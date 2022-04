Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 30 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 APRILE 2022

Nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 30 aprile 2022, in occasione del concorso Sisal n. 52/2022. Siamo giunti all’ultimo appuntamento di Lotto e Superenalotto della settimana all’insegna della fortuna, al termine del quale potremo scoprire se e quanto la Dea Bendata sarà stata clemente. Nell’attesa però, possiamo come sempre dare uno sguardo al precedente concorso di giovedì a partire dal Lotto, ed alle sue principali vincite messe a segno. Il portale Agipronews, come da tradizione ci aggiorna sull’ultima carrellata di vincite incassate al Lotto. Ad essere premiata è stata la città di Camerino, in provincia di Macerata dove un concorrente si è portato a casa 124.500 euro grazie a quattro terni al Lotto e una quaterna sulla ruota del Lotto di Genova. A Osimo (Ancona) sono stati vinti 22 mila euro con un terno secco sempre sulla ruota del Lotto di Genova, mentre a Sora (Frosinone) ne sono stati vinti 36 mila. Premio di oltre 27 mila a Bari grazie a tre ambi ed un terno su tutte le ruote del Lotto mentre 26 mila euro sono stati vinti a Padova e quasi 25 mila a Milano. Tutto sommato si è trattato di una serata estremamente fortunata per i giocatori del Lotto che ha portato a distribuire 6,8 milioni di euro facendo salire il totale dall’inizio dell’anno a 333 milioni di euro.

Cosa si dice nel 10eLotto? Grande premiata è stata la Lombardia con vincite per un totale di oltre 23 mila euro. La vincita più alta dell’ultimo concorso tuttavia arriva da Prato dove grazie ad un 6 Extra sono stati vinti 15 mila euro. In tutto l’ultimo concorso ha fruttato vincite per oltre 21 milioni (oltre 1,2 miliardi di euro dall’inizio del 2022).

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazione del Lotto e del 10eLotto non saranno le uniche attese per la prima serata di oggi 30 aprile 2022. C’è infatti anche il Superenalotto che come da tradizione è pronto a tornare portandosi dietro il grande peso del super jackpot ancora in palio. Ormai si parla di una vincita record dal momento che il “6” in vista dell’estrazione odierna vola a quota 195,8 milioni di euro! Si tratta di una delle vincite più alte in assoluto ed arriva per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso di giovedì 28 aprile sono stati centrati ben nove punti “5” che hanno fruttato ai concorrenti fortunati una vincita di oltre 23 mila euro a testa. Si segnalano nella medesima serata anche due “4 Stella” da quasi 35 mila euro ciascuno, anche se la vincita più attesa, quella del “6” latita ormai dal 22 maggio dello scorso anno, quando a Montappone (FM) furono vinti 156 milioni di euro. Quella che sta per arrivare potrebbe essere l’ultima estrazione del mese super fortunata? Lo scopriremo solo tra poche ore!

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con un premio di quasi 200 milioni di euro che potrebbe giungere grazie al “6” del Superenalotto, si pone necessariamente un quesito: come investire parte o tutto il denaro vinto? Le alternative sono certamente numerose. Si potrebbe infatti scegliere di utilizzarne una buona parte per esaudire tutti i più grandi desideri, dalla casa all’auto fino all’immancabile viaggio all’estero. Ma c’è anche chi potrebbe invece decidere di destinare una parte del premio vinto in uno dei progetti presentati dai numerosi creativi di tutto il mondo sulla piattaforma Kickstarter.

In occasione del nuovo concorso odierno, siamo pronti a parlarvi di uno dei numerosi progetti in primo piano ovvero “La Biblioteca delle Storie Alternative”, ovvero la pubblicazione di un nuovo libro e la ristampa di vecchi titoli tratti dalla collezione di Alternate Histories. Il progetto è presentato dal creativo Matthew Buchholz di Pittsburgh e proprio il vostro aiuto potrebbe fare la differenza.

SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti all’ultima tappa del nostro affascinante viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto, e non può mancare a questo punto l’appuntamento con la smorfia napoletana. Non avete idea dei numeri da mettere in gioco ma avete voglia di sfidare la Dea Bendata? Ed allora non potrete non affidarvi al fato. Oggi vi parleremo di una delle notizie di stretta attualità dai quali estrapolare i numeri che speriamo possano rivelarsi fortunati in vista della vostra nuova giocata.

A quanto pare continuerebbero a destare un certo scalpore le mani del principe Carlo. Come rammenta Tgcom24, lo scorso anno il figlio della Regina Elisabetta aveva definito le sue “dita di salsiccia” e questo aveva destato preoccupazione anche presso i suoi sudditi. Ancora adesso le cose non vanno per il verso giusto in quanto i nuovi scatti avrebbero non solo ribadito le mani malmesse di Carlo ma anche delle unghie. Tutti segnali che avrebbero portato i sudditi a domandarsi se per caso non fosse affetto da qualche malattia. Ed ecco allora i numeri che ci sentiamo di consigliarvi: mani 5, principe 13, Inghilterra 26, malattia 29, unghie 59, sudditi 25.











