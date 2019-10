LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI DI OGGI, 3 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 3 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 119/2019. Siamo a metà della prima settimana di ottobre ed eccoci già pronti per stupirci con numeri vincenti e premi. Il concorso di oggi accenderà le luci su tutti gli appassionati in gara che vogliono raggiungere il podio: chi riuscirà a centrare i premi maggiori? Prima di scoprirlo, rivediamo insieme che cosa è accaduto lo scorso martedì e la statistica ufficiale. Il primo posto della classifica è occupato da Siena e della provincia di Roma, precisamente da Guidonia Montecelio. E’ qui che due fortunelli hanno centrato due 9 al 10eLotto con opzione Doppio oro del valore di 100 mila euro ciascuno. Seguono i 50 mila euro registrati a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con un 9 Oro e i 20 mila euro centrati invece a Ronago, in provincia di Como, con un 7 Oro. Il Lotto premia con un primo posto un fortunello di Milano, che ha centrato terno e tre ambi sulla ruota lombarda del valore di 47.500 euro. Realizza un premio da 33 mila euro un giocatore di Gassino Torinese, mentre più di 31 mila euro finiscono nella provincia di Pesaro e Urbino, grazie ad un vincitore di Vallefoglia.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

11,9 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il concorso alzerà il sipario fra pochissimo e tutti gli appassionati sono già pronti a lanciarsi verso la meta finale. Anche le quote minori però rappresentano una risorsa utile per chi vuole fare amicizia con la Dea Bendata, anche se spesso assistiamo a dei crolli significativi per tutti i premi secondari. Nell’estrazione dello scorso martedì infatti, il primo posto in classifica è stato realizzato dal 4+ con oltre 42 mila euro destinati a sette vincitori. Sei fortunelli invece hanno centrato la vincita del 5, che supera i 31 mila euro. Solo 134 i giocatori che hanno indovinato il 3+ da 3.118 euro, mentre 526 tagliandi vincenti hanno totalizzato il premio da 422,91 euro grazie al 4. Segue il 3, in parziale salita, con tesoretto da 31,18 euro e 19.638 vincitori, ed infine il 2 da 5,68 euro destinato a 318.841 appassionati. In terz’ultima posizione troviamo ancora una volta il 2+ con bottino fisso da 100 euro. I vincitori sono 2.199, mentre saliamo fino a 14.517 per i partecipanti che con l’1+ si sono portati a casa 10 euro a testa. Ultima posizione invece per i 5 euro dello 0+, vinto da 32.235 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per regalarci il risultato dell’estrazione di oggi, a partire dalla possibile presenza del Jackpot. Il montepremi per ora continua la sua corsa, in attesa che un fortunello riesca a centrare la sestina vincente. Anche se salire sul podio è molto difficile, tutti gli appassionati sperano almeno di conquistare una delle quote minori e portare a casa una piccola fortuna. Il problema maggiore però, che riguarda tutti i giocatori, è come spendere subito uno spicchio del bottino appena realizzato. Chi segue la nostra Rubrica da tempo sa quanto amiamo essere vostri complici anche in questo momento fatidico, parlandovi di uno dei progetti di KickStarter che potrebbero riscuotere il vostro interesse. Oggi parliamo di Joyscube, un’iniziativa last minute visto che mancano solo 3 giorni alla chiusura dell’asta. Joyscube è un gioco interattivo che unisce le vecchie console ai sistemi più innovativi, regalando a tutta la famiglia o al gruppo di amici un gioco che attiva le capacità fisiche e migliora l’interazione sociale. Ogni Joyscube è dotato di 3 console a forma di cubo che comunicano fra loro tramite Wireless, oltre che alla console principale. Sono dotate di touchscreen ed hanno un sensore in tutti e quattro i lati. Basterà scegliere il gioco e lasciare fare alla fantasia. Il dispositivo è in grado di connettere fino a 12 cubi ed è possibile espandere la libreria scaricando altri giochi. Per giocare in compagnia oppure da soli, ruotando, cliccando o unendo i diversi cubi. Il goal previsto di oltre 9 mila euro invece è già stato raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci regalerà presto i numeri vincenti dell’estrazione di oggi, ma noi siamo già a caccia delle combinazioni da giocare. Gli appassionati del gioco italiano infatti sono ancora alla ricerca di idee utili per compilare la schedina: anche chi è esperto della lotteria si può trovare in difficoltà. Oppure gli aspiranti vincitori vogliono semplicemente aumentare i tagliandi da giocare, andando fuori dalla zona sicura dei numeri preferiti. Se siete a caccia di idee sui numeri da giocare, potete sempre tenere in considerazione il consiglio della nostra Rubrica e il verdetto finale della smorfia napoletana. Partiamo dalla news, da cui estrarremo i numeri grazie all’oracolo partenopeo. Oggi parliamo di alcool e riciclo: un distillatore dell’Australia ha scelto di non buttare il vino degustato durante una conferenza vinicola e trasformarlo nel suo Kissing a Stranger. Si tratta di un superalcolico da 80 gradi, dal sapore molto simile ad un brandy novello. Peter Bignell odia infatti gli sprechi e ha deciso di mettersi d’accordo con gli organizzatori dell’evento per raccogliere il contenuto delle sputacchiere, dove insomma i degustatori si liberano del vino assaggiato senza deglutirlo, onde evitare ubriacature indesiderate. Un anno dopo, allo stesso evento, Bignell ha scelto di condividere il suo nuovo prodotto, che secondo un professore di microbiologia non rappresenta alcun rischio a livello di germi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il vino, 21, l’alcool, 46, la distillazione, 1, la raccolta, 73, e lo sputo, 47. Come Numero Oro scegliamo invece l’ambiente, 84.



