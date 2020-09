LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 3 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 3 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 88/2020. Seconda estrazione della settimana per il Lotto e 10eLotto: in arrivo i nuovi numeri vincenti e i premi che entrambi i giochi regaleranno agli appassionati più fortunati. Come è andato il concorso dello scorso martedì? Siamo a inizio settembre e le emozioni di certo non sono mancate. Basta dare un’occhiata alla statistica ufficiale e alle vincite del precedente appuntamento per individuare quali fortunelli hanno centrato i bottini più interessanti. Secondo i dati di Agipro News, in testa alla classifica troviamo il 10eLotto con 45 mila euro realizzati a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze, grazie a un 6 Oro giocato in estrazione istantanea. Almese e Rivoli, entrambi della provincia di Torino, registrano invece una doppia vincita da 20 mila euro. Si unisce anche Campi Salentina, nel Leccese, dove un giocatore ha imbroccato un bottino identico grazie all’estrazione abbinata al Lotto. Le vincite complessive ammontano invece a 25,7 milioni di euro. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta è quella di Foggia, dove un vincitore ha indovinato tre ambi e un terno su Genova del valore di 18.250 euro. Un premio da 12.500 euro è stato destinato invece a un appassionato di Busca, in provincia di Cuneo, che ha centrato un ambo su Bari. E infine abbiamo Napoli con un terno su Tutte le ruote del valore di 11.250 euro. Le vincite totali sono invece di 5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

33,6 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il concorso della Sisal sta per rivelarci i numeri vincenti e i premi previsti in questo nuovo appuntamento. Prima di controllare la schedina appena giocata, rivediamo le vincite dello scorso martedì. La statistica ufficiale ci svela l’assenza del 5+1 e del 5+, mentre il premio più alto è quello del 5, pari a oltre 55 mila euro e destinato e tre vincitori. Altri tre giocatori si sono portati a casa più di 25 mila euro grazie al 4+, mentre il 3+ ha premiato 76 partecipanti con 2.271 euro a testa. Sono invece 673 i tagliandi vincenti abbinati alla quota del 4, del valore di 250,33 euro, mentre il 3 regala 22,71 euro a testa per ciascuno dei suoi 22.302 vincitori. Infine abbiamo il 2, ancora una volta in crollo e con un premio da 5 euro: i biglietti fortunati sono 327.314. Passiamo ora alle ultime quote del SuperStar: il 2+ da 100 euro regala il bottino a 1.141 vincitori, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 7.493 giocatori. In ultima battuta troviamo lo 0+ da 5 euro con 15.658 appassionati vincenti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e stiamo per scoprire il destino del Jackpot. Tutti gli appassionati della Sisal sperano ovviamente di mettere le mani sul montepremi, ma sappiamo bene che solo i più fortunati riusciranno a tagliare il traguardo finale. In previsione della vittoria, a prescindere dal bottino portato a casa, possiamo già pensare a come fare il primo investimento e verso quale progetto dirigere la nostra attenzione. La nostra Rubrica vi parla come sempre di una delle iniziative proposte su KickStarter dalle aziende sparse in tutto il mondo. Oggi ci concentriamo su Run-Up, un dispositivo utile per chi vuole aumentare la qualità della propria esperienza sportiva. In apparenza sembra una semplice fascetta per la testa, ma in realtà è molto di più. Run-Up è dotato infatti di un doppio microfono, un sistema audio Open-Ear, una batteria con un’autonomia di cinque ore e una connessione Bluetooth 5.0. Il dispositivo è realizzato inoltre con materiale resistente all’acqua, l’ideale per tutti gli sportivi che amano correre e allenarsi senza per questo rinunciare alla propria musica preferita. Solo chi indossa Run-Up inoltre potrà ascoltare i suoni, in modo pulito e senza le influenze dei rumori esterni. L’asta rimarrà attiva per altri 27 giorni, mentre il goal da circa 8 mila euro è già stato centrato a 15 minuti di distanza dalla raccolta fondi.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto è ormai alle porte e stiamo per scoprire tutto sul nuovo concorso di questa sera. Non solo quali giocatori riusciranno a centrare le combinazioni più fortunate, ma ovviamente quali saranno i nuovi numeri vincenti. Abbiamo a disposizione ancora del tempo per poter controllare la nostra schedina, anche se molti giocatori devono ancora procedere con la sua compilazione. Trovare dei numeri da giocare può rivelarsi un’impresa più difficile del previsto e per questo la nostra Rubrica è pronta per condividere con voi una combinazione da giocare. Come? La smorfia napoletana ci aiuterà ad individuare i numeri da giocare all’interno di una news selezionata per voi. Partiamo dalla notizia, che ci parla di un milionario inglese e della sua particolare invenzione. Peter Dawe infatti ha deciso di dare una mano a tutti i senzatetto del suo Paese per evitare che dormano in balia delle condizioni atmosferiche. Le sue capsule in realtà sono due bidoni di plastica per la spazzatura e uniti fra loro, utili per proteggere i senzatetto dalle intemperie. Non si tratta magari di una soluzione paragonabile a un comodo letto caldo, ma utile per non finire a dormire per terra. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il bidone, 50, la spazzatura, 70, il senzatetto, 74, il riparo, 7, e il letto, 4. Aggiungiamo inoltre il sonno, 60, come Numero Oro per chiunque volesse tentare la fortuna anche con l’estrazione del 10eLotto.



