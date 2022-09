Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 3 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 SETTEMBRE 2022

Secondo appuntamento del mese quest’oggi, sabato 3 settembre 2022, con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 106/2022. Prima di assistere ai nuovi sorteggi, andiamo a scoprire insieme quanto è successo giovedì. Secondo il portale Agipronews, la fortuna ha baciato Pieve di Cento, in provincia di Bologna, dove, con una giocata di soli 1,50 euro, è stato centrato un premio di 306.225 euro, arrivato grazie a dieci terni, cinque quaterne e una cinquina su Tutte. La vincita di Pieve di Cento sale così sul podio delle vincite più alte del 2022 dietro i 380mila euro conquistati a Napoli e i 600mila euro assegnati a Milano. La seconda vincita più alta si è invece verificata ad Andria, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove un fortunato giocatore si è portato a casa 66mila euro grazie a tre ambi e un terno su Bari. Festa anche a Bagheria, in provincia di Palermo, per sei ambi, quattro terni e una quaterna che hanno portato a un premio da 62.375 euro. Stessa giocata e stesso importo per uno scommettitore di Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi. Da segnalare anche una doppietta a Napoli: 45mila euro e 22.500 euro per due terni secchi sulla ruota locale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 704,6 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 3 settembre 2022

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha premiato la Puglia: un fortunato giocatore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, ha centrato un 8 Oro da 50mila euro. Lombardia protagonista con vincite complessive per quasi 70mila euro: a Carvico, in provincia di Bergamo, è stato realizzato un 9 Oro da 50mila euro. Altri 12mila euro vanno a Ternate, in provincia di Varese, con un 4 Oro, poi a Selvino, ancora in provincia di Bergamo, si festeggia un 6 Oro da 6.250 euro. A Bologna, poi, è stato centrato un 9 Oro dal 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Superstar estrazioni 1 settembre e 10eLotto

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto anche nella giornata di oggi, sabato 3 settembre 2022, fa ritorno con il concorso Sisal numero 106, nel quale si rinnova la rincorsa a un jackpot sempre più sfuggente, dal moment che, statistiche alla mano, l’agognato 6 non si palesa dal 22 maggio 2021, esattamente da oltre 15 mesi fa, e la sua latitanza ha permesso al montepremi di arrivare a toccare quota 264,9 milioni di euro.

Intanto, nel concorso di giovedì 1° settembre 2022 sono stati ben 23 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 11.497,23 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 14.438 euro ciascuno. La statistica pubblicata sul portale telematico riporta che un italiano su 5 sfida la sorte al SuperEnalotto ogni settimana: lo dimostrano i dati di Agipronews, secondo cui il 20% dei maggiorenni del Belpaese tutte le settimane investe in media 3,3 euro in schedine del Superenalotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 1 settembre 2022

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come può essere investito il jackpot messo in palio dal Superenalotto, qualora si realizzi un 6 insperato? Le idee non mancano di certo. Il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, che dà spazio ai progetti di numerosi creativi sparsi per il mondo, i quali attendono solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “iZYREC: il registratore vocale più piccolo e facile da usare per tutti”. Ecco la descrizione: “La storia della nostra vita si svolge principalmente attraverso il suono. Il problema è che le persone ricordano solo un terzo di ciò che ascoltano. Crediamo che debba essere facile catturare questi momenti quando e dove si vuole. Sebbene la maggior parte degli smartphone sia in grado di registrare l’audio, le chiamate in arrivo inaspettate o le notifiche push spesso interrompono il processo e la qualità dell’audio è generalmente inferiore. In poche parole, gli smartphone non sono fatti per essere registratori vocali digitali. Il registratore vocale professionale iZYREC, ultracompatto e portatile, potenzia notevolmente le vostre capacità di registrazione, consentendovi di catturare con discrezione un audio cristallino sempre e ovunque, grazie alla cancellazione del rumore, alla batteria di lunghissima durata e alla memoria abbondante. iZYREC è dotato di un registratore a doppio microfono leggero come una piuma di 18 g con un solo interruttore. Il registratore è grande la metà di una carta di credito, con un’incredibile durata della batteria di 50 giorni, 32 GB di memoria EMMC e una qualità di registrazione HD fino a 512 kbps. Con iZYREC, lo smartphone può essere tenuto sempre a disposizione per altre attività”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro viaggio fra i numeri del Lotto e del Superenalotto porta ancora una volta alla smorfia napoletana, che contribuisce a conferire un vero e proprio significato ai numeri. In questo senso, proviamo a darvi anche noi un suggerimento, avviando il nostro ragionamento prendendo spunto da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alle immagini catturate dal rover Perseverance della Nasa su Marte, che ci mostrano il fenomeno delle eclissi solari sul Pianeta rosso. A differenza di quanto avviene sulla Terra, dove la Luna riesce ad oscurare completamente il disco solare grazie alle sue dimensioni e forma circolare, su Marte lo spettacolo è molto diverso. Quando le due piccole lune – Phobos e Deimos – transitano davanti al Sole riescono a oscurarne solo una parte, lasciando così intravedere la loro forma irregolare. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scientifico-astronomico? Iniziamo con il numero 73 (Luna), per proseguire quindi con l’88 (satellite). Ci sono poi il 12 (eclissi), il 6 (pianeta) e, infine, il 60 (rosso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA