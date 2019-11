LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 144/2019. L’appuntamento di oggi regalerà ricchi premi a tutti gli appassionati che riusciranno a prendere posto all’interno della classifica vincente. Che cos’è successo invece nell’estrazione dello scorso giovedì? Scopriamo insieme la statistica ufficiale grazie ai dati condivisi da Agipro News. Primo posto per il Lotto e Aosta, che regala 62.500 euro ad un vincitore che ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. In seconda posizione troviamo invece la provincia di Roma con Valmontone, dove un partecipante ha imbroccato la vincita da 50.596 euro su Torino. Per quanto riguarda il 10eLotto, la vincita più alta si ferma in provincia di Viterbo: un giocatore di Montalto di Castro si è portato a casa 50 mila euro con un 9, su 10 numeri giocati. In seconda posizione troviamo invece Matera, con un bottino da 12 mila euro realizzato grazie ad un 6. Infine Noceto, in provincia di Parma, dove sono finiti 10 mila euro in premio.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il nuovo concorso del SuperEnalotto è pronto per regalarci il Jackpot: il montepremi raggiunge i 39,7 milioni di euro in barba a tutti gli appassionati che in questi mesi hanno sfidato la sorte pur di acciuffarlo. Non sappiamo ancora quale sarà il destino di tutti i giocatori che stasera riusciranno a centrare le combinazioni vincenti, ma possiamo già scoprire quali premi sono stati distribuiti nell’estrazione dello scorso giovedì. In testa il 4+ da oltre 42 mila euro realizzato da un unico fortunello, mentre il 5 supera la soglia dei 13 mila grazie a 13 tagliandi vincenti. Seguono 85 biglietti per la quota del 3+, del valore di 2.599 euro, mentre il 4 rimane stabile e viaggia sui 420,54 euro in premio, realizzato da 661 vincitori. Il 3 regala invece un bottino da 25,99 euro a 24.649 appassionati, mentre il 2 scende a 5 euro. I giocatori vincenti in questo caso sono 376.517. Sullo stesso gradino troviamo anche lo 0+ con premio identico, ma destinato a 16.047 partecipanti. A salire troviamo l’1+ da 10 euro, indovinato da 7.901 giocatori e il 2+ da 100 euro, finito nelle tasche di 1.365 fortunelli.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e grazie al nuovo concorso ritornerà anche il Jackpot. L’unica incognita riguarda la presenza della sestina vincente, che finora ha registrato diverse assenze ed ha aumentato sempre di più il proprio bottino. Gli appassionati della Sisal però non intendono lasciarsi scoraggiare e sono pronti per tentare ancora una volta di conquistare il montepremi. Cosa fare però della vincita appena ottenuta? C’è chi pensa già a come spendere una parte del proprio bottino, una domanda che anche la nostra Rubrica si è posta per aiutare tutti coloro che sono ancora indecisi sulla strategia da adottare. Ancora una volta è KickStarter a suggerirci l’idea di oggi, ovvero Mjolnir. Si tratta di un case per PC dal design moderno e minimalista. Compatto, dotato di supporto hardwer, una vera e propria workstation di ultima generazione, nonchè potente. Ideato da una startup svedese, Mjolnir è compatto e pensato apposta per l’hardware per PC di grandi dimensioni, lasciando al tempo stesso libero l’utente di assemblare un pc adatto al gioco oppure alla grafica. Il goal da raggiungere in 26 giorni di tempo è invece di circa 55 mila euro, già raggiunto grazie ai versamenti che si aggirano per ora sui 142 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ritorna anche per oggi la nostra Rubrica dedicata al mondo del Lotto e ai numeri da giocare. Prima di scoprire il risultato dell’estrazione di oggi, pensiamo infatti a quanti giocatori stanno ancora aspettando di registrare la propria schedina. Magari perchè si trovano in difficoltà su quali numeri giocare, quale combinazione scegliere. Il nostro spazio dedicato agli appassionati del gioco italiano vi darà come sempre un valido consiglio da utilizzare prima dell’inizio del concorso: analizziamo la notizia scelta e scopriamo insieme i numeri associati grazie alla smorfia napoletana. Parliamo di sport e genitori: secondo una ricerca americana, sembra che la presenza degli adulti sul campo abbia delle influenze sul rendimento dei figli durante le attività sportive. Non è raro infatti vedere anche il più tranquillo dei papà trasformarsi in un tifoso sfegatato, sicuro che il proprio rampollo potrebbe diventare una star dello sport. Una pressione però da non sottovalutare se adottiamo il punto di vista dei più piccoli, che vorrebbero sì il sostegno dei genitori, ma contenuto. Papà e mamme felici e pronti a tifare per il proprio figlio? Tutto perfetto, purchè non si esageri con i toni e soprattutto con le aspettative. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo lo sport, 38, il genitore, 30, il tifoso, 66, il bambino, 1, e il campo, 46. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece il gioco, 19.



