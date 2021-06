LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 GIUGNO 2021

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 3 giugno 2021 stanno per tornare: manca pochissimo e poi scopriremo i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 66/2021. L’attesa potrà essere ingannata, come da tradizione, andando a osservare i risultati della precedente estrazione del Lotto, forniti dal sempre aggiornato portale Agipronews. Nell’estrazione dello scorso martedì ad essere stato premiato è stato un fortunato concorrente di Marano di Napoli che si è portato a casa un bel gruzzoletto da 62.250 euro grazie ad una giocata sulla ruota napoletana da 1 solo euro centrando tre terni e una quaterna. Tra le altre vincite degne di nota anche quella da 47.500 euro realizzata ad Aosta ed un’altra molto simile da 45 mila euro a Mortara, in provincia di Pavia. In totale l’ultima estrazione all’insegna del Lotto ha distribuito in tutta Italia vincite per 6,2 milioni di euro, mentre dall’inizio dell’anno sono ormai oltre 500 milioni.

Diamo ora uno sguardo anche all’appuntamento passato con il 10eLotto in attesa della nuova estrazione di oggi. Lo scorso martedì il concorso che ha inaugurato il mese di giugno ha permesso ad un giocatore di centrare un premio da 2,5 milioni di euro grazie ad una giocata da 3 euro che ha permesso di mettere a segno un 10 in modalità “Oro”. Il premio è stato realizzato in una delle estrazioni istantanee e rappresenta il secondo più alto dall’inizio del 2021 dopo i 5 milioni realizzati a Cesano Boscone, in provincia di Milano alla fine di gennaio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto ed il 10eLotto però non sono i soli concorsi che permettono di poter mettere a segno una interessante vincita in occasione del nuovo concorso di oggi 3 giugno. C’è come sempre l’appuntamento con il SuperEnalotto che torna ad appassionare grazie al suo jackpot messo in palio in vista del concorso di questa sera. Ma cosa è accaduto nell’ultima estrazione di martedì scorso? E’ sempre Agipronews a tenerci informati con il resoconto dell’ultima estrazione che non ha visto alcun “6”. In tal caso, dunque, il jackpot è salito sfiorando quota 35,7 milioni di euro. Nel dettaglio durante l’estrazione di martedì 1 giugno sono stati centrati quattro “5” del valore ciascuno di 46.179,70 euro. Tra gli altri premi della serata anche quattro 4Stella da 22 milioni di euro. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro ricordiamo che è stato centrato di recente, esattamente lo scorso 22 maggio a Montappone, in provincia di Fermo, dove il fortunato avrebbe già riscosso il premio.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto continua a far lievitare il jackpot messo a disposizione dei propri giocatori e questo porta a chiedersi in che modo potrebbe essere investita l’eventuale ricca vincita. Il montepremi adesso è pronto a ripartire da oltre 35 milioni di euro e dopo aver soddisfatto i propri desideri consueti come ad esempio una casa, una vacanza ed altri sfizi simili, si potrebbe impiegare una parte del premio per finanziare progetti che stanno particolarmente a cuore. A tal proposito vi diamo il benvenuto alla tradizionale rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter dove ogni giorno è possibile trovare interessanti progetti in svariati ambiti pronti a soddisfare aspettative e gusti di tutti. Oggi vi parliamo di Beeline Velo 2: migliori percorsi ciclabili, navigazione e tracciamento. Si tratta di uno strumento che permette di pianificare facilmente, navigare e tracciare ottimi percorsi ciclabili basati sul feedback di oltre 20.000 ciclisti. Si tratta del miglior compagno degli appassionati di bicicletta che non a caso vi presentiamo nella giornata mondiale della bicicletta che si celebra proprio oggi 3 giugno. Se il progetto si avvicina ai tuoi interessi ed intendi finanziarlo con il denaro eventualmente vinto grazie al Superenalotto, allora vuol dire che fa al caso tuo. Clicca qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti per il momento all’ultima tappa del nostro viaggio legato al Lotto ed al SuperEnalotto ed ovviamente non poteva che concludersi con l’appuntamento relativo alla Smorfia Napoletana. Se vi ritrovate all’appuntamento centrale della settimana ma senza grandi aspirazioni per ciò che concerne i numeri da mettere in schedina in vista dell’appuntamento di stasera, allora siamo pronti come nostra abitudine a fare affidamento alla Smorfia traendo spunto dalle notizie di stretta attualità. Tra le news di oggi che vi abbiamo già citato in precedenza, torniamo a parlarvi della giornata mondiale della bicicletta. Proprio oggi 3 giugno si celebra il mezzo più sostenibile. Si tratta di una giornata istituita dall’Onu nel 2018. Con la pandemia le città italiane sono diventate sempre più ciclabili come evidenziato anche dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), la rete delle associazioni ciclistiche italiane, anche grazie agli incentivi del governo con il bonus mobilità. Ma passiamo ai numeri che possiamo mettere in schedina: bicicletta 33, bicicletta nuova 48, pedalare 55, comprare bicicletta 39, sostenibilità 27, pandemia 60, governo 83.



