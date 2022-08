Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 30 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 AGOSTO 2022

Ultimo appuntamento con la fortuna quest’oggi, martedì 30 agosto 2022, quando in serata faranno ancora una volta ritorno le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 104/2022. Prima di assistere ai nuovi sorteggi, andiamo a scoprire insieme quanto si è verificato in occasione dei sorteggi di sabato scorso. Il portale Agipronews ha riferito che a essere premiata è stata la Sicilia: a Messina, un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta da oltre 92mila euro, mentre a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, sono stati vinti altri 23.750 euro, per un totale di 116mila euro. Si festeggia anche in provincia di Verona, a Bardolino, con un colpo da 23.750 euro, e a Roma, con altri 22.500 euro vinti grazie al terno secco 13-21-50 sulla ruota della Capitale. In Campania sono state centrate tre vincite da 13.500 euro ciascuna a Napoli, Arzano (Napoli) e a Castellabate, in provincia di Salerno, per un totale di 40.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 687,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, la buona sorte ha premiato la Basilicata: a Pomarico, in provincia di Matera, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Si festeggia anche a Milano, con tre 9 da 20mila euro ciascuno e un 8 Doppio Oro, anche questo da 20mila euro, per un totale di 80mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto anche nella giornata di oggi, martedì 30 agosto 2022, con il concorso Sisal numero 104, dispenserà emozioni e grande attesa a più non posso, complice la rincorsa a un jackpot che appare sempre più inafferrabile agli occhi degli scommettitori, dal momento che il 6 non si presenta dal 22 maggio 2021, esattamente da più di 15 mesi fa, e la sua latitanza ha permesso al montepremi di giungere a toccare quota 262,2 milioni di euro.

Intanto, nel concorso di sabato 27 agosto 2022 sono stati diciannove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 15.547,82 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 21.928 euro ciascuno. Un italiano su 5 tenta la fortuna al SuperEnalotto ogni settimana: lo dimostrano le statistiche pubblicate proprio da Agipronews, secondo le quali il 20% degli italiani maggiorenni tutte le settimane investe in media 3,3 euro in schedine del Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot messo in palio dal Superenalotto, come può essere investito, qualora si realizzi un insperato 6? Le idee non mancano di certo. Ad esempio, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Focus Timer”. Ecco la descrizione: “Focus Timer è uno strumento che vi aiuta a integrare senza sforzo e in modo splendido pratiche di blocco del tempo nella vostra routine quotidiana. Utilizzando la rotazione per impostare intuitivamente il tempo da 1 a 100 minuti, il dispositivo non ha parti mobili e offre un’esperienza magica. Anelli blu = 1 minuto, anelli gialli = 10 minuti. Capovolgendolo, il tempo inizia a scorrere, offrendo un’esperienza unica. Una volta terminata la sessione, si ripristina la stessa quantità di tempo. In questo modo è possibile ripetere la stessa durata semplicemente girandolo sopra e sotto. Le luci delicate si esauriscono lentamente allo scadere del tempo, fornendo un’indicazione a colpo d’occhio del tempo rimanente. Non dovrete più controllare il vostro dispositivo a metà del percorso per poi essere risucchiati dalle notifiche”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro abituale viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto conduce ancora una volta dritto dritto alla stazione della smorfia napoletana, che contribuisce, se non altro, a conferire un significato ai numeri. In questo senso, proviamo a darvi anche noi un suggerimento, partendo da una notizia di attualità, da cui selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia al possibile ritiro dall’agonismo di Serena Williams. “Sono rimasta piuttosto vaga su questo argomento, vero? Rimarrò tale, perché non si sa mai”, ha dichiarato nelle scorse ore la campionessa statunitense di 40 anni, la quale soltanto nei giorni scorsi a “Vogue” aveva detto di sentirsi pronta a concentrarsi sulla sua vita privata. Nel contempo, si è qualificata al secondo turno degli Us Open, battendo in 6-3 6-3 la 27enne montenegrina Danka Kovinic. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere sportivo? Iniziamo con il numero 80 (tennis), per proseguire quindi con il 19 (gioco). Ci sono poi il 55 (campionessa), il 28 (racchetta) e il 38 (ritiro). L’auspicio è che tale combinazione si riveli foriera di buona sorte per voi lettori.

