LOTTO/ Estrazioni oggi Superenalotto, 10eLotto 3 settembre 2019: i numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Ecco i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto dopo le estrazioni. Sono finalmente disponibili, del resto i monopoli di Stato si confermano puntuali nella diffusione dei numeri che possono cambiare la vita di qualche vincitore fortunato. Siamo certi che mettere le mani sul Jackpot è sempre l’impresa più ambita, ma le cifre in ballo con questo concorso possono comunque di cambiare le sorti di chiunque vinca. E non dimentichiamo Lotto e 10eLotto che dal canto loro possono riservare grandi sorprese, come già hanno fatto in passato. E allora non ci resta che fare a tutti il nostro in bocca al lupo, con la raccomandazione di giocare responsabilmente e controllare in ogni caso il proprio tagliando anche in ricevitoria. E ora sotto con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

Estrazione 10eLotto n°106 del 03/09/2019

1 – 4 – 9 – 15 – 20 – 21 – 27 – 48 – 49 – 52 – 53 – 56 – 64 – 67 – 76 – 77 – 78 – 82 – 84 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 53

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 53 – 4

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 106 del 03/09/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

58 59 39 29 76 18

NUMERO JOLLY

53

SUPERSTAR

37

Estrazione n°106 del 03/09/2019 BARI 53 4 84 26 51 CAGLIARI 52 76 64 36 21 FIRENZE 9 27 48 6 42 GENOVA 67 78 29 89 58 MILANO 82 89 28 21 66 NAPOLI 21 15 2 40 29 PALERMO 1 49 13 27 90 ROMA 56 76 24 70 26 TORINO 1 89 6 3 78 VENEZIA 77 20 33 14 16 NAZIONALE 86 62 64 85 35

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

La caccia al Jackpot del Superenalotto fa registrare numeri importanti. Nei primi otto mesi di quest’anno questo gioco, comprendendo però anche il concorso speciale del SiVinceTutto, ha incassato 1,18 miliardi di euro. Di sicuro hanno inciso le giocate per dare la caccia al Jackpot record di 209 milioni di euro poi vinto lo scorso 13 agosto a Lodi. Quello è stato il premio più alto mai assegnato in un concorso non solo in Italia, ma anche in Europa. Ma questa non è l’unica vincita importante realizzata quest’anno col Superenalotto. Ci sono tre “5+” che hanno fatto vincere un totale di 2,3 milioni a Pescara, Roma e Milano. Invece sette “5 Stella” hanno fruttato oltre 2,7 milioni di euro. Ma oggi c’è il primo appuntamento del mese di settembre e il “6” vale 59,1 milioni di euro. Questo è il secondo Jackpot più alto d’Europa, alle spalle dell’Euromillions, invece al mondo è quarto. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, I RITARDATARI

Il gioco del Lotto e il Superenalotto tornano a farci compagnia anche in questo martedì 3 settembre 2019 e ilsussidiario.net come di consueto si occupa dei numeri ritardatari che di concorso in concorso affliggono i tanti giocatori che continuano a puntare su di essi. Bisogna dire che ci sono dei latitanti davvero perseveranti, prendiamo il gioco del Lotto: qui il primatista in fatto di assenze è il numero 72 sulla ruota di Venezia, che non fa capolino tra gli estratti da 99 concorsi di fila e oggi tenta il suo ingresso in “quota 100”. La seconda posizione spetta al numero 22 sulla ruota di Palermo, che non fa registrare la sua presenza da 97 turni consecutivi. Podio completato dal numero 8 sulla ruota di Milano, assente da 93 estrazioni. Capitolo Superenalotto: il latitante più ricercato dai giocatori è (ancora una volta) il numero 56, assente da 71 concorsi di fila. Seguono a distanza di sicurezza i numeri 5 e 9, che non rispondono all’appello rispettivamente da 50 e 48 concorsi. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 3 SETTEMBRE 2019

Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano oggi, martedì 3 settembre 2019, con nuove estrazioni. È tutto pronto per la caccia ai numeri vincenti del concorso Sisal 106/2019. Il momento più atteso della giornata odierna si sta avvicinando, nella speranza che l’appuntamento con la fortuna si confermi ricco di premi. Gli appassionati non vedono l’ora di conoscere l’esito del concorso, ma in attesa possiamo rifarci gli occhi con il risultato della statistica precedente. Nello scorso appuntamento, il Lotto ha premiato un giocatore di Conversano con 62.500 euro grazie ad una quaterna sulla ruota di Bari. Segue un appassionato di Genova con un premio da 14 mila euro ed a breve distanza troviamo un vincitore di Rovigo che ha centrato un terno su Milano del valore di 11.875 euro. Il montepremi generale ammonta invece a 4,6 milioni di euro, che sale a 785 milioni per le vincite registrate da inizio anno. Il 10eLotto premia invece un giocatore di Marsala con un 9 del valore di 50 mila euro, premio più ricco grazie alla modalità Oro. Segue Bisceglie (BT) con 25 mila euro di bottino con un 8 Oro. Il montepremi annuale schizza a più di 3 miliardi di euro, di cui 20,1 milioni legati al singolo concorso.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Per il Jackpot che il SuperEnalotto potrebbe regalare agli italiani questa sera ci sono 59,1 milioni di euro. Finora la sestina ha registrato una serie di assenze interessanti, aumentando il valore del proprio tesoretto ad ogni appuntamento. Gli appassionati si riuniranno anche questa sera per il nuovo concorso che, incrociando le dita, potrebbe regalarci l’estrazione del montepremi. Intanto rivediamo la statistica precedente, a partire dal ritorno del 5+1 che premia un fortunello con oltre 840 mila euro. Segue il 5 da più di 33 mila euro, centrato da sette giocatori e il 3+ da 3.866 euro realizzato da 81 appassionati, vista l’assenza del 4+. Proseguiamo con 444 biglietti vincenti per la quota del 4, con premio da 537,99 euro, mentre il 3 premia 18.637 giocatori con 38,66 euro a testa. Infine il 2 del valore di 6,73 euro e 332.822 vincitori. Per il filone SuperStar troviamo al terz’ultimo posto il 2+: vincono il premio da 100 euro 1.630 giocatori in tutto. L’1+ consegna invece i suoi 10 euro a ciascuno dei 12.901 partecipanti più fortunati, mentre 35.255 appassionati indovinano lo 0+ da 5 euro cadauno.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Siamo ad un passo dalla nuova estrazione del SuperEnalotto e fra i pensieri dei giocatori non c’è solo la vincita del Jackpot. I dubbi più grandi riguardano infatti come spendere il bottino appena portato a casa, quale iniziativa cogliere al volo per fare un primo investimento. Anche per inaugurare la vincita e iniziare al meglio una nuova pagina della nostra vita. Se ci seguite da tempo sapete bene che la nostra Rubrica si preoccupa di voi e vi accompagna fino all’estrazione del gioco della Sisal, illustrandovi quali possibilità tenere in considerazione subito dopo aver tagliato il nastro. Abbiamo scelto per voi un progetto lanciato su KickStarter che ha riscosso un notevole successo fra gli investitori della piattaforma, soprattutto perchè si tratta di un dispositivo molto attuale e di largo interesse. Zhiyun Smooth Q2 è infatti un piccolo treppiede in grado di aiutarci mentre scattiamo fotografie o giriamo video. Ed è molto di più di un semplice supporto, visto che contiene una batteria della durata di 16 ore, una testina rotante che ci permette di sfruttare al meglio la modalità ritratto o panorama, il blocco dei movimenti e molti altri controlli interessanti per gli appassionati di fotografia. Con solo 24 giorni a disposizione prima della chiusura dell’asta, il goal ambizioso di oltre 91 mila euro è già stato raggiunto: gli investimenti per ora superano i 211 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’appuntamento di oggi del Lotto sta per iniziare e gli appassionati stanno già ultimando tutte le operazioni per partecipare al nuovo concorso. Fra cui trovare anche i numeri giusti da segnare sulla propria schedina. Molti però si troveranno in difficoltà e la nostra Rubrica non vuole di certo lasciarvi da soli in un momento così delicato. Prima che venga dato il via al concorso, scopriamo insieme una notizia che abbiamo selezionato per voi e i numeri associati, svelati con l’aiuto della smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia che ci porta fino in Giappone, dove un’azienda ha deciso di adottare una particolare mascotte: una peretta per clisteri. Uno strumento largamente usato quanto inusuale, anche se è diventato ormai il simbolo della società farmaceutica nipponica. Una decisione tra l’altro legata ad un concorso che ha permesso a Kan-Chan di emergere con la propria idea, divertente e ironica. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il Giappone, 2, il clistere, 5, la farmacia, 26, l’idea, 78, l’originale, 66. Come Numero Oro scegliamo invece il divertimento, 3.



