Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 30 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 GIUGNO 2022

Ultimo giorno del mese per tentare la fortuna, oggi 30 giugno 2022, in occasione delle nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto valevoli per il concorso Sisal n. 78/2022.In attesa di conoscere i nuovi esiti e scoprire se la Dea Bendata sarà stata o meno clemente, non ci resta che andare a dare uno sguardo agli esiti dell’ultimo concorso del Lotto, grazie ai dati forniti da Agipronews. La vincita più importante del passato concorso del Lotto è arrivata in provincia di Reggio Calabria, a Monasterace dove grazie ad una giocata di tre numeri sulla ruota del Lotto di Bari sono stati vinti oltre 23 mila euro. Una vincita di oltre 15 mila euro è stata realizzata a Pescara grazie ad una giocata di 3 euro sulla ruota del Lotto campana, mentre oltre 14 mila euro sono stati vinti a Roma. In tutto nell’ultimo concorso del Lotto sono state realizzate vincite per un totale di 4,1 milione di euro, mentre sono 529 milioni dall’inizio dell’anno.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi, 30 giugno 2022

Come è andata invece in merito al 10eLotto? Non ci resta che voltare pagina e dare uno sguardo al secondo gioco della serata. L’estrazione dello scorso 28 giugno ha permesso ad un fortunatissimo concorrente di Ravenna di incassare oltre 100 mila euro puntandone appena 4, grazie a un 9 Doppio Oro. Grande festa anche a Manoppello (Pescara) dove è stato messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro. Doppia vincita in Campania, di 40 mila e 30 mila euro, rispettivamente a Sessa Arunca, in provincia di Caserta e a Saviano in provincia di Napoli. Un poker di vincite anche in Lombardia dove sono stati vinti in tutto oltre 62 mila euro. Inoltre si segnala una vincita da 20 mila euro a Fagagna, in provincia di Udine. In tutto il 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi dall’inizio del 2022.

LOTTO NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO/ Superstar estrazioni 28 giugno 2022 e 10eLotto

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Non ci saranno però solo il Lotto ed il 10eLotto nella prima serata di oggi: l’attenzione stasera sarà tutta puntata sul Superenalotto, il gioco storico che porta con sè un jackpot di tutto rispetto. Il “6” continua a mancare da troppo tempo e chissà se questa chiusura di giugno potrebbe rappresentare a tutti gli effetti l’occasione fortunata per mettere le mani su un gruzzoletto interessante e ricchissimo. Nell’ultimo concorso nessuno è riuscito a centrare la combinazione vincente e questo ha portato a far crescere ulteriormente il montepremi in vista della nuova estrazione odierna, volando a oltre 230 milioni di euro. Si tratta di una delle vincite più alte di tutta la storia del Superenalotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 28 giugno 2022

Tuttavia la serata del Lotto e del Superenalotto dello scorso martedì si è rivelata comunque interessante per i due giocatori che hanno centrato il fatidico “5” del valore di oltre 113 mila euro a testa. Segnaliamo inoltre anche tre “4 Stella” realizzati nell’ultimo concorso e che hanno avuto un valore di 36 mila euro a testa. L’ultimo “6” risale ormai a oltre un anno fa: era il 22 maggio 2021 quando un fortunato giocatore metteva le mani sulla vincita da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Siamo di fronte ad un jackpot davvero interessante e alla luce di una possibile vincita extra milionaria, la domanda è una sola: come investire il jackpot del Superenalotto in caso di fortunatissima vittoria? Una domanda che è inevitabile soprattutto alla luce del montepremi da oltre 230 milioni di euro. A questo punto, perché non dare uno sguardo alla rubrica Kickstarter? Sulla relativa piattaforma è possibile trovare progetti da parte di numerosi creativi provenienti da tutto il mondo e che sperano di poter trovare un finanziatore generoso.

Oggi ci soffermeremo nel dettaglio su uno dei numerosi progetti in primo piano, ovvero “OWL | The No Footprint Slide made with Zero production waste”: si tratta di un sandalo speciale, realizzato con plastica riciclata, confortevole e dalla perfetta aderenza al pavimento. Gli ideatori non vedono l’ora di dare alla luce il loro progetto, ma per riuscirci chiedono proprio l’aiuto di finanziatori generosi.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nuovo viaggio nell’affascinante mondo del Lotto e del Superenalotto sta per giungere al termine, non prima però di fare tappa nella stazione immaginaria della smorfia napoletana. Cosa dobbiamo aspettarci? Questa tappa è fondamentale per un doppio motivo: oltre a darvi dei consigli sulle cifre da mettere in gioco, vi illustrerà anche i reali significati dietro ai vari numeri. Per farlo partiremo da una notizia di stretta attualità dalla quale poter estrapolare i relativi numeri.

Di cosa parlare se non di questo caldo insopportabile che sta mettendo l’Italia a dura prova? Se oggi sembrava avvicinarsi a temperature record, il bello (o brutto) dovrà ancora venire dal momento che la giornata ancora più calda sarà quella di sabato: 22 città saranno da bollino rosso! L’ondata di calore sarà accompagnata da tassi di umidità molto elevati e assenza di ventilazione. In vista di questa news, ecco quali numeri ci vengono in soccorso: caldo 7, estate 23, afa 32, temperatura elevata 2, umidità 11, termometro 59.











