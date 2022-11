Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 NOVEMBRE 2022

Le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano oggi, giovedì 3 novembre 2022, con i loro numeri vincenti, dando così vita al concorso Sisal n. 132/2022. Mentre rimaniamo in attesa di leggere gli esiti odierni, concentriamoci su quanto è avvenuto nelle precedenti estrazioni. Per ciò che concerne il Lotto, il 59 su Milano resta al comando della classifica dei ritardatari con 137 assenze. Chiudono la top five il 16 sulla ruota del Lotto di Roma a 128, il 42 su Milano a 124 turni di assenza, il 55 su Venezia a 109 e il 24 su Genova a 106 turni di assenza. Tra le combinazioni numeriche da segnalare nell’estrazione del Lotto, un terno in figura 5 su Napoli (23-68-77) e un terno in figura 3 sulla ruota del Lotto di Firenze (30-48-75). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche del Lotto, la cadenza 1 su Bari è assente da 72 turni. Tra le decine la 70-79 sulla ruota del Lotto Nazionale è assente da 37 estrazioni, mentre tra le figure cade la 6 su Nazionale dopo 48 turni, sostituita dalla figura 9 sulla ruota del Lotto di Bari che manca da 45 estrazioni.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 2 novembre 2022

Novità per il 10eLotto: “Gong” è la nuova opzione di gioco per il gran finale della tua giocata! Assieme ad una giocata 10eLotto, per aggiungere l’opzione Gong si deve scegliere un numero tra 1 e 90. Al termine dell’estrazione della ventina vincente 10eLotto, Numero Oro, Doppio Oro ed Extra, viene estratto un ultimo numero tra 1 e 90 in un’ estrazione indipendente e aggiuntiva, effettuata nello stesso concorso. Il numero Gong per l’estrazione legata al Lotto è il primo estratto sulla ruota Nazionale. Il costo dell’opzione Gong è pari a quello selezionato al 10eLotto e si aggiunge al costo della giocata. Indovinando il numero Gong, si vincono 65 euro per ogni euro giocato sull’opzione Gong, oltre ai premi conseguiti.

LOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 novembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Oltre al Lotto, tornano anche le estrazioni del Superenalotto, coi numeri vincenti del concorso Sisal numero 132. Il jackpot da oltre di 17 mesi non viene intercettato da alcun giocatore e, a questo proposito, vi ricordiamo che l’ultima vincita multimilionaria è datata 22 maggio 2021, quando la combinazione vincente fu azzeccata da uno scommettitore di Montappone (Fermo). Da allora, il montepremi del Superenalotto ha continuato il suo percorso di crescita, giungendo ad attestarsi a 299,4 milioni di euro.

Nel concorso di lunedì 31 ottobre sono stati cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 39.836,04 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 37.944 euro ciascuno. Intanto, è stata presentata per l’incasso la vincita Superenalotto con punti 5 del valore di 261.566,40 euro, realizzata nel concorso numero 117 di giovedì 29 settembre 2022. La giocata, da 5 euro, è stata effettuata tramite l’app Superlotter!e di Sisal.it. È Marco, nome di fantasia scelto dal vincitore, nato in Toscana e artigiano ormai prossimo alla pensione, a raccontare la sua storia: “Sono una persona solare e ottimista, ma con i piedi per terra. Gioco tre concorsi per non dimenticare di andare incontro alla fortuna. Quando ho fatto la giocata vincente ho scelto i numeri a caso, perché è divertente lasciare spazio alla fantasia”.

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi 31 ottobre 2022

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Non soltanto il Lotto: come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Esistono molteplici strade percorribili e, in tal senso, vi tendiamo una mano per rimettere a posto le idee, affidandovi totalmente ai consigli della nostra rubrica, imperniata a sua volta sui suggerimenti divulgati mediante il portale telematico Kickstarter, che riporta al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi diffusi in tutto il mondo.

Concentriamoci ora su uno di essi, vale a dire il gioco per animali “Wicked Egg”. Ecco la descrizione: “L’unico distributore intelligente di giocattoli e bocconcini completamente automatico che intrattiene e premia il vostro animale domestico per ore e ore. Anche quando non ci siete! È il vostro animale a controllarlo: con diversi livelli di gioco, si eccita a capire come far uscire i bocconcini. In ogni interazione, Wicked Egg risponde in modo unico. Ed è questo che allontana la noia! Ora non dovrete più sentirvi in colpa o preoccuparvi ogni volta che vi allontanate dal vostro cucciolo, perché Wicked Egg gioca automaticamente con loro con movimenti intuitivi che reagiscono a ogni tocco. Una volta posizionato sul pavimento, Wicked Egg si illumina immediatamente e crea movimenti e suoni variegati e pre-programmati che intrattengono il vostro cucciolo. Inoltre, offre al vostro animale la giusta dose di riposo e gioca con una modalità Sleep per 30 minuti dopo 10 minuti di gioco. Wicked Egg si adatta all’energia del vostro animale. Se l’animale vuole giocare di nuovo, basta toccare l’uovo per riattivarlo!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto di oggi si incrociano con la smorfia napoletana, i cui significati sono legati a doppio filo a questa realtà estremamente nota e popolare tra gli appassionati. Anche oggi, giovedì 3 novembre 2022, tentiamo di fornirvi un suggerimento relativo ai numeri su cui puntare, nella speranza che si riveli foriero di buona sorte.

Prendiamo spunto da una delle notizie del giorno: i ghiacciai di molti siti Patrimonio dell’Umanità Unesco, tra cui Yellowstone e il Parco Nazionale del Kilimangiaro, rischiano di scomparire entro il 2050. L’allarme è stato lanciato dall’agenzia delle Nazioni Unite, esortando i leader ad agire rapidamente per salvare gli altri. L’avvertimento fa seguito a uno studio su 18.600 ghiacciai in 50 siti Patrimonio dell’Umanità – che coprono circa 66milachilometri quadrati – secondo il quale i ghiacciai di un terzo dei siti sono condannati a scomparire. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 61 (ghiacciaio), per proseguire quindi con il numero 16 (clima). Ci sono poi l’84 (ambiente), il 68 (meteorologia) e il 3 (ghiaccio).

© RIPRODUZIONE RISERVATA