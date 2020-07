LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 73/2020. Lotto e 10eLotto pronti per una nuova estrazione all’insegna di premi e numeri vincenti: questa sera, i due giochi italiani aiuteranno come sempre i più fortunati a realizzare i loro sogni. Abbiamo ancora abbastanza tempo a disposizione prima dell’inizio del concorso e per questo possiamo concederci una breve immersione nella statistica ufficiale. La classifica delle vincite dello scorso martedì, ci svela Agipronews, è guidata dal Lotto grazie ad una vincita registrata a Istrana, in provincia di Treviso. Un vincitore si è portato a casa più di 164 mila euro grazie ad una quaterna e quattro terni su Venezia. Segue un terno secco centrato a Casandrino, in provincia di Napoli, sulla ruota campana e del valore di 45 mila euro. In terza posizione troviamo invece il bottino da circa 26 mila euro imbroccato a Pomarico, in provincia di Matera. Per il 10eLotto, la vincita più alta è quella di Asti e San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Un bottino da 20 mila euro per ciascun fortunello, ottenuto grazie a due 9 e di cui uno legato alla modalità frequente. In seconda posizione troviamo Velletri, in provincia di Roma, con un tesoretto da 12 mila euro realizzato grazie ad un 6 Doppio Oro. Il montepremi invece supera i 24,6 milioni di euro per quanto riguarda l’ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

19,7 milioni di euro: questo il valore del Jackpot del SuperEnalotto per il concorso di oggi. I numeri vincenti ci riveleranno fra pochissimo tutte le novità sul gioco della Sisal e anche se qualcuno dei più fortunati sarà riuscito a portarsi a casa il montepremi. In attesa dei risultati dell’estrazione, rivediamo insieme la statistica ufficiale con le vincite dello scorso martedì. In testa il 4+ da circa 39 mila euro registrato da tre tagliandi vincenti, contro gli oltre 38 mila euro regalati dal 5 a quattro giocatori. Segue il 3+ da 2.953 euro e 60 vincitori, mentre il 4 premia 405 appassionati con un bottino da 390,07 euro a testa. Il 3, del valore di 29,53 euro, finisce nelle tasche di 16.105 partecipanti, mentre il 2 è associato a 252.801 biglietti fortunati che hanno premiato i possessori con 5,84 euro ciascuno. Per la quota del 2+, i vincitori sono 1.066 e il bottino come sempre da 100 euro a testa. Segue l’1+ da 10 euro con 6.557 giocatori fortunati e infine i 5 euro legati alle sorti dello 0+. Gli appassionati vincenti sono in tutto 16.153.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Nuova estrazione del SuperEnalotto in arrivo: il Jackpot potrebbe finire nelle case di uno o più fortunelli in gara. La Sisal sta per dare il via al nuovo concorso e tanti giocatori hanno già trovato delle idee utili per valorizzare la prima spesa da fare con il loro bottino. Anche la nostra Rubrica ha svolto i compiti per casa e ha trovato un’iniziativa interessante fra i progetti lanciati su KickStarter. Durante la quarantena, diversi Paesi sparsi in tutto il mondo hanno avuto non poche difficoltà a distribuire le mascherine chirurgiche. Molti cittadini hanno deciso di realizzarle in casa, ma Essential Mask Brace promette di superare ogni aspettativa. Disegnata da un ex ingegnere meccanico della Apple, Essential Mask Brace è realizzata per aumentare le prestazioni di tutte le mascherine chirurgiche. Si tratta infatti di una sorta di ‘imbragatura’ che permette di tenere la mascherina adesa al volto ed evitare così che l’aria possa entrare dalle fessure. Il prodotto è realizzato in silicone FDA, è riutilizzabile ed eco-sostenibile e non esercita alcuna pressione sulle orecchie, nonostante la presenza di due laccetti per fissarla al meglio. Il goal da oltre 25 mila euro intanto è già stato centrato, ma chi fosse interessato potrà partecipare all’asta per altri 21 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti ci attendono fra pochissimo: siete pronti alla nuova estrazione? Tutti gli appassionati si stanno avvicinando alle ricevitorie in queste ore, per convalidare la propria schedina e per tentare la sorte. Si inizia come sempre dai numeri da giocare, il vero neo di tutti gli aspiranti vincitori. Alcuni preferiscono infatti puntare tutto sempre sulla stessa combinazione, mentre altri vogliono variare e lasciarsi guidare dalle sensazioni del momento. La nostra Rubrica invece si accosta ancora una volta alla smorfia napoletana: sarà l’oracolo a rivelarci quali numeri associare alla news selezionata per voi e che potrete tenere in considerazione per il concorso di stasera. Parliamo di Bangalore, una città indiana considerata fra le più lussuose in tutto il mondo, e uno degli imprenditori più ricchi del Paese. Vijay Mallya è finito sulle pagine di cronaca anche per via della sua decisione di aggiungere un piano in cima alla replica della Casa Bianca presente in città, in modo da poter costruire la sua personale villa. Purtroppo il magnate non è riuscito a realizzare il suo sogno: l’opera in cima alla Kingfisher Tower è rimasta incompiuta, dato che Mallya nel frattempo ha dovuto fare i conti con qualche problema finanziario. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il grattacielo, 61, la villa, 29, la ricchezza, 87, la città, 18, e il piano, 32. Non ci dimentichiamo ovviamente anche degli appassionati del 10eLotto: per lo scegliamo il denaro, 26, come Numero Oro.



