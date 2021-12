Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 30 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 DICEMBRE 2021

Sono trascorsi appena due giorni dall’ultima estrazione la oggi, giovedì 30 dicembre 2021, si torna con un nuovo appuntamento all’insegna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto e con i numeri vincenti del concorso Sisal n. 156/2021. Quella odierna sarà anche l’ultima estrazione del Lotto dell’anno. Questa settimana il Lotto ha fatto capolino diverse volte poiché sono andati in scena ben due concorsi consecutivi, quello di lunedì 27 (che andava a recuperare il concorso di Natale) ed il successivo di martedì 28 dicembre. L’estrazione che avrà luogo questa sera, dunque, sarà la terza settimanale.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 28 dicembre, i Superstar

Ad oggi il Lotto ha permesso di incassare oltre 1,1 miliardi di euro dall’inizio dell’anno, mentre il 10eLotto oltre 4 miliardi, distribuendo vincite in tutta Italia, da Nord a Sud. Le ultime degne di nota segnalate dal portale Agipronews sono le vincite realizzate nel concorso prenatalizio e che hanno visto nel Lotto un premio record da 126 mila euro realizzato a Villasanta, nella provincia di Monza e Brianza, grazie ad una giocata da 10 euro sui numeri 45 58 63 89 sulla ruota di Cagliari che ha fruttato al fortunato giocatore sei ambi, quattro terni e una quaterna. Nel 10eLotto, invece, si rammentano le doppie vincita da 50mila euro a testa realizzate a Roma nel medesimo concorso prenatalizio.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 28 dicembre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Si torna a sperare nel ricco jackpot messo a disposizione dal gioco del Superenalotto, in occasione della terza estrazione della settimana che andrà in scena come da tradizione, oggi, giovedì 30 dicembre 2021. Anche in questo caso si tratta dell’ultima del mese ma soprattutto di questo 2021 che ha permesso di mettere le mani su un importante premio realizzato con il “6” da 156 milioni di euro. E’ avvenuto lo scorso 22 maggio a Montappone (FM). Da allora, però, è tornata la caccia al fatidico “6” milionario.

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 27 dicembre: quote Natale

Anche nell’ultima estrazione del 28 dicembre scorso, nessun concorrente è riuscito a centrare il “6” e questo ha portato il jackpot a raggiungere quota 132,4 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna. Due concorrenti, tuttavia, hanno intercettato il “5” del valore di quasi 75 mila euro. E’ accaduto a Villamagna (CH) e a Giugliano in Campania (NA). Si segnala infine anche un “4 stella” da 28.400 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Se vi state domandando anche voi come impiegare l’eventuale vincita del Superenalotto, evidentemente sarete tra coloro interessati al ricco jackpot messo in palio dal gioco che torna puntuale nella prima serata di oggi. Sono oltre 132 milioni di euro, quelli che potrebbero essere vinti da un fortunato concorrente che indovinerà sei cifre, ma non tutti hanno bene chiaro come poter utilizzare una parte di questa somma. Ecco allora che, come da tradizione, siamo pronti a suggerirvi qualche progetto che necessità un finanziamento, tra quelli ospitati sulla piattaforma Kickstarter. Qui decine di creativi da tutto il mondo presentano i propri progetti in svariati ambiti nella speranza di poter ricevere un aiuto concreto alla loro realizzazione.

Oggi in particolare vi parliamo di “Hamburger a maglia”. L’intento è quello di ottenere il budget utile alla realizzazione di un’attività basata sulla realizzazione di peluche a maglia. Nell’attesa, vengono realizzati alcuni deliziosi prodotti che saranno venduti nell’e-shop del creatore “sperando di crescere e avere una casa per tutti questi giocattoli”. Se vi interessa l’idea e il progetto, potrete sempre cliccare qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nuova tappa conclusiva del nostro viaggio settimanale tra i numeri del Lotto e del Superenalotto e la smorfia napoletana applicata alle storie estrapolate dalle notizie di attualità. In assenza di ispirazione sui numeri da mettere in gioco, come sempre vi veniamo incontro consigliandovi alcune cifre da inserire nella vostra schedina, tratte da alcune delle notizie del momento.

Oggi vi parliamo di una notizia a lieto fine che arriva da Viterbo dove un cane di nome Dylan, detto Ciuffo, dopo essere scomparso tre anni fa è stato ritrovato in Francia. Una storia commovente e che scalda il cuore dei sensibili amanti degli animali. La donna, Giuliana Baldin, 75 anni, ha passato un Natale dolcissimo in compagnia del suo cane, che non ha mai smesso di cercarlo per tre lunghi anni dopo averlo smarrito sull’Aurelia nel settembre 2018. Dopo essere stato raccolto da due ragazzi, alla fine si era ritrovato a vivere in un canila in Francia. E proprio qui che, leggendo il microchip e vedendo il volantino lasciato dalla donna, Ciuffo ha fatto ritorno a casa! Ecco i numeri tratti da questa tenera storia di fine anno: cane 6, cane scomparso 22, canile 20, Francia 66, anziana 26.



© RIPRODUZIONE RISERVATA