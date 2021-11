Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 30 novembre, i numeri vincenti

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 NOVEMBRE

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 143/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto sabato scorso. Il portale agipronews.it ci informa che il premio più alto di giornata per quanto concerne il Lotto è stato assegnato a Spinea, in provincia di Venezia. Due giocate identiche da 1 euro grazie ai numeri 26 51 63 83 su ruota Nazionale hanno regalato due quaterne da 120 mila euro l’una, per un totale di 240 mila euro. Saranno stati due i vincitori? Gioia anche a Campobasso, dove un fortunato ha portato a casa più di 62 mila euro, centrando 6 ambi, 4 terni e una quaterna con i numeri 21 37 70 71 sulla ruota di Milano. Terzo gradino del podio per un anonimo di Pessano con Bornago (MI), che ha realizzato una vincita da 32 mila euro centrando 3 ambi e un terno grazie ai numeri 43 63 83 sulla ruota Nazionale.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito circa 5,4 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo da inizio 2021. E il 10eLotto? Nel concorso gemello del Lotto altra grande vincita a Sacile, in provincia di Pordenone, dove un fortunato giocatore ha intascato 250 mila euro grazie a un 8 Doppio Oro con una puntata da 10 euro su un’estrazione frequente. Niente male neanche i 50mila euro vinti a Trezzano sul Naviglio (MI) con un 9 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito 22,7 milioni di euro, per un totale di oltre 3,8 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Vediamo adesso le quote assegnate nel concorso del di sabato del Superenalotto. La brutta notizia è che ancora una volta nessuno ha fatto “6” né “5+1”. Certo però non possono lamentarsi i 6 giocatori che hanno fatto “5”, portando a casa ben 40.747,84 euro. Il “4” ha premiato invece con 399,16 euro ben 625 giocatori. A fare “3” sono stati invece 25.385 giocatori: per loro 29,54 euro. Ultimo premio? Quello da 5,76 euro correlato al “2”: a realizzarlo ben 404.119 concorrenti. Capitolo SuperStar: nel concorso parallello del Superenalotto il premio più alto è andato ai due giocatori che hanno fatto 4 Stella vincendo così 39.916,00 €. In 120 invece hanno fatto 3 Stella vincendo 2.954,00 euro.

I canonici 100 euro associati al 2 Stella hanno premiato 1.953 fortunati, mentre i 10 euro correlati all’1 Stella sono andati a 13.766 persone. Ultimo premio da 5 euro, lo 0 Stella, appannaggio di 32.749 giocatori. Chiusura per Seconda Chance 1 e 2: i 50 e 3 euro sono andati rispettivamente a 146 e 21.998 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ammonta a 117.400.000 € il Jackpot del Superenalotto di oggi. Come investire tale somma in caso di vincita del concorso? Un’idea può essere quella di finanziare uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com alla ricerca di sostegno economico. Oggi vogliamo parlarvi di Ninu Smart Perfume. Di che si tratta? Usiamo le parole dei suoi sviluppatori: “Cambio di stagione? Viaggio? Appuntamento inaspettato? Nessun problema – basta passare da una fragranza all’altra all’interno dell’app. Profumo al tocco di un pulsante. È così facile! NINU è il 1° profumo intelligente del mondo. Il suo sistema brevettato è progettato per darti il potere di creare le tue fragranze su richiesta, mescolando e abbinando i profumi tramite il tuo smartphone. Il flacone fisico contiene tre basi di fragranze diverse ma complementari.

Il preciso sistema di miscelazione crea varie combinazioni di profumi, dandoti la possibilità di aggiungere anche la più piccola frazione di una base di profumo nel mix per cambiare il risultato della fragranza”. Fantastico vero? Il progetto ha raccolto finora 38mila euro in finanziamento: cliccate qui per decidere se finanziarlo a vostra volta in caso di vittoria del Jackpot oppure no!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non sarebbe il nostro classico appuntamento con la rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto se non dedicassimo un apposito paragrafo alla Smorfia Napoletano. In questo martedì 30 novembre 2021 vogliamo trarre ispirazione dalla nazionale italiana di tennis, eliminata ieri in quarti di finale a Torino. Decisiva la sconfitta del doppio contro i campioni olimpici croati. Optiamo allora anzitutto per il numero 80, corrispondente nella Smorfia partenopea alla parola “tennis”. Altra parola chiave?

Ovviamente “Italia”, correlata al numero 1. Continuiamo con il numero 28 di “racchetta” ed inevitabilmente con il 25 di “sconfitta” nel “doppio”, numero 66. Una cosa però è certa: questa Nazionale, visto il valore dei suoi giovani, ha davanti a sé un grande “futuro”, numero 7. Non resta che aspettare e avere pazienza….



