modo da cercare di carpire i prossimi numeri da giocare al Lotto, e perché no anche al 10eLotto e Superenalotto.

Ieri si è celebrata la Festa della Repubblica, un evento a cui possiamo associare alcuni numeri come l’1 (l’Italia), il 20 (la Festa, sebbene con un’accezione più istituzionale), ma anche il 23 (le Guardie, per ovvi motivi di sicurezza nazionale) e il 43 (la donna al balcone, magari per ammirare il passaggio delle Frecce Tricolore!).











© RIPRODUZIONE RISERVATA