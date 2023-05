Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 30 maggio 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Subito dopo l’estrazione del Superenalotto di oggi, che può essere recuperata scorrendo avanti in questo articolo, ora gli occhi sono puntati sul Lotto, con le sue 11 ruote nazionali, e sul 10eLotto. Chiunque desiderasse seguire in diretta le 11 estrazioni potrà farlo semplicemente collegandosi al sito ufficiale che trasmette il Lotto In Diretta.

Anche in questo caso, però, ricordiamo l’importanza di ricontrollare i numeri estratti con grande attenzione, magari controllando diversi siti e fonti. Per esempio, ci si può rivolgere al sito ufficiale del gioco, oppure a quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, o, per i più meticolosi, recarsi direttamente in una ricevitoria Sisal.

Estrazione 10eLotto n° 64 del 30/05/2023

3 – 4 – 8 – 16 – 26 – 31 – 34 – 36 – 40 – 47 – 51 – 56 – 57 – 62 – 67 – 68 – 71 – 72 – 78 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 40

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 40 – 72

Extra: 11 – 19 – 20 – 27 – 29 – 38 – 48 – 53 – 54 – 61 – 65 – 77 – 81 – 88 – 89

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 64 del 30/05/2023 BARI 40 72 34 38 27 CAGLIARI 8 36 68 38 62 FIRENZE 71 47 65 29 61 GENOVA 51 31 53 48 16 MILANO 78 3 26 40 1 NAPOLI 86 67 81 77 79 PALERMO 57 26 11 54 60 ROMA 16 62 86 54 33 TORINO 56 4 20 19 27 VENEZIA 26 31 88 89 75 NAZIONALE 47 49 69 72 31

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Anche oggi, martedì 30 maggio, si sono ufficialmente aperte le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che partiranno, come sempre, con quest’ultimo gioco! Mano, dunque, alle schedine per scoprire subito se si è riusciti a mettere le mani sul jackpot che vale, oggi, ben 37,5 milioni perché sono già stati estratti i 6 numeri vincenti. Ricordiamo, come di consueto, che è sempre importante prestare attenzione alla propria giocata, per accertarsi di aver guardato i numeri corretti e non rischiare di gettare nella spazzatura una schedina milionaria.

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, i numeri vincenti saranno pubblicati anche sul sito ufficiale del Superenalotto, sull’app dedicata MyLotterie, sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli ed ovviamente anche nelle ricevitorie Sisal. Ma ora scopriamo subito i numeri vincenti del Superenalotto di oggi, martedì 30!

Ultima estrazione Superenalotto n. 64 del 30/05/2023

Combinazione Vincente

22 10 87 55 76 37

Numero Jolly

60

Superstar

43

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 MAGGIO 2023

Si apre oggi, martedì 30 maggio 2023, una nuova settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i concorsi a premi più apprezzati e partecipati in Italia! Si tratta della prima tappa, come di consueto, di un viaggio che continuerà nella giornata di giovedì 1 giugno e si concluderà, almeno per questa settimana, sabato 3 giugno 2023, e potrebbe darsi che la Dea Bendata decida proprio oggi, nelle ultime estrazioni di Lotto e Superenalotto di maggio, di regalare qualche bellissimo premio milionario ad alcuni giocatori.

Occhi puntati, dunque, per le estrazioni che si terranno questa sera e che noi de ilSussidiario.net seguiremo passo passo con voi lettori! Nel frattempo, per ingannare l’attesa, possiamo recuperare quanto avvenuto in seguito alle precedenti estrazioni dei tre giochi, che si sono tenute sabato 27 maggio. Partendo dal principale dei giochi, ovvero il Lotto, l’ultima estrazione ha premiato l’Abruzzo dove a Villamagna sono stati vinti ben 28.250 euro grazie a tre ambi e un terno, oltre a due vittorie gemella da 28.250 l’una a Vasto. Sul podio, poi, c’è Roccabernarda (Crotone) con una vittoria al Lotto da 24.250 euro, e Roma con una da 22.750, in entrambi i casi con tre ambi e un terno. Complessivamente, il Lotto ha distribuito ben 7,8 milioni di euro, che portano il totale del 2023 a quota 469 milioni.

Messo da parte il Lotto, prima di scoprire se qualche giocatore è riuscito ad acciuffare l’ambito “6” del Superenalotto, recuperiamo anche quanto avvenuto nel 10eLotto. Premiata la Lombardia con vittorie complessive per 150 mila euro, tra le quali una singola da 100mila a Crema grazie ad un “9”. Da segnalare anche 30mila euro a Erba con un “8 Doppio Oro” ed ulteriori 20mila a Milano con un “9”. Ad Aragona (Agrigento), invece, un giocatore ha messo le mani su 50mila euro grazie ad un “9 Oro”. Terzo posto del podio per il Lazio, con una vincita da 10mila euro a Civitavecchia con un “5”, una da 8mila con “4 Doppio Oro” ed una da 6.250 con un “6 Oro”, entrambe a Roma. Complessivamente, sono stati vinti ben 21,5 milioni, che portano il totale annuale a 1,604 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperato quanto accaduto in occasione delle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto, concentriamoci ora sul più ricco dei tre giochi, ovvero il Superenalotto. Nell’estrazione di sabato, purtroppo, nessun giocatore è riuscito a mettere le mani sul “6”, mentre l’ultimo registrato è stato vinto il 25 marzo per l’incredibile valore di 73,8 milioni di euro. Ma se da un lato nessun “6” potrebbe essere una brutta notizia per qualcuno, dall’altro significa anche che il jackpot odierno del Superenalotto è salito a 37,5 milioni! Sabato, comunque, sono stati segnati sei punti da “5”, dal valore di 41.536 euro l’uno. Da segnalare anche i cinque punti segnati da “4 Stella” che sono valsi ben 55.818 euro a giocatore e i 115 punti “3 Stella” dal valore di 3.602 euro l’uno.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il ricchissimo jackpot del Superenalotto? Sicuramente i tanti giocatori si saranno posti almeno una volta questa domanda, fantasticando di mettere le mani sul ricchissimo premio in palio ogni settimana. Ovviamente, oltre a pensare alle proprie esigenze ed a qualche desiderio, si potrebbero poi anche realizzare i sogni di parenti e amici, ma il budget a disposizione rimarrebbe, comunque, importante. Un’altra idea potrebbe essere quella di investire parte della cifra in un progetto innovativo, magari rivolgendosi alla piattaforma Kickstarter. Per esempio, oggi, rivolgiamo la nostra attenzione al Limitless Backpack, ovvero uno zaino progettato per accompagnarci nelle giornate lavorative, ma anche in vacanza o in escursione data la sua enorme capienza (per un totale di ben 48 litri). Resistente e durevole, si adatta ad ogni tipo di laptop e può portare, contemporaneamente, anche un casco.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Tra i tanti giocatori del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, qualcuno potrebbe trovarsi un pochino indeciso sui numeri da giocare. In questo caso, però, fortunatamente il tradizionale sistema della Smorfia Napoletana accorre in loro aiuto, traducendo in numeri sensazioni, sogni ed anche notizie. Per fare un esempio, prendiamo il recente annuncio di Francesca Ferragni, sorella della nota influencer Chiara, che ha annunciato il suo matrimonio in 9 settembre, nel castello di Piacenza. Per la Smorfia, il matrimonio è associato al 28, mentre l’atto di sposarsi all’88. Aggiungendo, poi, il 9 per la data e, magari, il 4 come il numero delle sue damigelle, e il 33, come gli anni che il futuro marito, Riccardo Nicoletti, ha compiuto il giorno della proposta, i numeri da giocare sono presto trovati!











