LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 38/2021. Prima però concentriamoci su quanto accaduto nell’ultimo concorso disputato, ovvero quello di sabato 27 marzo 2021. Per quanto riguarda il Lotto è stata Roma la grande protagonista, con un fortunato anonimo che ha intascato 23.750 euro giocando un terno sulla ruota di Roma. Successo importante anche in quel di Milano, con un giocatore che ha vinto 13.551,42 euro con una puntata da 2,50 euro sulla ruota Nazionale. Terzo posto per il giocatore di Ortona, in provincia di Chieti, che ha vinto 12.500 euro. Ai piedi del podio gli oltre 11mila euro vinti a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, e Castiglione Cosentino (CS). In tutto, le giocate vincenti nell’ultimo concorso sono state 170.787, per un totale di 7 milioni di euro distribuiti. Occupiamoci adesso delle statistiche inerenti l’ultimo concorso del 10eLotto: anche in questo caso la Capitale sugli scudi. La vincita più alta è stata quella da 50mila euro centrata con una sestina con l’opzione doppio oro grazie ad una giocata abbinata sulla modalità frequente. Da segnalare, poi, anche due vincite da 15mila euro realizzate a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, e Cornedo Vicentino (VI). Nell’ultimo concorso sono stati distribuiti premi per quasi 29 milioni di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto, adesso spostiamo il mirino sulle quote del Superenalotto di sabato. Il Jackpot ancora una volta non è stato assegnato, così come vacante è rimasta la casella destinata ai vincitori del premio associato al “5+1”. La vincita più altra di giornata è dunque quella da 81.814,99 euro conseguita dai tre giocatori che hanno fatto “5”. Alle loro spalle si piazzano gli 829 fortunati che hanno portato a casa un premio da 300,93 euro grazie al “4”. Il “3” è valso invece un premio da 25,88€ a 29.048 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto di sabato il “2” da 5 euro e 20 centesimi vinto da 449.505 giocatori. Occupiamoci ora del concorso SuperStar: il “5 Stella” non è stato realizzato da nessuno, ma sono stati assegnati comunque 30.093,00 euro con un “4 Stella” fatto da un anonimo baciato dalla Dea Bendata. Il “3 Stella” ha premiato 113 giocatori con 2.588,00 euro, mentre ad aggiudicarsi i 100 euro associati al “2 Stella” sono stati 2.098 giocatori. Chiusura per i premi associati a “1 Stella” e “0 Stella” da 10 e 5 euro, vinti rispettivamente da 13.288 e 29.692 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Se foste voi a vincere il Jackpot del Superenalotto sapreste come investirlo? Parliamo, per il concorso odierno, di una cifra pari a 128.900.000 euro. Insomma, il montepremi è tale da pensare di destinare anche una piccola parte della somma al finanziamento di un progetto meritevole di attenzione. Quale? Prendendo spunto come sempre dalla piattaforma kickstarter.com oggi vogliamo parlarvi di “ChessUp”, un progetto che vi entusiasmerà in particolare se siete fan sfegatati – e in crisi di astinenza – della serie Netflix “La Regina degli Scacchi”. Di cosa si tratta? Usiamo come sempre le parole degli sviluppatori per descrivere la loro opera: “Immaginate di imparare a giocare a scacchi dal miglior motore di scacchi del mondo. Immaginate di affinare e mettere a punto la tecnica dal più grande dei maestri di scacchi. Immaginate di diventare così bravo da poter insegnare al vostro vicino appassionato di scacchi (…) Ora è possibile. ChessUp è il tuo allenatore di scacchi, analista e feroce avversario tutto in uno. Quando tocchi un pezzo, le mosse potenziali sono evidenziate in un massimo di 3 colori diversi, ognuno dei quali rappresenta la qualità della mossa. Affina le tue abilità giocando contro l’IA proprietaria della scacchiera utilizzando l’allenamento adattivo. Man mano che sali di livello, il computer diventa più duro, ma lo stesso vale per il tuo allenatore AI integrato. Così puoi praticare la strategia e memorizzare diversi scenari. Connettiti con gli avversari online con il matchmaking istantaneo. L’app di ChessUp ti abbina a persone del tuo livello di abilità, così ogni partita è equa, divertente e stimolante. Oppure gioca una partita classificata, dove l’assistenza sarà disabilitata… ovviamente”. L’idea vi intriga? Cliccate qui per vedere se vale la pena investire…

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Abbiamo analizzato ogni aspetto possibile ed immaginabile del Lotto e del Superenalotto e dei loro concorsi “gemelli”. Adesso non ci resta che dare uno sguardo alla Smorfia Napoletana. In che modo? Concentrandoci come di consueto su uno degli eventi di cronaca che hanno maggiormente colpito la nostra interpretazione nella speranza di essere baciati dalla buona sorte. Di ieri la notizia che il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie del nostro Paese. Puntiamo allora sulla parola “farmacia”, associata al numero 26, e proseguiamo con la parola “salute”, numero 32. Al centro c’è ovviamente la “vaccinazione”, numero 88, contro il “virus”, numero 90. La firma del “ministro”, numero 1, dovrebbe dare vita ad un aumento della “velocità”, numero 6, della campagna. Non ci resta che incrociare le dita!



