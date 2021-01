LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 30 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 13/2021. Prima di proiettarci verso l’estrazione odierna guardiamo però a come sono andate le cose nel concorso di giovedì 28 gennaio 2021. Diamo allora un’occhiata alle statistiche fornite da agipronews.it, a partire dai risultati del Lotto, per scoprire come grande protagonista sia stata la città di Spoleto, dove si è celebrata una vittoria da ben 612.450 euro, la più alta dell’ultimo concorso. Festeggiamenti anche a Grosseto, in Toscana, con quattro terni e una quaterna da 52.500 euro. Sul terzo gradino del podio sale invece la città di Francavilla Fontana (BR), con tre ambi e un terno da 23mila euro. Come sono andate le cose per quanto riguarda il 10eLotto? I dati riportati da agipronews.it ci dicono che in cima alla classifica delle vincite c’è la provincia di Alessandria. Gran parte del merito è di un giocatore di Novi Ligure che si è aggiudicato un premio da un milione di euro grazie a 10 numeri indovinati su 10 in una delle estrazioni frequenti. In seconda e terza piazza rispettivamente i 30mila euro vinti a Bari e i 25mila assegnati a Santa Maria Coghinas (SS).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto quote e risultati di Lotto e 10eLotto spostiamo la nostra attenzione sulle quote del Superenalotto di giovedì 28 gennaio. Iniziamo subito col dire che ancora una volta nessuno è stato in grado di mettere le mani sul Jackpot. Vacante è rimasta anche la casella dei vincitori del “5+1”, mentre il “5” è stato realizzato da 2 giocatori che hanno vinto 94.691,69 €. Sono stati invece 490 i giocatori che hanno fatto “4” portandosi a casa 393,45 € di vincita. Il “3” ha regalato invece a 18.949 fortunati un premio di 30,63 €, mentre l’ultimo premio del Superenalotto associato al “2” è andato a 313.594 giocatori che hanno intascato 5,75 euro. Vediamo adesso come sono andate le cose nel concorso “gemello” del Superenalotto, il “SuperStar”. Il premio più alto di giovedì è andato ai 3 baciati dalla Dea Bendata che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 39.345,00. Il “3 Stella” è valso 3.063 euro a 95 fortunati, mentre i canonici 100 euro associati al “2+SuperStar” sono andati a 1.693 giocatori. Ultimi due premi, quelli correlati a 1 e 0 Stella, da 10 e 5 euro vinti rispettivamente da 11.231 e 25.506 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ipotizziamo il caso che foste voi, sì proprio voi, a mettere le mani sul Jackpot del Superenalotto che oggi mette in palio 99.400.000 €: sapreste già come investire una vincita così importante? Un’idea potrebbe essere quella di rendersi protagonisti di una buona azione e di finanziare uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter. Noi de ilsussidiario.net oggi vogliamo segnalarvi l’invenzione di Polar Plug: si tratta di fatto di inserti ricaricabili per il manubrio della vostra bicicletta che hanno l’effetto di riscaldarlo immediatamente. Quante volte, proprio voi che odiate i guanti, avete rinunciato ad una bella pedalata mattutina per schiarirvi le idee proprio pensando al freddo gelido che vi avrebbe attraversato una volta messe le mani sul manubrio? Grazie a Polar Plug questo problema non si pone! Il progetto ha già raccolto quasi 800 euro su un obiettivo di 8000: cliccate qui per vedere nei dettagli l’idea degli sviluppatori. Poi decidete se, una volta multimiolonari, avete intenzione di dargli una mano…

LA SMORFIA DEL LOTTO E DEL SUPERENALOTTO

Inutile viaggiare troppo con la fantasia: se non giocate non potrete vincere. Sapete già su quali numeri puntare in vista dei concorsi odierni? Se la risposta è no ci proviamo noi de ilsussidiario.net a darvi qualche spunto prendendo a piene mani dalla cronaca e cercando di trarre ispirazione dalla Smorfia Napoletana. Impossibile allora non partire dalle consultazioni al Quirinale per risolvere la crisi di governo. Le consultazioni possiamo tradurle nella Smorfia partenopea con la parola “consiglio”, che corrisponde al numero 59. La notizia di ieri è che il capo dello Stato ha affidato al presidente della Camera un “mandato esplorativo”: ecco che allora possiamo puntare sul 77 che nella Smorfia è associato proprio alla parola “esplorare”. Impossibile, però, rinunciare a giocare il numero 65 che nella Smorfia corrisponde alla parola “fico”: in questo caso è chiaro che ci si riferisca al frutto, ma non possiamo esimerci dal prenderlo come un segno del destino e pensare che in qualche modo sia riconducibile al Roberto Fico presidente della Camera…



