LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 27/2020. Primo appuntamento del mese per il Lotto e il 10eLotto: il nuovo concorso sta per iniziare e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire quali premi verranno distribuiti nelle diverse regioni e i numeri vincenti di questa sera. Prima di conoscere le ultime novità, rivediamo insieme la statistica ufficiale legata all’estrazione dello scorso sabato. Secondo i dati di Agipro News, la classifica delle vincite viene guidata dal Lotto grazie ad un giocatore della provincia di Napoli, di Pomigliano d’Arco. Il bottino è infatti di più di 124 mila euro ottenuto con una quaterna e quattro terni sulla ruota campana. Al secondo posto troviamo invece una tripletta registra a Pedaso, in provincia di Fermo, Parete, in provincia di Caserta e Biella, ognuna da 23 mila euro. A breve distanza troviamo inoltre Afragola, nel Napoletano, con 22.500 euro centrati con un terno secco sulla ruota partenopea. Le vincite del 10eLotto accendono invece le luci su Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa, con 50 mila euro imbroccati grazie ad un 9 Oro. In seconda posizione un altro 9 del valore da 20 mila euro che premia un giocatore di Brusaporto, in provincia di Bergamo, mentre a seguire Sant’Ambrogio di Torino con un 7 Doppio Oro e un bottino da 15 mila euro. Per quanto riguarda il totale delle vincite dello scorso sabato, il montepremi ammonta a 23,7 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

29,5 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: i numeri vincenti vedranno comparire all’orizzonte anche la sestina? Fino ad ora, il montepremi ci ha regalato una serie di assenze che sembra non avere fine. Non è detta però l’ultima parola, anche se lo scorso sabato altre quote secondarie si sono unite alla vincita maggiore prevista dal gioco della Sisal. I dati ufficiali ci svelano infatti che il 4+, il 5+1 e il 5+ non si sono fatti vedere, mentre la vincita più alta è quella del 4, pari a oltre 54 mila euro e centrata da quattro fortunelli. Seguono 85 biglietti vincenti per il 3+, con un bottino da 3.059 euro, e 563 vincitori per il premio del 4, del valore di 398,39 euro. Il 3 premia 21.872 partecipanti con 30,59 euro a testa, mentre il 2 regala i suoi 5,68 euro a 363.870 vincitori. Proseguiamo con il 2+ da 100 euro, finito nelle tasche di 1.701 partecipanti, mentre i 10 euro dell’1+ sono associati a 11.968 tagliandi fortunati. Infine abbiamo 27.452 vincitori per la quota dello 0+, che come sempre prevede un premio da 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot stanno per regalare premi e numeri vincenti a tutti i giocatori dello Stivale. Manca pochissimo all’inizio della nuova estrazione ed è facile immaginare come molti appassionati siano già alla ricerca di un progetto utile su cui investire una piccola fetta del proprio bottino. Anche la nostra Rubrica ha vagliato diverse idee, proprio per proporvi qualche iniziativa interessante e darvi magari valide alternative da sfruttare in fase di vincita. Grazie a KickStarter, oggi vi parliamo di Rocketbook Orbit, un rivoluzionario taccuino portatile dal design accattivate e rispettoso dell’ambiente, oltre che resistente all’acqua. Rocketbook è il Notepad del futuro e mira a diventare un valido assistente per tutti coloro che operano nel settore legale. Basta carta e penne! Con il dispositivo si potranno infatti creare schede e cartelle, connettersi al cloud per salvare i dati e molto altro ancora. Ogni componente di Rocketbook è inoltre riciclabile: il retro è realizzato infatti in spugna, mentre il frontale è in lino. L’asta invece durerà ancora per altri 24 giorni, mentre l’obiettivo di circa 10 mila euro è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci sta per svelare i numeri vincenti di questa sera: ancora poche ore di attesa e scopriremo davvero tutto sulla nuova estrazione. Siamo ad inizio settimana e gli impegni lavorativi saranno di sicuro intensi per moltissimi aspiranti vincitori. Qualcuno infatti potrebbe aver persino dimenticato che oggi ci sarà il primo concorso della settimana, mentre altri non riusciranno forse ad avere tempo a sufficienza per compilare la schedina. Nessuna paura: la nostra Rubrica è qui apposta per suggerirvi dei numeri da giocare grazie alla smorfia napoletana e ad una news scelta per voi. Scopriamo prima la notizia, che ci porta fino in Minnesota. Sembra che una mamma atleta non si sia accorta poco prima di un’importante maratona di essere incinta. Il suo fisico asciutto l’aveva tratta in inganno, tanto che la donna si è allenata ogni giorno in vista della competizione. Ed è stata proprio una sessione di allenamento a permettere a Trish Staine di scoprire di essere in dolce attesa, anche se sulle prime ha pensato a dolori dovuti all’eccessivo sforzo. Una volta in ospedale, i medici le hanno annunciato invece la bella notizia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la mamma, 52, la corsa, 77, l’atleta, 25, il neonato, 67, e la gara, 19. Come Numero Oro per chi vuole tentare la fortuna anche al 10eLotto scegliamo l’allenamento, 39.



© RIPRODUZIONE RISERVATA