LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 91/2019. Lotto e 10eLotto ci accompagnano verso la fine del mese di luglio con un’ultima estrazione. L’appuntamento di questa sera ci aiuterà a tirare le somme delle ultime settimane, in previsione dei nuovi numeri vincenti. Cosa ci dicono intanto le statistiche ufficiali? Secondo quanto rivelato da Agipro News, il concorso dello scorso sabato ha premiato il 10eLotto rispetto al rivale. La vincita più alta è della provincia di Caserta, di Marcianise, e ammonta a 50 mila euro. Il fortunello in questione ha centrato infatti un 9 Oro, mentre un 4 Oro finisce a Siena con un premio da 12 mila euro. Il montepremi annuale ammonta invece a 2,6 miliardi di euro, di cui 25,6 milioni distribuiti solo nel singolo appuntamento. La Top 3 del Lotto mette in testa la provincia di Brescia: un vincitore di Prevalle ha indovinato un terno secco su Milano del valore di 45 mila euro. Al secondo posto invece Chiavari, in provincia di Genova, con bottino da più di 29 mila euro. Infine Tuglie, in provincia di Lecce, con un tesoretto da oltre 23 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Sempre più vicino al prossimo traguardo il Jackpot del SuperEnalotto: nel concorso di questa sera il montepremi potrebbe regalare 198,1 milioni di euro al giocatore più fortunato. Siamo ad un passo dalla soglia dei 200 milioni e la sestina vincente diventa sempre più sfuggente. Le quote minori intanto regalano dei fortunati imprevisti ad alcuni appassionati in particolare. Nell’estrazione dello scorso sabato infatti è stato estratto il 5+, con un premio da oltre 145 mila euro consegnato a quattro fortunelli. Segue il 4+ con 12 vincitori e un premio da più di 45 mila euro, mentre il 5 registra oltre 23 mila euro e 14 giocatori vincenti. In risalita il 3+, del valore di 3.273 euro, centrato da 171 appassionati, mentre 729 partecipanti centrano i 452,53 euro regalati dal 4. In rialzo anche le sorti del 3, che premia 30.476 vincitori con un bottino da 32,73 euro, mentre 505.804 vincitori imbroccano il 2 da 6,14 euro. I premi fissi non mancano, come sanno bene tutti gli amanti della lotteria della Sisal. La tripletta del SuperStar premia infatti 2.676 giocatori con 100 euro a testa grazie al 2+, mentre l’1+ rimane ancorato ai suoi 10 euro e consegna il bottino a 17.633 partecipanti. Infine 5 euro per i vincitori dello 0+, in tutto 45.200.

COME SPENDERE IL JAKCPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto aprirà fra pochissimo la porta della nuova estrazione e il Jackpot potrebbe sorprenderci, scegliendo di apparire nel concorso grazie ai numeri vincenti di oggi. Gli appassionati della Sisal non hanno alcuna intenzione di mollare la gara, soprattutto perché la sestina vincente prima o poi dovrà concedere il proprio bottino ai giocatori più fortunati. Nella speranza che il lieto fine possa avvenire proprio stasera, i giocatori sono già in moto per individuare il progetto giusto per fare una prima spesa. Un bottino così generoso comporta infatti una serie di responsabilità, fra cui l’obbligo di ideare un piano tattico per spendere la prima fettina del tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha già trovato una possibile soluzione, ancora una volta grazie all’aiuto di KickStarter e del suo vasto catalogo. Fra le idee proposte dai vari brand abbiamo trovato M250, una vera chicca per gli amanti del fai da te e per i professionisti del mondo dell’artigianato, dell’elettronica e tanti altri settori. Si tratta infatti di un kit pronto all’uso dotato di diverse testine per avvitare o svitare qualsiasi tipo di vite o bullone. Dalle semplici punte a stella a quella piatta, fino alla microtestina per i componenti più piccoli e molto altro ancora. La particolarità di M250 non riguarda infatti solo la possibilità di avere un piccolo cacciavite sempre a disposizione, leggero, compatto e approvato perché possa essere trasportato in aereo. Il materiale scelto è infatti avanzato, ancora più leggero del titanio e solitamente usato in ambito militare. Il supporto che contiene inserti e cacciavite è invece magnetico, ideale anche perché possa essere posizionato su superfici domestiche come il frigorifero di casa. Resistente all’acqua e agli urti, non graffia e occupa lo spazio di una carta di credito. L’obbiettivo di 12 mila euro è già stato centrato, ma chi è interessato potrà ancora partecipare all’asta nei prossimi 31 giorni, prima della sua chiusura.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Lotto di oggi stanno per essere annunciati: siete già corsi a registrare schedina e combinazioni preferite? Molti appassionati preferiscono evitare le corse last minute e hanno già convalidato il proprio tagliando ancor prima che il concorso abbia luogo. Altri però, vuoi per gli impegni di inizio settimana, vuoi per le vacanze in corso, non sono ancora riusciti a ufficializzare il loro ingresso nel gioco. Spesso il problema non riguarda nemmeno il poco tempo a disposizione, quanto il dubbio di quali numeri giocare. La nostra Rubrica conosce bene questo tipo di ostacolo, che ad ogni appuntamento spunta lungo il cammino di ogni appassionato. Anche per oggi però abbiamo trovato un rimedio: una notizia incredibile e i numeri rivelati dalla smorfia napoletana. Partiamo con la news, che ci porta per una volta nel nostro Paese. In particolare in un paesino del Meridione, dove un cittadino ha scelto di fare causa al comune per i danni provocati da un palo della luce caduto sulla sua auto. I danni erano tanti e per questo il nostro connazionale ha scelto di chiedere un risarcimento. Peccato che i vigili ne abbiano approfittato per fargli una multa, visto che al momento del fattaccio il suo mezzo si trovava in sosta vietata. Cosa dice la smorfia: abbiamo l’automobile, 46, la multa, 63, il palo, 74, la luce, 39, e il danno, 60. Come Numero Oro scegliamo la beffa, 90.



