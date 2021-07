LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 79/2021. Prima però diamo un’occhiata ai risultati dell’ultimo concorso del Lotto disputato, quello di giovedì 1 luglio 2021. E’ il portale agipronews.it ad informarci del grande protagonismo della provincia di Napoli, dove sono stati vinti oltre 270mila euro. Da segnalare in particolare il terno secco 4-5-35 sulla ruota partenopea che ha regalato due vincite in città, una da 135mila euro e l’altra da 47.500 euro. Saranno andate alla stessa persona?

Festa grande anche a Cardito, con un terno secco (4-5-61 sulla ruota di Napoli) da 45mila euro, e a Casalnuovo di Napoli, dove sono stati vinti più di 43mila euro al Simbolotto, grazie ai cinque simboli (34-testa, 40-quadro, 13-rana, 43-funghi, 30-cacio) abbinati alle giocate sulla ruota Nazionale. Tra le vincite più alte del Lotto anche quella da oltre 64mila euro riportata a Nibbionno, in provincia di Lecco. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 5,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 595,5 milioni dall’inizio del 2021. Capitolo 10eLotto: è sempre agipronews.it a dirci come sono andate le cose nell’ultimo concorso. La medaglia d’oro delle vincite spetta al giocatore di Cantù, in provincia di Como, che ha centrato un 9 oro da 50mila euro grazie ad una giocata da 4 euro abbinata alla modalità frequente. Da sottolineare, inoltre, tre vincite da 15mila euro riportate ad Ascoli Piceno, Seregno (MB) e Trieste. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 22 milioni di euro, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo adesso uno sguardo alle quote assegnate con l’ultimo concorso del Superenalotto di giovedì 1 luglio. Nessuno ha vinto il Jackpot facendo “6”, né qualcuno è stato tanto fortunato da fare “5+1”. Il premio più alto di giornata è dunque quello associato al “5” da 15.495,96 euro: a conquistarlo sono stati in undici. Il “4” da 301,19 euro è stato totalizzato invece da 799 giocatori, mentre ad accaparrarsi i 21 euro associati al “3” sono stati 28.079 giocatori. Chiusura per il “2” da 5 euro, conquistato da 358.037 persone. Concentriamoci ora sul SuperStar: a restare vacante è stata la casella destinata ai vincitori del premio “5 Stella”, si consolano però i 6 fortunati che con il “4 Stella” hanno portato a casa 30.119 euro. Il “3 Stella” ha premiato 292 anonimi con 2.100 euro, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 3.011 giocatori. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”: i 10 e 5 euro correlati a questi risultati sono andati rispettivamente a 14.423 e 24.140 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 49.300.000 euro: voi sapreste come investire tale cifra? Nel caso abbiate qualche dubbio su come gestire le vostre finanze dopo una vincita multimilionaria noi de ilsussidiario.net vi consigliamo di finanziare uno dei tanti progetti innovativi che attendono solo di ricevere una piccola spinta per spiccare il volo sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi nello specifico di “The Keyboardio Model 100”. Di che si tratta? Di una tastiera, ma non una tastiera qualsiasi: basti dire che fino ad oggi questo progetto ha raccolto 330.574 euro su un obiettivo di 84.437 €. Come sempre scegliamo di riportarvi la descrizione del prodotto fornita dagli sviluppatori: “Passi le tue giornate davanti a una tastiera. È uno degli strumenti più universali del nostro mondo moderno. Non importa cosa fai, è parte integrante di come pratichi il tuo mestiere. Ti meriti una buona tastiera. Il modello 100 di Keyboardio è una tastiera meccanica ergonomica personalizzabile progettata da zero per lavorare come te. Noi digitiamo. Digitiamo molto. Abbiamo sempre digitato molto. Nel corso degli anni, abbiamo provato praticamente ogni tastiera là fuori, ma non ne abbiamo mai trovata una di cui innamorarci. Volevamo una tastiera che facesse bene alle nostre mani, che stesse bene sulle nostre scrivanie e che fosse completamente personalizzabile. Nel 2012, abbiamo deciso di costruire la nostra. Nel 2015, abbiamo lanciato quella tastiera come Keyboardio Model 01 qui su Kickstarter. Nel 2019, siamo tornati su Kickstarter per lanciare la nostra seconda tastiera, la Keyboardio Atreus in collaborazione con Technomancy. Negli ultimi sei anni, abbiamo costruito e spedito migliaia e migliaia di tastiere a persone in più di 75 paesi. Nell’ultimo anno e mezzo, abbiamo lavorato per reingegnerizzare e aggiornare ogni aspetto del Modello 01. Il Keyboardio Model 100 è il culmine di questo lavoro”. Curiosi di vederla con i vostri occhi? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è appuntamento con la rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che non preveda anche uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come di consueto in questo periodo prendiamo spunto dalle partite degli Europei per cercare ispirazione nella scelta dei numeri da giocare. Oggi il programma prevede Repubblica Ceca-Danimarca e Ucraina-Inghilterra. Qual è allora il simbolo della Repubblica Ceca? Lo stemma della Boemia rappresenta un leone araldico d’argento con doppia coda su sfondo rosso. Per semplificare optiamo allora per il “leone”, che nella Smorfia viene associato al numero 22. Capitolo Danimarca: in questo caso il simbolo degli scandinavi riporta nello stemma un campo d’oro seminato di nove cuori rossi e caricato di tre leoni passanti d’azzurro, coronati, rostrati d’oro e linguati di rosso, il tutto sormontato dalla corona regale. Puntiamo allora sulla “corona”, che corrisponde al numero 66. L’altra partita come detto è Ucraina-Inghilterra: lo stemma della nazione di Sheva è composto da uno scudo blu con un tridente giallo, chiamato tryzub. Giochiamo allora il numero 58 che corrisponde al “tridente”. Chiusura per l’Inghilterra: lo stemma consta di tre leopardi d’oro, armati e lampassati d’azzurro, ordinati in palo e posti in campo rosso. Puntiamo dunque sul numero 37 che sta ad indicare proprio il “leopardo”. La nostra lettura si rivelerà azzeccata? Lo scopriremo presto…



