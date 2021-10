LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 130/2021. Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultimo concorso, quello di giovedì 28 ottobre 2021. Il premio più alto di giornata per quanto riguarda il Lotto, come riportato da agipronews.it, è stato quello da 53.400 euro vinto da un giocatore di Roma con una puntata da 5 euro sui numeri 6-24-30-40-88 sulla ruota capitolina, che gli ha consentito di indovinare quattro terni e una quaterna. Seconda piazza per il giocatore di Albenga, in provincia di Savona, che ha centrato un terno secco da 45mila euro (5-30-40 su tutte le ruote).

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 28 ottobre: le ruote top

Terza casella in classifica per un anonimo di Crosia, in provincia di Cosenza, che ha intascato una vincita da oltre 25mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 938,2 milioni da inizio 2021. E il 10eLotto? Sugli scudi un giocatore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, con un 8 Oro da 30mila euro realizzato con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. Ottimo risultato anche quello conseguito a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, con un 2 Doppio Oro da 25mila euro. Lo stesso importo è andato ad un anonimo di Roma, con un 7 Doppio Oro, mentre a Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, sono arrivati quattro 3 da 9mila euro l’uno, per un totale di 36mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, complessivamente 3 miliardi e mezzo da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 28 ottobre 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Vediamo adesso quali sono le quote assegnate con l’ultimo concorso del Superenalotto. Il premio più alto di giovedì è stato quello da 47.005,35 euro correlato al “5” e vinto da 4 giocatori. Il “4” ha premiato con 379,25 euro ben 506 giocatori, mentre ad intascare i 29,09 euro associati al “3” sono stati 19.828 fortunati. Ultimo premio del Superenalotto? Il “2” da 5,46 euro: ad aggiudicarselo 327.813 persone. Ricordiamo che né 6 né 5+1 sono stati assengati. E il SuperStar? Nel concorso gemello del Superenalotto la copertina spetta ai 5 fortunati baciati dalla fortuna: per loro il “4 Stella” ha portato in dote 37.925,00 euro.

NUMERI VINCENTI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Estrazioni 26 ottobre: il Superbonus

Il “3 Stella” ha assegnato invce 2.909,00 euro a 161 concorrenti senza volto. Capitolo “2 Stella”: i 100 euro associati sono andati a 2.139 giocatori. Ultimi due premi canonici? “1 Stella” e “0 Stella: i loro 10 e 5 euro sono andati rispettivamente a 15.104 e 34.149 persone. Chiusura per Seconda Chance 1 e 2: 50 e 3 euro sono stati assegnati a 104 e 15.743 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 102.100.000 €. Si tratta di una cifra così grande che qualcuno potrebbe essere portato a domandarsi: cosa ne faccio (o farei) di tutti questi soldi? Una delle idee consigliate dalla redazione de ilsussidiario.net consiste nel finanziare uno fra i tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com e bisognosi di una piccola spintarella economica per spiccare il volo. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di PocketLab G-Force, ovvero di quello che gli stessi sviluppatori definiscono “un laboratorio scientifico su ruote”. Protagonista è un’auto giocattolo piena di tecnologia wireless per rendere la scienza divertente.

PocketLab G-Force è infatti un’auto sensoriale di dimensioni giocattolo e ricca di tecnologia che ti permette di misurare la velocità, l’accelerazione, le forze g e molto altro. Puoi creare gare di velocità, progettare esperimenti scientifici e imparare l’ingegneria e la fisica. G-Force racchiude una tecnologia all’avanguardia in un robusto telaio per tonnellate di divertimento scientifico: l’ideale per i bambini amanti delle macchinine e con la passione per la scienza, ma anche per gli adulti! Il progetto ha già ottenuto oltre 12mila euro di finanziamento. In caso di vincita del Jackpot perché non dargli un’ulteriore spinta? Nel caso cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

A chiusura della nostra rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto non può mancare il tradizionale appuntamento con la Smorfia Napoletana, che noi consultiamo il giorno dell’estrazione nella speranza ci consegni i numeri vincenti. Qual è il fatto del giorno che sottoponiamo all’attenzione della Smorfia partenopea? Senza dubbio il G20 in corso a Roma e presieduto proprio dall’Italia. Se il 20 è un numero che non può mancare per ovvi motivi, come secondo numero da giocare optiamo per l’1 di “Italia”.

Sapete cosa sta ad indicare la “G” di G20? La parola “Gruppo”, che nella Smorfia Napoletana corrisponde al numero 26. Altra parola chiave è “riunione”, associata al numero 57. Come quinto e ultimo numero da giocare scegliamo l’84 di “mondo”: perché in vertici come questi sono in gioco proprio i suoi destini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA