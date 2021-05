LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi lunedì 3 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 52/2021. Siamo giunti alla nuova estrazione, la prima del mese, eccezionalmente di lunedì. Questo perchè il concorso Lotto in programma per sabato primo maggio è stato posticipato ad oggi vista la Festa dei Lavoratori. L’estrazione tuttavia si svolgerà nel tradizionale orario, ovvero alle ore 20.00. Con lo slittamento questa settimana ci sarà quindi un concorso in più: oltre a quello odierno si rinnoveranno poi i classici di martedì, giovedì e sabato. Ma prima di scoprire i nuovi numeri vincenti, perchè non dare uno sguardo ai dati del precedente concorso di giovedì 29 aprile?

L’ultima estrazione del Lotto del passato mese è stata particolarmente fortunata per un giocatore di Suisio, in provincia di Bergamo che si è portati a casa 124 mila euro grazie a una combinazione di 4 numeri giocati sulla ruota di Milano. Il premio si classifica al nono posto della top ten delle vincite dell’anno. In tutto, nell’ultima estrazione Lotto sono stati distribuiti 6 milioni di euro. Ora uno sguardo anche al 10eLotto: la vincita più alta del passato concorso è finita nelle tasche di un giocatore di Ragusa che grazie a una combinazione di 10 numeri giocati in modalità “oro” ne ha centrati 9 portandosi a casa 50 mila euro. Grande festa anche a Pinarolo (Bologna) dove sono stati vinti 30 mila euro con un “6” mentre 20 mila euro sono andati ad un giocatore di Udine.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto, grande attesa per la nuova estrazione del SuperEnalotto dove continua a far tremare l’attesa in vista del ricchissimo jackpot messo in palio. L’ultima estrazione di aprile, quella andata in scena lo scorso giovedì, non ha portato ad alcuna vincita con “6” e questo ha fatto sì che il jackpot lievitasse ulteriormente in vista del nuovo concorso di oggi arrivando a quota 146,1 milioni di euro. Si tratta del quinto premio più alto nella storia del gioco. Nonostante questo nell’estrazione del passato giovedì 5 giocatori hanno comunque festeggiato dopo aver centrato il ricco “5” che ha fruttato per ciascuno di loro l’interessante premio di 68.306,43 euro a testa. Tra le vincite segnaliamo due a Bolzano e uno a Cassina De’ Pecchi, in provincia di Milano. Nel corso della serata sono stati realizzati anche due 4Stella da 47 mila euro a testa. Ricordiamo sempre che l’ultimo “6” è strato centrato la scorsa estate, esattamente il 7 luglio 2020 a Sassari, in Sardegna, quando un fortunatissimo concorrente indovinò la combinazione che gli fece guadagnare ben 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Continua a crescere il jackpot del SuperEnalotto che ormai ha raggiunto vette spaventose avvicinandosi sempre di più a 150 milioni di euro. Ma come poter impiegare tutto questo denaro in caso di vincita? Quella che sembrerebbe una banale domanda, in realtà pone a riflettere su come poter investire almeno una parte del denaro. E se per gran parte degli italiani il sogno è quello di poter impiegare la vincita nel famoso “mattone”, ovvero in un tetto sotto cui vivere, con tutto il denaro in palio in caso di vincita sarà possibile anche finanziare qualche progetto che sta particolarmente a cuore. Ecco allora che si rinnova l’appuntamento con la nostra consueta rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter, nella quale scoprire interessanti progetti in attesa di finanziatori interessati a renderli concreti. Oggi vi parliamo di Sensu, uno speciale mazzo di carte da gioco artistiche di lusso disegnate a mano che sono rispettose dell’ambiente e sostengono il benessere degli animali, stampate da EPCC. Bellissime anche solo da collezionare. Se vi piace l’idea di finanziare un progetto del genere, potrete saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nuova tappa all’insegna della Smorfia Napoletana e dell’immaginario ma imprescindibile legame con i giochi del Lotto e SuperEnalotto. Il fascino ed il mistero dei numeri lega questi due mondi sono apparentemente così distanti tra loro. Se siete arrivati fin qui e desiderate avere qualche ispirazione numerica sulle cifre da mettere in gioco in vista dei nuovi imminenti concorsi, possiamo fornirvi qualche utile idea partendo come sempre da una notizia di stretta attualità dalla quale andare ad estrapolare, con l’aiuto della Smorfia, i numeri di riferimento. Dopo quasi una giornata di preghiere, finalmente nella serata di ieri si è ripetuto il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto. Ai fedeli riuniti in Duomo è stata mostrata l’ampolla con il sangue del santo liquefatto. Il popolo napoletano ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Scopriamo quali sono i numeri che la smorfia napoletana ci suggerisce rispetto a questa notizia: 19, San Gennaro; 18, Sangue; 66, Miracolo; 8, Napoli in festa; 38, Duomo e 17, Preghiere.



