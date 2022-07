Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 30 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 LUGLIO 2022

Lotto, 10eLotto e Superenalotto di nuovo sulla scena: oggi, sabato 30 luglio 2022, sono in programma le nuove estrazioni di questi giochi che vanno a chiudere la settimana e caratterizzano il concorso Sisal n. 91/2022. Vi accompagneremo in questo appuntamento per fornirvi i numeri vincenti, ma anche tutte le informazioni utili. Tutto è pronto, ma non è ancora il momento delle combinazioni fortunate. Possiamo invece dare uno sguardo a quanto accaduto in occasione delle precedenti estrazioni, in particolare l’ultima. Il Lotto ha premiato la Toscana giovedì: un giocatore fortunato ha centrato a Firenze un terno da oltre 46mila euro sulla ruota Nazionale. Festa anche a Villarosa (Enna) per un terno secco da 45mila euro. Tris in Campania con le vincite a San Giorgio a Cremano (Napoli), Cava de Tirreni (Salerno) e Agropoli (Salerno). Nel primo caso il premio è stato di 23.750 euro, nel secondo caso c’è stata una cinquina da oltre 10mila euro, nel terzo caso si tratta di un colpo da 9.750 euro. Quindi, questa regione ha accumulato un bottino di oltre 44mila euro. Tripletta anche in Lombardia: a Varese premio di 13.500, mentre a Cividate Camino (Brescia) sono stati vinti 12.500 con un ambo secco; invece a Bagnolo Mella (Brescia) vincita da 9.750 euro. Per l’Emilia Romagna si può parlare di doppietta: vincita di 13.750 euro a Bologna e una da 13.500 a Modena, quindi in totale oltre 27mila euro. Pertanto, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 9,1 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 609,4 milioni di euro.

Lasciamo un attimo il Lotto e spostiamoci sul 10eLotto, sempre con l’aiuto di Agipronews: questo gioco ha premiato Vittoria (Ragusa), dove un fortunato ha vinto 100mola euro puntandone 4 con un 8 Doppio Oro. A festeggiare anche Nuvolento (Brescia) con un 9 da 40mila euro. Tre vincite in provincia di Bari: una proprio nel capoluogo pugliese, con un 6 Oro da 7.500 euro, 6 Doppio Oro a Rutigliano per 6mila euro, invece 6 Oro da 12.500 euro a Terlizzi. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito 19,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dalle quote di Lotto e 10eLotto arriviamo a quelle del Superenalotto. Non sono mancate vincite importanti in occasione dell’estrazione di giovedì, anche se la sestina vincente è sfuggita. Infatti, sono state realizzate due vincite da 352.248,82 euro per il 5+1. Una vincita è stata realizzata a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, l’altra a Roma. Niente male anche per quanto riguarda il 5: ne sono stati registrati 11, ognuno dei quali da 20.691,54 euro. Premio di 214,34 euro a coloro che hanno centrato il 4 (1.082). Invece 18,58 euro per coloro che hanno realizzato il 3 (le schedine fortunate in questo caso sono 37.563). Infine, il 2 da 5 euro per ognuna delle 510.772 giocate vincenti. Interessanti anche le quote del Superstar Superenalotto. Ci sono stati 4 “4 stella”, ognuno dei quali da 21.434,00 euro. Chi è riuscito a centrare il 3 stella invece ha vinto 1.858,00 euro: parliamo di 190 schedine fortunate. Sono 2.630 per il 2 stella da 100,00 euro. Invece devono accontentarsi di 10 euro coloro che hanno realizzato 1 stella (14.912), di 5 euro per l’ultima categoria disponibile, 0 stella (30.635).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Vi abbiamo parlato anche del Superenalotto, non possiamo allora prescindere dal Jackpot. Dopo l’estrazione di giovedì è volato a quota 245,8 milioni di euro, visto che nessuno è riuscito a centrare il fatidico 6. Oggi avete una grande occasione per far vostra questa somma importante. E poi ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la scelta di come spendere la vincita. Noi nel nostro piccolo non possiamo che proporvi un piccolo investimento. Ci piacciono infatti i progetti innovativi, quelli che possono cambiare la quotidianità. In aiuto arriva Kickstarter, dove sono presenti diverse raccolte fondi interessanti. Pensiamo all’iT-C Smart Helmet pe guidare in modo sicuro e intelligente. Si tratta di un casco intelligente dotato di un faro di sicurezza, di una visiera fotocromatica, con un sistema di illuminazione a Led, comandi vocali ed è completamente connesso. Ad esempio, è collegato ad un app che non solo raccoglie dati, ma è in grado di lanciare allarme in caso di bisogno e ha pure un sistema gps per essere sempre localizzati.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Immancabile l’appuntamento con la smorfia napoletana, strumento utile non solo per scoprire i tanti significati che si celano dietro i numeri, ma anche per capire come trovare ispirazione quando manca. Possiamo far leva sull’attualità. Siamo pronti a dimostrarvi come affidarsi alla tradizione partenopea. Prendiamo il caso del concerto di Blanco all’Ippodromo delle Capannelle in occasione del Rock in Roma. Il cantante si è esibito davanti a ben 64mila persone (e già il 64 potrebbe finire tra i numeri da giocare). Tra queste persone il padre, che il vincitore del Festival di Sanremo con Mahmood ha fatto salire sul palco. Ecco allora i numeri che si possono giocare: 15 ‘o guaglione, 20 ‘a festa, 29 ‘o pate d’e creature, il padre di famiglia. Ma non può mancare chiaramente il 55, la musica. Ci potrebbe essere spazio per 65, il pianto, in questo caso dall’emozione. Così come 72, ‘a maraviglia, lo stupore per questa bella sorpresa.











