LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 60/2020. Ultima estrazione di giugno per il gioco del Lotto e del 10eLotto: stiamo per tirare le somme di un mese ricco di numeri vincenti e premi. Anche questa sera ci saranno di sicuro tantissimi fortunelli pronti a intascare i vari bottini distribuiti da entrambi i giochi italiani. Prima di scoprire l’esito dell’appuntamento, rivediamo però la statistica legata allo scorso sabato e la classifica delle vincite. Si sbanca con il Lotto, grazie alla doppia vincita registrata a La Loggia, nel Torinese, e a Roma del valore di più di 216 mila euro cadauna. La prima giocata riguarda la Nazionale, mentre la seconda la ruota di Napoli, mentre le due combinazioni sono associate a una quaterna, quattro terni e sei ambi. Più di 62 mila euro finiscono invece ad Albenga. Per il gioco del 10eLotto, troviamo in testa un’altra doppietta da 30 mila euro ciascuna. Un giocatore di Chieti ha imbroccato un 9, mentre a Roma è stato indovinato un 8 Oro con modalità frequente. Secondo posto per Casamicciola Terme, in provincia di Napoli, grazie ad un giocatore che ha realizzato 20 mila euro con un 9. Bottino identico anche per Santa Maria di Sala, nel Veneziano, con un 6. Per il montepremi generale si sfiorano invece i 21 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora in pista per il nuovo concorso del SuperEnalotto: la sestina vincente regalerà 56,6 milioni di euro nell’appuntamento di oggi. Sempre che qualcuno dei giocatori in gara riesca davvero a imbroccare i sei numeri corretti. Lo scorso sabato invece c’è stato un ritorno delle quote maggiori. La statistica ufficiale della Sisal ci conferma infatti che il 5 ha sfiorato i 93 mila euro e ha premiato due vincitori. Altri due giocatori hanno imbroccato invece il bottino del 4+, pari a oltre 38 mila euro. Il 3+ ha regalato 3.209 euro a 92 appassionati, mentre il 4 da 386,25 euro finisce nelle tasche di 486 partecipanti. I vincitori del 3 sono invece 17.710, mentre il bottino ammonta a 32,09 euro. Per il 2 invece il premio è di 6,03 euro e i giocatori fortunati sono in tutto 293.624. Per il 2+ da 100 euro i biglietti vincenti sono 1.549, mentre 10.012 appassionati hanno registrato i 10 euro dell’1+. Infine i 5 euro legati alle sorti dello 0+, indovinato da 25.006 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci terranno compagnia anche questa sera: il concorso di oggi sta per svelarci i premi distribuiti dalla Sisal e ovviamente i numeri vincenti. I giocatori intanto stanno già pensando al momento in cui saliranno sul podio delle vincite e soprattutto a come spendere la prima quota del proprio tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha pensato a quell’istante in cui i sogni di molti potranno realizzarsi e ha individuato per voi un’iniziativa lanciata su KickStarter da tenere in considerazione. Parliamo di CircuitMess Stem Box, un progetto elettronico che aiuterà grandi e piccini a scoprire il funzionamento della tecnologia e migliorare le proprie capacità nels ettore. Grazie ai kit a disposizione, chiunque potrà infatti imparare le basi delle nuove tecnologie, divertirsi e sfruttare la propria creatività e fantasia per realizzare qualcosa di unico. Ogni tre mesi si potranno trovare inoltre delle nuove istruzioni con esempi di codice e video-tutorial per realizzare idee sempre diverse. A 48 giorni dalla conclusione dell’asta, il goal da oltre 13 mila euro invece è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi sono fra i primi pensieri di tutti i giocatori italiani. Presto scopriremo chi fra gli appassionati potrà portarsi a casa uno dei premi maggiori, anche se moltissimi altri riusciranno a centrare le quote minori e ricevere un piccolo tesoretto. Prima di scoprire l’esito del concorso dobbiamo pensare però agli step precedenti: quali numeri giocare? La nostra Rubrica risponde come sempre a questa domanda con l’aiuto della smorfia napoletana: sarà l’oracolo campano a rivelarci quali numeri si nascondono dietro la notizia selezionata per voi. Partiamo dalla news che ci parla di un uomo che ha trovato uno stratagemma per non pagare l’hotel. Un uomo dello Utah infatti ha nascosto nel bagagliaio della sua auto topi e criceti e al momento opportuno li ha liberati nelle stanze d’albergo, con il solo scopo di lamentarsi della loro presenza ed ottenere così un soggiorno gratis. Nonostante il trucco, il truffatore è stato rintracciato e catturato e ora dovrà rispondere dell’accusa di truffa ai danni di almeno tre strutture. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’albergo, 65, il topo, 61, la truffa, 47, l’ospite, 74, e il conto, 43. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto suggeriamo invece la stanza, 36.



