Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 MARZO 2022

Nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto stasera. Si rinnova l’appuntamento della fortuna anche oggi, giovedì 3 marzo 2022, quello nel quale scoprire i numeri vincenti del nuovo concorso Sisal n. 27/2022. In attesa che vengano estratti, diamo uno sguardo alle quote dell’estrazione di martedì grazie ai dati di Agipronews. Partiamo dalle quote del Lotto. Le due vincite più ricche sono state quelle di Pomezia (RM) e Taormina (ME), dove sono stati vinti 23.750 euro. In entrambi i casi si trattava di giocate di tre numeri, nel primo caso sulla ruota di Roma e nel secondo sulla ruota di Palermo. Sono stati vinti 11.250 euro ad Alessandria tramite una giocata sulla ruota Nazionale. Ma resta protagonista la Sicilia, visto che a Riposto (CT) è stata realizzata una vincita da 9.750 euro con una giocata da 5 euro sempre sulla ruota di Palermo. Invece è stata registrata una doppia vincita in provincia di Varese: a Samarate infatti sono stati vinti 9.750 euro, mentre a Saronno sono stati 9.000. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, nel complesso 177 da inizio anno.

Invece il Lazio è protagonista nelle quote del 10eLotto. La vincita più alta è stata quella di Roma, dove è stato centrato un 9 da 20.001 euro. A far festa anche la Liguria con a un 6 Oro da 12.500 euro realizzato a Finale Ligure, in provincia di Savona, mentre un 6 Doppio Oro è stato centro a Rossiglione, in provincia di Genova, ed ha fruttato un premio di 6 mila euro. Due vincite anche in Veneto: a Castello di Godego, in provincia di Treviso, con un 3 sono stati vinti 9 mila euro, invece a Farra di Soligo, sempre in provincia di Treviso, 6 mila euro con un 6 Doppio Oro. Ma segnaliamo anche due vincite da 10 mila euro: una a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, con un 8; l’altra a Messina, con un 3 Extra. In conclusione, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 28,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 622 milioni dall’inizio del 2022.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ora è invece il momento di analizzare le quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nella speranza che quelle che vi forniremo in serata vedrà assegnato il Jackpot da 165,4 milioni di euro. Nell’ultimo concorso, dunque, non è stato centrato alcun “6”, ma ci sono stati altri premi importanti. Pensiamo ai cinque punti “5”, che hanno portato nelle tasche dei fortunati vincitori 42.218,66 euro per ognuno. Ma Agipronews segnala anche un “4 stella” 49.754 euro per il possessore della schedina vincente. Invece il “3 stella” vede 76 schedine fortunate, ognuna delle quali consente di riscuotere un premio di 3.407,00 euro. Passiamo ai 433 biglietti di gioco fortunati per il “4”: ciascuno frutta una vincita di 497,54 euro. Passiamo al “2 stella” da 100 euro: in questo caso le vincite sono 1.448. Si arriva a 19.010 per il “3” che invece frutta 34,07 euro. Scendiamo a 10 e 5 euro per “1 stella” (9.901 biglietti fortunati) e “0 stella” (25.045). Infine, col “2” sono stati vinti 6,24 euro per 321.959 biglietti vincenti.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Solitamente per la rubrica dedicata a come spendere il Jackpot del Superenalotto ci concentriamo su alcuni progetti condivisi su Kickstarter, perché rappresentano una buona occasione per destinare una piccola o grande somma (questo lo decidere voi) ad una creazione. Stavolta ci soffermiamo su una italiana, dal nome Enki Stove Wild. Si tratta di un fornello da campo, progettato per funzionare con ogni tipo di biomassa, evitando il trasporto di bombole di gas o carbone, ovunque e senza produrre fumo. Non si tratta di un oggetto da sopravvivenza, ma un fornello professionale, potente, da usare per cucinare e grigliare senza sprecare legna o gas. Dunque, è una soluzione che ha diversi vantaggi: è comoda, perché non vanno trasportate bombole di propano da campeggio; non serve una lunga preparazione ed è potente. Ci sono tra l’altro due diverse dimensioni: una portatile e leggera, per cucinare per massimo 4 persone, un’altra per gruppi più grandi. La versione classica pesa 1,3 kg, quella più grande 2,7 kg, quindi entrambe le dimensioni sono leggere. In più, è progettato e realizzato in Italia.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Proseguiamo il cammino verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, facendo tappa ora sulla smorfia napoletana. Uno strumento utile per capire il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, quando ci si ritrova ad esempio a dover scegliere i numeri da giocare. Stavolta ci affidiamo alla notizia che riguarda il Duomo di Milano. Tutti i visitatori da lunedì 7 marzo avranno la possibilità di ascoltare il maestoso suono dell’Organo della Cattedrale: il più grande strumento a canne d’Italia, tra i primi dieci al mondo. Un primo numero ce lo suggerisce la data, ma potremmo usare l’1 che rappresenta l’Italia. Il 5 invece è la mano, fondamentale per suonare l’organo. Ma non può di certo mancare il 55, il numero della musica secondo la smorfia della tradizione partenopea. Ma lo stesso si può dire dell’84, la chiesa, e il 33, gli anni di Cristo, proprio per il luogo ove questo organo speciale si trova.



