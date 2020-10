LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI: 3 OTTOBRE 2020

Ormai ci siamo, mancano soltanto poche ore alle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 3 ottobre 2020. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal 101/2020? Prima di proiettarsi verso il futuro prossimo è forse meglio fare un breve ripasso del passato recente andando ad analizzare i risultati della precedente estrazione, ovvero quella di giovedì primo ottobre. Per quanto riguarda il 10eLotto, come evidenziato dalla statistica pubblicata da Agipro News sulla classifica delle vincite, davanti a tutti troviamo la Sicilia: un giocatore di Trecastagni, in provincia di Catania, con un 8 Doppio Oro, si è aggiudicato infatti il premio da 100mila euro. Festeggiamenti anche a Monreale, in provincia di Palermo, dove è stato centrato un 9 da 20mila euro, ma anche a Misterbianco (Catania), dove è stato totalizzato un 3 Oro da 6.500 euro. Per quanto riguarda il Lotto, invece, sugli scudi troviamo Pescara, dove è stata realizzata una vincita da 37mila euro, frutto di 3 ambi e un terno, realizzata grazie ad una puntata complessiva di 12 euro sui numeri 2-8-74 sulla ruota di Roma. Sicilia ancora protagonista a Canicattì, in provincia di Agrigento, dove con 5 euro sui numeri 3-15-36-42 su tutte le ruote sono stati vinti 36.900 euro.

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DI LOTTO E SUPERENALOTTO

46 milioni e 700mila euro: a tanto ammonta il jackpot del SuperEnalotto di oggi. Ci sarà qualche fortunato giocatore in grado di azzeccare la sestina di numeri estratti facendo saltare il banco in questo sabato 3 ottobre? Per rispondere a questo quesito dovremo attendere ancora qualche ora, mentre siamo già in grado di dire le quote vinte nell’ultimo concorso, quello di sabato 1 ottobre. A dirla tutta il concorso Sisal 100/2020 è stato avaro di particolari soddisfazioni: nessun 6, nessun 5+Jolly, nessun 5. Già da questa serie si intuisce che i premi assegnati nell’ultimo concorso non sono stati particolarmente ricchi. Certo non si sono lamentati i 341 giocatori che totalizzando il “4” si sono intascati 653,99€. Il “3” è valso invece 36,59€ a 15.335 giocatori, mentre l’ambo ha fruttato 5,95€ a 273.127 giocatori. Sul fronte SuperStar, 4 punti + SuperStar per due giocatori che hanno vinto 65.399€; bene anche i 99 giocatori che con 3 punti + SuperStar hanno vinto 3.659€. Cento euro per 1.912 giocatori che hanno fatto 2 + SuperStar, dieci per 13.592 che hanno azzeccato un numero più quello SuperStar. Infine 5 euro per chi ha preso solo il numero SuperStar 31.106.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Occhi puntati sul Jackpot del Superenalotto che oggi supera quota 46 milioni di euro. Cosa fare con una cifra del genere? C’è chi pensa di non avere problemi, una volta intascata la vincita, a scegliere come investire questa ingente somma. Altri, invece, paradossalmente non saprebbero proprio da dove cominciare. Per quest’ultima categoria di persona è pensata la nostra Rubrica, che sfrutta i progetti lanciati da aziende di ogni parte del mondo sulla piattaforma KickStarter per ispirare i lettori. Un’idea ad esempio è la Bikee Bike BEST: una bici elettrica molto speciale. Nella presentazione si legge che il kit BEST e-bike “sostituisce il movimento centrale standard della vostra bicicletta (comprese le ruote dentate anteriori) per trasformare la vostra bicicletta nella migliore e-bike da salita, in 15 minuti”. Esso è in grado di rendere la bicicletta capace perfino di trascinare una Jeep: non ci credete? Date un’occhiata a questo video! Il progetto finora è stato finanziato per oltre 145mila euro su un obiettivo fissato a quota 50mila: che successo!

I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Siete indecisi su quali numeri giocare nei concorsi di oggi di Lotto e Superenalotto? A venire in vostro soccorso ci pensa la nostra Rubrica, ma più in particolare l’inossidabile Smorfia napoletana. Seguiamo la cronaca per lasciarci ispirare: la notizia del giorno non può che essere il ricovero in ospedale per coronavirus del presidente Usa, Donald Trump. Scegliamo allora i numeri 45 per “presidente”, 89 per “America” e 90 per “virus”. Tornando in Italia, a Venezia è il giorno in cui il Mose entra in azione contro l’acqua alta con successo: per “acqua “allora il numero della Smorfia è il 18. A proposito di acqua, il maltempo sta devastando diverse parti d’Italia, in particolare al Nord: per “pioggia” giochiamo il 12. Infine, chiusura di buon auspicio con il Giro d’Italia che scatta oggi: 36 e 1 stanno rispettivamente per “giro” e “Italia”, ma potete anche optare per il 31, “bicicletta”.



