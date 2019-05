LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 30 maggio: numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI RITARDATARI

Numeri vincenti e premi per tutti i giocatori del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, pronti ad unirsi ai tanti appassionati che parteciperanno all’estrazione di oggi. Combinazioni e ruote possono rappresentare un problema, sopratutto per chi non è ancora riuscito a chiarirsi le idee. E così ci si potrebbe ritrovare del tutto bloccati di fronte alla schedina, dubbiosi su quali numeri scegliere per sfidare la sorte. La nostra Rubrica ha già individuato per voi una news utile da sottoporre alla lente d’ingrandimento della smorfia napoletana, che invece ci rivelerà i numeri corrispondenti. Partiamo dalla notizia: un giovane uomo del Giappone è andato su tutte le furie quando ha scoperto che un viaggio in taxi di appena 15 minuti gli sarebbe costato più del previsto. 25 dollari per la breve corsa, tanto che lo sconosciuto ha fatto delle pressioni all’autista perché gli regalasse la corsa. Di fronte alle insistenze del taxista, sembra che il ragazzo si sia rinchiuso inizialmente nel suo silenzio, per poi dare in escandescenza e dare fuoco al mezzo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il taxi, 32, la corsa, 77, il fuoco, 14, il pagamento, 4, e la rabbia, 9. Come Numero Oro scegliamo invece il Giappone, 2.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 30 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 65/2019. In palio come sempre ci sono ricchi bottini e tante combinazioni utili per poter conquistare le prime posizioni in classifica. Come sanno gli appassionati più esperti, il concorso coinvolgerà ancora una volta non solo i singoli aspiranti vincitori, ma anche tutte le regioni italiane che vogliono ottenere un posto sui gradini del podio. Com’è andato l’ultimo appuntamento? L’estrazione dello scorso martedì assegna il primo posto a pari merito sia al Lotto che al 10eLotto. Entrambi infatti hanno elargito un premio da 50 mila euro, nel primo caso destinato ad un vincitore d Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, grazie a quattro ambi secchi su Bari. Nel secondo caso invece la vincita è doppia, finita ad un giocatore di Adriano, in provincia di Catanzaro, e Trieste. Due 9 Oro che precedono un altro 9 centrato a Tortoreto, in provincia di Teramo, del valore di 20 mila euro. Il montepremi invece sale fino a 1,9 miliardi di euro per quanto riguarda i concorsi del 2019 e 28,8 milioni solo per l’ultimo appuntamento. Per il Lotto, al secondo posto troviamo un terno e tre ambi indovinati a Vigevano, in provincia di Pavia, grazie ad una giocata sulla Nazionale e un bottino da 23.750 euro. Due terni secchi infine per Napoli con una combinazione sulla Nazionale e Salerno con un terno su Napoli. In entrambi i casi il tesoretto è del valore di 22.500 euro cadauno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

160,5 milioni di euro per il Jackpot di oggi: l’estrazione del SuperEnalotto inizierà fra pochissimo e sono già tanti i giocatori in attesa dei numeri vincenti. Si prepara il terreno ad un nuovo ed emozionante appuntamento, che come sempre permetterà a tutti gli appasionati della Sisal di conquistare uno dei bottini previsti dal gioco. L’appuntamento dello scorso martedì forse non è andato come il previsto, dato che molte quote hanno subito un nuovo e significativo crollo. La sfida viene vinta dal 4+, con un premio da oltre 35 mila euro per un unico vincitore. Dodici giocatori vincenti invece per il 5, con un premio che supera i 17 mila euro. Sono invece 114 gli appassionati a centrare il 3+ da 2.806 euro, mentre 595 i tagliandi fortunati legati alle sorte del 4, con un bottino pari a 356,13 euro. Infine 28,06 euro per il 3, vinto da 22.780 giocatori, mentre 5,39 euro per il premio del 2, distribuito a 368.119 appassionati. I vincitori dello 0+ da 5 euro sono in tutto 30.710, mentre 13.767 se consideriamo la vincita dell’1+, come sempre con un tesoretto da 10 euro cadauno. Infine 100 euro per tutti i 2.126 appassionati che hanno imbroccato il 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto, numeri vincenti e soprattutto il Jackpot. Sono questi tre gli elementi cardine del concorso di questa sera, ancora una volta centrale per una settimana ricca di emozioni ed imprevisti. Chi riuscirà a centrare la sestina vincente? Fino ad ora abbiamo assistito ad una serie di assenze che spingono a prevedere un esito negativo, ma sappiamo bene che tutto può ancora cambiare. L’estrazione di oggi potrebbe regalare ad uno degli appassionati in gara il bottino più atteso di tutti i tempi, ma solo i più fortunati riusciranno a centrare la vincita. Nel caso di esito positivo ed a prescindere dall’entità del premio, tanti giocatori si staranno chiedendo fin da ora come spendere al meglio il proprio tesoretto. Anche la nostra Rubrica si è già posta questa domanda, trovando una valida risposta fra le iniziative lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di Lupe Pure Cordless, un vero assistente per la pulizie delle case e dotato di una tecnologia all’avanguardia. Design ultramoderno e senza fili, che mette al primo posto la potenza di aspirazione, la possibilità di sfruttare al meglio testine e setole, ideate per funzionare su tutti i tipi di superfici. Dai tappeti ai pavimenti in ceramica, fino al parquet e molto altro ancora. 60 minuti di carica e dorato di diversi accorgimenti strutturali che permettono al tubo aspirante di estendersi in lunghezza. Senza considerare il peso di appena 2.7 kg. Il goal da raggiungere in 33 giorni è invece di circa 85 mila euro: già centrato grazie ai contributi di tutti i finanziatori, che finora si aggirano attorno ai 132 mila euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA