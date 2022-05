Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 MAGGIO 2022

È tempo di un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 3 maggio 2022, in occasione del concorso Sisal n. 53/2022. Si tratta della prima estrazione del mese all’insegna della fortuna, nella speranza che la Dea Bendata voglia mostrarsi magnanima con i giocatori. Nell’attesa, possiamo come sempre dare uno sguardo al precedente concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sull’ultima carrellata di vincite incassate al Lotto: a essere incoronato è stato il Piemonte, con tre vincite centrate, per un totale di 47.500 euro vinti in regione. La più alta ha premiato un giocatore di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, che ha vinto 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno al Lotto, mentre l’altra vincita è stata centrata ad Acqui Terme, sempre in provincia di Alessandria, dove un giocatore ha portato a casa 14mila euro. L’ultima vincita al Lotto, invece, è arrivata a Nichelino, in provincia di Torino, con un premio pari a 9.750 euro.

Numeri vincenti Lotto Superenalotto 10eLotto/ Estrazioni 30 aprile 2022: che Jackpot!

Festeggiano anche le Marche, dove un giocatore di Ascoli Piceno è riuscito a portare a casa 14mila euro centrando 3 ambi e un terno al Lotto, stessa combinazione che ha fruttato lo stesso premio a un giocatore di Lucca. Doppietta al Lotto, poi, in Sicilia dove sono arrivate vincite per oltre 25mila euro, con la prima centrata a Ispica, in provincia di Ragusa, del valore di 13.800 euro, mentre l’altra ha premiato un giocatore di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania, con una vincita pari a 11.875 euro. Due vincite al Lotto, infine, anche nel Lazio dove un giocatore di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, ha centrato un premio pari a 10.500 euro e l’altra, arrivata a Roma, del valore di 10mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro, per un totale di oltre 339 milioni di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 30 aprile 2022

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Festeggiano Lombardia e Campania. Nell’ultimo concorso sono stati due i fortunati giocatori, uno a Milano e l’altro a Melito di Napoli, in provincia di Napoli, che si sono portati a casa 50mila euro ciascuno grazie a un 9 Oro. Sempre in Campania, poi, un altro giocatore di Caserta è riuscito a centrare una vincita pari a 9mila euro grazie a un 4. Doppietta invece, a Resana, in provincia di Treviso, dove grazie a due 6 è stata centrata una doppia vincita da 20 mila euro totali. Un 4 Oro, infine, ha permesso a un fortunato giocatore di Albano Laziale, in provincia di Roma, di portare a casa un premio da 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 22,6 milioni di euro per un totale di oltre 1,2 miliardi di euro da inizio anno.

NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO E LOTTO/ Estrazioni 28 aprile: 10eLotto e Smorfia

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazione del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi, 3 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come da tradizione è pronto a tornare portandosi dietro il grande peso del super jackpot ancora in palio (197,3 milioni di euro): si tratta – va da sé – di una delle vincite più alte in assoluto e giunge per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso di sabato 30 aprile sono stati centrati ben otto punti “5”, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 31.755,23 a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 30.947 ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), proprio la sera nella quale i Maneskin salirono sul tetto d’Europa, conquistando il primo posto all’Eurovision Song Contest grazie alla loro “Zitti e buoni”.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può ricorrere ai consigli della nostra consueta rubrica, imperniata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai numerosi progetti di altrettanti creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “404 Inklings: Big ideas, pocket-sized books”. Nel bel mezzo della pandemia, “404 Ink” ha lanciato una nuova serie di libri di saggistica conosciuta come “Inklings – grandi idee da portare in tasca”, che ha riunito una serie di argomenti interessanti, dalla rivoluzione queer di Schitt’s Creek, al vivere con la perdita della vista, dal mondo trans al fascino apocalittico. Ora, raccontano gli editori, “stiamo cercando di raccogliere 7.000 sterline per coprire i costi di produzione di base della serie: stampa e design dei primi titoli. Tutto il resto andrà direttamente a finanziare la serie, coprendo le spese dei titoli successivi”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa ancora una volta tappa presso la stazione della smorfia napoletana, strumento indispensabile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di stretta attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno al diamante bianco da 228,31 carati chiamato “The Rock” e che sarà in vendita l’11 maggio all’asta di Christie’s a Ginevra. Si stima che il suo valore sia compreso tra 20 e 30 milioni di dollari. In un comunicato reso pubblico dalla società, si legge che la gemma a forma di pera ed “eccezionalmente rara”, è stata estratta e lucidata in Sudafrica più di due decenni fa e diventerà il più grande diamante bianco messo all’asta nella storia. Quali sono pertanto i numeri legati a questa particolare notizia? Cominciamo con il 29 (diamante), per proseguire quindi con il 12 (pietra). C’è poi il 36 (asta), il 66 (valore) e il 90 (prezzo). L’augurio che ci sentiamo di rivolgervi è che questa combinazione possa rivelarsi foriera di buona sorte per tutti voi lettori.











© RIPRODUZIONE RISERVATA