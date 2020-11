LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 3 novembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 114/2020. Prima di proiettarci verso la nuova estrazione, però, andiamo a vedere prima come sono andate quelle di sabato scorso, ovvero le ultime disputate. Per quanto riguarda il Lotto, festa grande a Desenzano del Garda, dove è stata conseguita la vincita più alta del concorso. Il fortunato vincitore della provincia di Brescia ha infatti intascato 27.750 euro grazie a tre ambi e un terno centrati sulla ruota Nazionale. Medaglia d’argento per Vicenza, con un premio di 10.714 euro mentre il bronzo spetta a Tropea (VV), grazie ad una vincita da 10.250 euro. Capitolo 10eLotto: grande protagonista è stata sabato la città di Genova, con 20mila euro vinti dal giocatore che ha indovinato nove numeri dei 10 giocati. Successi importanti anche a Vittoria, in provincia di Ragusa, Castelbuono (PA) e Novi Ligure, in provincia di Alessandria: in tutti e tre i casi l’ammontare della vincita è stato di 10mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto statistiche e classifiche degli ultimi concorsi di Lotto e 10eLotto, adesso spostiamo il mirino sulle quote del SuperEnalotto di sabato 31 ottobre. Iniziamo col dire che ancora una volta nessuno è stato abbastanza fortunato da vincere il jackpot di giornata. Vacante è andato anche il premio riservato al giocatore che avesse realizzato il 5+1. In dieci invece hanno festeggiato il “5”: per loro un premio da 20.299,13 €. A fare “4” sono stati 596 giocatori che hanno conquistato un premio da 345,33 €, mentre il “3” è valso ai 20.510 che lo hanno conseguito un premio da 30,30 €. Ultimo premio per i 324.247 giocatori che hanno fatto “2” per un ammontare di 5,96 €. Spostiamoci adesso sul concorso SuperStar: nessuno ha fatto “5+SuperStar”, ma in tre hanno centrato il “4 Stella” da 34.533,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato invece 3.030 euro a 109 fortunati, mentre in 1720 si sono aggiudicati i canonici 100 euro che spettano a chi fa “2+SuperStar”. Gli ultimi due premi da 10 e 5 euro, associati a “1+SuperStar” e “0+SuperStar”, sono stati vinti rispettivamente da 11.032 e 26.472 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Dal momento che anche sabato nessuno è stato in grado di vincere il Jackpot del Superenalotto, il montepremi del concorso continua a crescere vertiginosamente: oggi mette in palio 59 milioni e 500mila euro. In caso di vittoria cosa ne direste di investire anche una piccolissima parte della vincita su un progetto innovativo se non addirittura rivoluzionario? Al riguardo la piattaforma “Kickstarter” è sempre foriera di ottime proposte. Oggi noi de ilsussidiario.net vi parliamo nello specifico di un orologio molto particolare. Il suo nome commerciale è ZeTime: il primo smartwatch al mondo con le lancette sul touchscreen. Orgogliosamente progettato in Svizzera, viene definito “il primo smartwatch ibrido al mondo che combina lancette meccaniche con uno schermo tattile tondo a colori. Utilizzando una tecnologia all’avanguardia per montare le lancette dell’orologio attraverso il centro del display a colori TFT ad alta risoluzione, ZeTime fonde il design classico di un orologio tradizionale con le caratteristiche più avanzate di uno smartwatch”. Volete farvi un’idea prima di decidere se finanziare il progetto? Allora cliccate qui. E ovviamente ricordatevi di vincere il Jackpot!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto quanti sono gli indecisi sui numeri da giocare? Probabilmente molti. Noi de ilsussidiario.net cerchiamo di schiarirvi le idee grazie al fondamentale contributo di un’alleata insostituibile per interpretare la realtà: la Smorfia napoletana. L’evento che ha caratterizzato queste ultime ore in Italia è stata la morte di un grande attore come Gigi Proietti. Qualche suo fan potrebbe allora pensare di “dedicare” a lui la schedina odierna. Il fatto che la morte del drammaturgo sia giunta nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni ci impone di scegliere proprio il suddetto numero all’interno della nostra giocata. Imprescindibile, purtroppo, anche il numero “13” che si identifica con la morte. Ma quando si parla di Gigi Proietti non si può fare a meno di pensare ad una grande “risata”, numero 82, come le tante che ci ha regalato in “teatro”, numero 4. Parliamo insomma di un “attore”, numero 35, che per l’Italia resterà per sempre un “numero 1”.





